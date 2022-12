Ruský "expert" vyzývá ke zničení Ázerbájdžánu

21. 12. 2022

čas čtení 1 minuta

Michail Alexandrov, hlavní expert Centra pro vojensko-politický výzkum Moskevského státního institutu pro mezinárodní vztahy (MGIMO), navrhl, aby Rusko raketami zaútočilo na Ázerbájdžán a narušilo tak ropné embargo Západu i ujednání o cenových stropech ropy. Michail Alexandrov, hlavní expert Centra pro vojensko-politický výzkum Moskevského státního institutu pro mezinárodní vztahy (MGIMO), navrhl, aby Rusko raketami zaútočilo na Ázerbájdžán a narušilo tak ropné embargo Západu i ujednání o cenových stropech ropy.

Alexandrov publikoval svou výzvu na Rusarminfo.ru, propagandistické platformě Kremlu. Ale jeho poznámky nepochybně vyvolají poplach na mnoha místech, protože MGIMO, kde pracuje, je školicím střediskem pro ruské ministerstvo zahraničí.

Alexandrov prohlásil, že Rusko má prostředky, aby zasáhlo Azery bombardováním ropného průmyslu v Baku a zničením ázerbájdžánského energetického systému, aniž by zahájilo pozemní válku s Ázerbájdžánem. Pokud to udělá, "ropa nepoteče na Západ, a to okamžitě zvedne ceny ropy".

Expert MGIMO také obvinil Ázerbájdžán z provokace proti ruským "mírotvorcům" v Náhorním Karabachu. Prohlásil, že "i když nesmíme bojovat v Karabachu, vybombardujeme celý energetický systém a Ázerbájdžán zůstane bez ropy a elektřiny".

Je nepravděpodobné, že by Moskva něco takového udělala, ale tyto poznámky jsou znepokojivé, protože zdůrazňují způsoby, kterými stále agresivnější rétorika Kremlu o Ukrajině prosakuje do diskusí o všech ostatních otázkách.

V takovém okamžiku se podobné řeči mohou stát předzvěstí činů.

Zdroj v ruštině: ZDE

0