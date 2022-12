Šok

16. 12. 2022

Nevím jestli Vás tím případně nezavraždím ale viděl jste tohle? (je to jen minuta)



https://twitter.com/Ovarisimus/status/1603532728577687552?t=uU-F6M7SxzmlyLD1NDcJog&s=07



není to náhodou nějak zakázané, aby si prezident myslel že Měsíc a Slunce jsou planety atd. ? tohle by měl vidět každý ....už jen proto, že největší zemědělec v ČR neví kolik má kráva žaludků- "hrozně moc" .....ale na druhou stranu jeho "Národ sobě" ten barák nepostavil, tak to by mu k tíži být nemělo ......

Jestli to přežijete, přeji už klidné a krásné svátky





Pozn. JČ: Ano, pan Babiš v tom setkání se studenty prokázal pozoruhodnou neznalost čehokoliv. Jenže mě na tom videu zaujalo něco jiného. Samozřejmě, každý člověk by měl mít alespoň základní povědomí o encyklopedických faktech, než začne dělat jakékoliv úsudky. Jenže mě zaujalo, do jak velké míry jsou studenti v české škole naučeni na to, že inteligence je založena právě na encyklopedických znalostech. Nikdo nedal Babišovi žádnou analytickou otázku...



