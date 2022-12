Ahoj tati, jsi hodný, že mi některé řetězové e-maily posíláš…

15. 12. 2022 / Bohumil Kartous

Tzv. Národní rada obnovy, jejímž je členem, je spolek podobně orientovaných lidí. Slovo "národní" je v jejich případě skutečně velmi komické, protože jejich otevřenou snahou je pomáhat Kremlu. Bylo by proto vhodné do toho názvu doplnit, jaký národ chtějí "obnovovat".

On skutečně v minulosti působil v armádě a pracoval pro kontrarozvědku, podle dostupných zdrojů však také aktivně spolupracoval s StB. Seriózní média už ho příliš nezvou. Pan Koller totiž hned na začátku války (vlastně už v roce 2014 při okupaci Krymu) projevil svou bezmeznou náklonnost ke Kremlu, když kopíroval propagandu válečného agresora ve svých vyjádřeních pro Český rozhlas, zde je to popsáno.

“Na rozdíl od 90. let, kdy k nám přicházeli hodní a pracovití Ukrajinci, k nám přicházejí kriminálníci a nacisté.”

To je blud šířený v dezinformačním prostoru od okamžiku, kdy se lidé z válečných oblastí na Ukrajině začali přesouvat do bezpečí. Uvedu jeden příklad, Adam Sybera, můj kamarád a člověk zapojený do mise, jejímž cílem je odhalování válečných zločinů na okupovaných územích Ukrajiny, je v současnosti v Charkově (včera jsem s ním dělal videorozhovor). Charkov měl před válkou zhruba 1 500 000 obyvatel, zůstalo v něm odhadem 800 000. Ty stovky tisíc lidí, běžných Ukrajinců, se někam přesunuly, ať už v rámci Ukrajiny, nebo do jiných zemí. Ruská armáda opakovaně útočila na civilní cíle ve městě. Fronta je nyní pár kilometrů za městem, začíná zima, výpadky energie (totální) jsou na denním pořádku. Když si zkusím představit sebe v takové situaci, určitě bych hledal pro sebe a svou rodinu bezpečnější místo k životu, zvlášť když nikdo neví, jaký bude další vývoj a jak válka dopadne, ani co bude po ní.

Chci tím říct, že pan Koller svým tvrzením popírá skutečnost, že mnoho běžných a bezúhonných lidí odešlo z Ukrajiny do bezpečí ve strachu o holý život. Je to prokazatelný fakt. Určitě mezi lidmi, kteří odešli, bude podíl těch, kteří mají kriminální minulost, tak je to vždy při podobných migračních vlnách. Pan Koller to dobře ví. Podlost jeho chování spočívá v tom, že to prostě zobecní na všechny uprchlíky, aby vůči nim vyvolal strach a odpor.

Uvedu další příklad. Jak víš, moje manželka pracuje jako psycholožka na základní škole. Mají tam ukrajinské děti, setkává se s nimi pravidelně. Jsou to děti z běžných, nezločineckých a nenacistických rodin, jsou tu, protože je rodiče chtěli ochránit. Většinou jen matky, protože otcové zůstali na Ukrajině. Je jim smutno, nejsou tu proto, že chtějí, ale proto, že musí. Nevím, zda by si pan Koller troufl těmto dětem říct do očí, že jejich rodiče jsou nacisti a zločinci. Jenže on to samozřejmě neudělá, je to zbabělý ubožák, který bude lhát jen v prostoru chráněném demokratickou zárukou svobody projevu a mezi svými, kteří mají stejnou úroveň. Je dobře, že i lidé jako pan Koller tuto ochranu mají, ačkoliv v jeho případě by už bylo zřejmě možné uvažovat o podněcování nenávisti vůči skupině osob, což je podle trestního zákoníku protizákonné a trestné. Jeho podlost spočívá v tom, že ví, jak těžké je následně prokázat, že jednal v rozporu se zákonem, neboť bude tvrdit, že nikdy neměl na mysli všechny Ukrajince utíkající před válkou, byť tak lze jeho prohlášení interpretovat (a je to jeho záměr). Právě proto je ale nutné podobné manipulace nenechávat být a vytrvale na ně poukazovat, byť je internetové zdroje dokáží šířit stejně vytrvale.

