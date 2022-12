Proč by se proukrajinská koalice ve světě měla v roce 2023 rozšiřovat

23. 12. 2022

Hlavním závěrem, který by politici, diplomaté a dokonce i historie měli vyvodit z celého roku 2022, je, že beztrestnost agresora vyvolává ještě větší agresi. A tady bez jakýchkoliv historických paralel, upozorňuje Kira Rudyková. Hlavním závěrem, který by politici, diplomaté a dokonce i historie měli vyvodit z celého roku 2022, je, že beztrestnost agresora vyvolává ještě větší agresi. A tady bez jakýchkoliv historických paralel,

XXI. století, a svět spolkl ruskou invazi do Gruzie v roce 2008. To vyprovokovalo anexi Krymu a invazi na ukrajinský východ v roce 2014. Svět Putina v roce 2014 nepotrestal a 24. února 2022 Rusko zahájilo totální válku proti suverénnímu státu uprostřed Evropy.

A pokud tuto agresi spolknete také, trváte na jednáních, přestanete podporovat Ukrajinu, je těžké si představit další krok Kremlu (a vidíme, že Putin přidává exponenciálně).

Globálně jsou všechny události roku 2022 konfrontací demokratických hodnot s diktátorskými režimy. A nyní kremelský tyran udělá vše pro to, aby zvítězil, takže Ukrajina i svět budou v roce 2023 čelit velkým výzvám.

Zbraně a zdroje

Musíme být upřímní: Válka je drahá. Nejen pro Ukrajinu a agresora, ale i pro svět. Každý měsíc Ukrajina utratí za válku 5-6 miliard dolarů.

Samotnou armádu a její potřeby financujeme z vlastního rozpočtu a prostředky mezinárodní pomoci jdou na zbytek výdajů státu. Zároveň je tato pomoc spojenců bezprecedentní: Jen Spojené státy vyčlenily v roce 2022 téměř 40 miliard dolarů (dalších 37,7 miliardy dolarů se očekává v roce 2023). Pomoc poskytuje také EU, vlády členských států a mezinárodní dárci. A jejich finanční zdroje také nejsou nekonečné.

Nekonečné nejsou ani zásoby zbraní a granátů. Například pouze ve směru na Bachmut je poměr dělostřeleckých výstřelů za den 6-7 tisíc u ozbrojených sil Ukrajiny proti 20-30 tisícům nepřátel. Tyto míry spotřeby munice lze srovnávat pouze s 2. světovou válkou. Dokonce ani NATO a Spojené státy nejsou připraveny na takovou intenzitu, takže již existují prohlášení o potřebě zvýšit výrobu munice. A pouze k zatlačení nepřítele k hranicím 23. února 2022 podle vrchního velitele ozbrojených sil Ukrajiny Valerije Zalužného je zapotřebí 300 tanků, 600-700 bojových vozidel pěchoty, 500 houfnic.

Ekonomický tlak

Navzdory skutečnosti, že Rusko bylo potrestáno za totální invazi rekordním počtem sankcí, hledá každou příležitost, jak tato omezení obejít.

Bohužel, agresor má stále určitou bezpečnostní rezervu a ekonomická smyčka musí být posílena do té míry, že ruské výdaje v den totální války výrazně převýší jeho příjmy. To znamená přísnější omezení vůči energetickým surovinám teroristů.

Na druhé straně je zde globální recese. Řada našich západních partnerů již čelila inflaci a vyšším cenám. Budou za takových okolností daňoví poplatníci těchto zemí schopni odolat ruské propagandě a populistickým politickým hnutím? Pokušení obětovat jednu zemi, ještě ne svou vlastní, výměnou za příslib dobře živeného a pohodlného života, může být už silné.

Ukrajina bude v příštím roce čelit sílící ekonomické krizi a mnoho Ukrajinců bude stát před volbou: Vrátit se domů, nebo zůstat v zemích, kde se nacházejí a prchají před válkou.

Potravinová bezpečnost

V roce 2023 se potravinová krize vyvolaná totální invazí do Ruské federace jen zintenzivní. Obilí, a tedy i potraviny, budou dražší.

Pokud před začátkem totální ruské invaze činil počet lidí na planetě, kteří čelili riziku podvýživy, 190 milionů, nyní se toto číslo může zvýšit o dalších 70 milionů. A je velmi důležité, aby svět pochopil, kdo je vinen za hladomor - je to Rusko a jeho válka proti suverénnímu státu. Proto musíme proměnit potravinové vydírání agresora v nátlak na Ruskou federaci.

Jednota

Hlavním rysem roku 2022 je jednota. Je to ona, která je nesmírně důležitá a inspiruje respekt a podporu celého světa. Je to o tom, jak navzdory všemu nezradit své hodnoty a ideály. Pro Ukrajinu jsou uvedeny v ústavě - evropská a euroatlantická integrace, vstup do NATO a EU.

Příští rok však bude naše jednota čelit hlavní hrozbě – zkoušce času. A musíme pokračovat v práci na vazbách. Ukázalo se, že to, co nás spojuje s mnoha zeměmi světa, je ve skutečnosti křehké.

Žijeme v jediném ekosystému, kde jsou všichni závislí jeden na druhém, a to nejen v otázkách potravin nebo ochrany, ale také v otázkách klimatu a energie.

Všichni musíme pochopit, že to, co se děje na Ukrajině a jak to svět podporuje, je pečlivě sledováno jinými diktátory. Zkoumají, jak západní demokracie reagují na neodpustitelnou agresi Ruska. Jsem si jista, že vypočítají všechny kroky, pokud chtějí začít svou "malou vítěznou dobyvačnou válku".

Máme před sebou hodně práce na všech frontách: na bojišti, na dobrovolnických informacích, v diplomatické oblasti. A to nás posouvá kupředu. V zájmu našich životů, našich hodnot, naší budoucnosti.

Jednota a podpora světa je důležitá nejen pro Ukrajinu, ale i pro budoucnost. Appeasement na agresora nefunguje, výzvy k vyjednávání a příměří tuto válku jen protáhnou.

Rusko využije zmrazení situace k "lízání ran", posílení a přezbrojení armády a k opětovnému útoku. A je docela možné, že nejen na ukrajinských územích.

Nechceme přemýšlet o tom, jak bude svět vypadat, pokud Ukrajina prohraje. Je to určitě hrozná vyhlídka, ale někdy stojí za to ji nastínit a ukázat těm našim spojencům, kteří začínají váhat. Bude to těžké, ale Ukrajina nemá jinou možnost než vyhrát. A svět nemá jinou možnost než naše vítězství. Ale se silnou proukrajinskou koalicí civilizovaných zemí to bude rychlejší.

Zdroj v ukrajinštině: ZDE

