Británie: Odstupující ministerská poradkyně obvinila ministryni vnitra z rasismu

19. 12. 2022

čas čtení 2 minuty

Nimco Ali, která z protestu odstoupila z funkce vládní poradkyně pro boj proti násilí na ženách, dodala, že premiér Rishi Sunak by měl Bravermanovou vyhodit, a varovala, že její setrvání ve funkci ministryně vnitra povede k jeho prohře v příštích volbách.V rozhovoru pro Sunday Times Aliová, která se narodila v Somálsku, než se jako dětská uprchlice dostala do Británie, o Bravermanové řekla: "V podstatě se přiživuje na ideologii Nigela Farage ... a když začnete tyto věci normalizovat, je opravdu těžké je pak ze společnosti odstranit.""Když vaše ministryně vnitra mluví tak, jak mluví, a je za to oslavována, je to problematické, zvlášť když jste první neběloch v premiérské funkci."