“Ukrajina je Afrika Evropy.”

Určitě můžeme tvrdit, že Ukrajina i takřka všechny ostatní země bývalého Sovětského svazu mají problém s vytvářením demokratického právního státu, tedy státu, jenž má transparentní ústavní a zákonná pravidla a funkční systém jejich dodržování. Až na tři výjimky: Estonsko, Lotyšsko a Litvu. Tyto země jsou totiž zcela mimo vliv Kremlu, což je ten největší korupční a zločinecký faktor, který v prostoru bývalého Sovětského svazu působí. Pobaltské země, navzdory tomu, že na jejich území žije početná ruská menšina, se z tohoto vlivu vymanily, staly se součástí NATO a EU, na čemž stojí jejich relativní bezpečí a prosperita. Všechny tyto země bez výjimky v současnosti podporují Ukrajinu a to přes riziko eskalace vztahů s Ruskem. Kdybych interpretoval pana Kollera, pak bych musel dojít k závěru, že pobaltské demokratické země podporují nacisty a zločinecký stát. Jenže ono je to ve skutečnosti naopak. Pobaltské země sledují samozřejmě i svůj vlastní zájem, jímž je rozšíření demokratických bezpečnostních a ekonomických struktur na východ, tedy alespoň vstup Ukrajiny do EU. Představa, že to dělají pro to, aby jim v blízkém sousedství vznikl další nestabilní stát a hrozba (nacisticko - zločinecká Ukrajina v tezi pana Kollera) je s prominutím úplně praštěná. Což není překvapivé, protože lidé, jako je pan Koller, prostě udělají to, že určitou část skutečnosti naprosto přeženou a zdémonizují (Ukrajinci jsou zločinci nacisté!) a jinou část zamlčí nebo popřou. Výsledkem jsou podobné projevy, jako má tom videu.

Skutečnost je taková, že Rusko je v současnosti mnohem více “nacistická” země než kterákoliv jiná, kdybychom to měli měřit počtem politických zastánců “velkého Ruska” a “ochrany ruského života” v parlamentu a ideologů v médiích a mezi "odborníky". Ta ideologie a hesla jsou obsahově stejnou variací na nacismus a jeho “lebensraum” nebo “čistotu rasy”. Putin je válečný zločinec obklopený lůzou, jež se neštítí vraždit civilisty v cizí zemi, v jejich domovech a na ulicích. A neváhá kvůli tomu posílat na smrt vlastní občany. Rusko je kleptokracie postavená na autoritářském držení moci, ovládání médií, justice a voleb. Svůj vliv se snaží udržovat všude, kde si myslí, že je to “jeho” (vzpomeň na Putinův projev na začátku agrese v únoru, když zpochybňoval právo Ukrajiny na existenci). Rusko není jediný faktor, který brání tomu, aby se Ukrajina stala právním státem ve smyslu současného standardu EU. Je to ale hlavní překážka. Rusko dlouhodobě působí na Ukrajině ve snaze destabilizovat zemi, stavět proti sobě západ a východ. Ruský ideální scénář je takový, že na Ukrajině bude vládnout někdo podobný běloruskému diktátorovi Lukašenkovi, tedy člověk, který bude hrát podle not dodaných z Kremlu. Fakt, že se tento scénář nedaří naplňovat, je ostatně důvodem k tomu, proč Rusko nejprve anektovalo Krym, následně podnítilo nepokoje na východě Ukrajiny a nyní vede proti Ukrajině otevřenou válku. Válku vedenou proti civilnímu obyvatelstvu, proti běžným lidem, ve snaze ohrožovat jejich životy, jak ostatně předvádí ruská armáda v posledních dnech, kdy zcela záměrně bombarduje energetickou síť, aby běžní lidé neměli čím topit a čím svítit. V období přicházející zimy. Ale ta válka, kterou válečný zločinec Putin vede, není namířena jen proti běžným Ukrajincům, je namířena i proti běžným Rusům, kterých obrovské spousty umírají na frontě. Jde o vojáky naverbované během mobilizace, lidi bez vojenského výcviku, běžné civilisty, kteří - jak říká v rozhovoru Adam Sybera - krmí Putinův mlýnek na maso právě na frontě. Spousty z nich umírají jen proto, že Putin a jeho zločinecká suita si nemohou dovolit ustoupit zcela a proto prostě - zcela promyšleně - udržují bojovou linii jen za cenu vysokých ztrát na životech. Je to promyšlená genocida.

