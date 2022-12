Jak sázka na trestance přivedla Rusko k porážce

14. 12. 2022

čas čtení 1 minuta

To, že Moskva používá odsouzence k doplnění řad svých jednotek bojujících na Ukrajině, některé pozorovatele překvapilo. Ale nemělo by. Rusko v tom má dlouhou tradici - a ve většině případů vedla k porážce, upozorňuje Ljubov Vinogradova. To, že Moskva používá odsouzence k doplnění řad svých jednotek bojujících na Ukrajině, některé pozorovatele překvapilo. Ale nemělo by. Rusko v tom má dlouhou tradici - a ve většině případů vedla k porážce,

Carská vláda použila vězně na Sachalinu k boji během rusko-japonské války.

Snaha úřadů vyzbrojit a poté nasadit vězně a vyhnance se ukázala jako katastrofa. Vedla k vlně dezercí a skrýváním se mobilizovaných trestanců mezi populací - což mohli vězni snadno udělat, protože nikdy nebyli oblečeni do vojenských uniforem, i když dostali zbraně. Snahy Moskvy využít vězně nyní na Ukrajině nebudou fungovat o nic lépe.

Putin si možná tohoto selhání neuvědomuje. Místo toho pravděpodobně považuje to, co dělá, za podobné tomu, co dělal Stalin během 2. světové války. Tehdy sovětský diktátor mnohé z GULAGu propustil a bojovali dobře. Na rozdíl od zločinců, které vůdce Kremlu verbuje, se ale většina vězňů, které Stalin poslal na frontu, neprovinila žádným zločinem.

Zdá se však pravděpodobné, že to, co se stalo s použitím zajatců v rusko-japonské válce, je poučnějším precedentem. A to nejen kvůli jejich selhání ve vojenské oblasti, jak se očekávalo, ale také proto, že konflikt skončil ruskou porážkou a vyvolal revoluci v roce 1905.

Zdroj v ruštině: ZDE