Jen abych ilustroval výše uvedené, níže uvádím dnešní souhrn informací z deníku The Guardian (neděle 27. 11. 2022), který, stejně jako další světová seriózní média, dokumentuje agresi Kremlu od samého počátku na denní bázi:

- Ukrajina se obává bezpečnosti provozu jaderných elektráren po zvýšené intenzitě ruských útoků na elektrickou síť.

- Ačkoliv se podařilo obnovit dodávky proudu, i díky znovuzapojení čtyř jaderných elektráren, miliony lidí zůstávají bez elektřiny a tepla v důsledku nejvíce devastujících ruských útoků na zdroje elektřiny od počátku války.

- Rusko pokračuje v útocích na ukrajinská města. V sobotu bylo během útoku na město Dnipro zraněno 6 obyvatel a zničeno 7 domů, dle tvrzení ukrajinských zdrojů.

- Od 9. listopadu bylo v důsledku ruských útoků na město Cherson, které bylo před několika týdny pod osmi měsících osvobozeno od ruské okupace, zabito 32 civilistů. Ruská armáda od doby ústupu město často ostřeluje.

- Ukrajina obvinila Kreml z genocidní taktiky, kterou použil Stalin ve 30. letech 20. století, kdy během hladomoru způsobeného kremelským vedením Sovětského svazu zemřely miliony Ukrajinců (během zimy let 1932 a 1933).

- Premiéři Litvy, Polska a Ukrajiny se sešli v Kyjevě, aby znovu potvrdili odhodlání reagovat společně na agresi ruska.

- Podle britských zpravodajských informací používá Rusko v současnosti starých raket, z nichž byly odejmuty nukleární hlavice. Ploužívá je z důvodu nedostatku další munice. Podle zprávy jde o zoufalou snahu Putina, která ale nebude mít patřičný efekt.

Domnívám se, že pan Koller je se skutečností dobře seznámen. Neznám přesné důvody, proč se ji snaží popírat a proč se snaží vytvářet dojem, že Rusko je v právu, že jde přece o snahu "denacifikovat Ukrajinu", že válku ve skutečnosti vyvolal západ, že se chudák Putin jen brání a proč šíří další zcestné teze. Budou ale pravděpodobně podobné, jako v případě bývalého prezidenta Václava Klause, který v současnosti jinými slovy říká totéž. Nebudou nikdy přímo řečeny, protože by zřejmě tyto lidi definitivně zdiskreditovaly i před tou částí společnosti, která se dnes vážně zamýšlí nad jejich postoji a bere je vážně. Všimni si prosím, že pan Koller neodkazuje k žádným konkrétním zdrojům. Buď žádné zdroje neuvádí, nebo jde o údajně vlastní zkušenost, nebo o tvrzení nějakého známého. To snad neobstojí ani při blábolení v hospodě, natož ve snaze prezentovat se jako "expert".

Závěrem bych chtěl ještě upozornit na jeden významný rozdíl. Vím, že uznáváš prezidentského kandidáta Petra Pavla. Já také. Také byl součástí předlistopadové armády a následně součástí struktur demokratické země, stejně jako pan Koller. Zjevně nemá důvod k tomu, aby v současnosti křivil realitu za cenu obludných manipulací ubližujících jiným, jak to dělá - vědomě a zbaběle - pan Koller. Stejně jako k tomu nemá důvod drtivá většina skutečných českých i mezinárodních expertů v oblasti bezpečnosti a vojenství, kteří ctí demokratická pravidla.

Samozřejmě je na Tobě, komu budeš důvěřovat. Jen prosím zvaž, co jsem psal výše.

Měj se hezky

Tvůj syn

