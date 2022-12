Ruská agrese na Ukrajině: Tři mrtví: Moskva přiznává, že ukrajinský dron dosáhl letecké základny hluboko v Rusku

26. 12. 2022

čas čtení 9 minut



Tři ruští vojáci zahynuli při útoku ukrajinského dronu na leteckou základnu u Saratova, 730 km jihovýchodně od Moskvy



Tři příslušníci ruské armády byli v pondělí časně ráno zabiti při útoku ukrajinského dronu na základnu v ruské Saratovské oblasti, informovaly ruské tiskové agentury s odvoláním na ministerstvo obrany.



Ruská státní tisková agentura Tass cituje ministerstvo obrany:



"Dne 26. prosince kolem 01:35 moskevského času (2335 SEČ) byl v malé výšce sestřelen ukrajinský bezpilotní letoun, který se blížil k vojenskému letišti Engels v Saratovské oblasti.



V důsledku pádu trosek bezpilotního letounu byli smrtelně zraněni tři ruští techničtí vojáci, kteří se nacházeli na letišti."



Nebylo lze ověřit, zda byl dron skutečně sestřelen, anebo zda zasáhl svůj cíl, jak bylo zamýšleno.



Podle dřívějších zpráv byly na ruské letecké základně Engels stovky kilometrů od frontové linie na Ukrajině slyšet výbuchy. Tisková agentura RBC-Ukrajina uvedla, že došlo ke dvěma výbuchům.



Letecká základna poblíž města Saratov se nachází asi 730 km jihovýchodně od Moskvy, více než 600 km od Ukrajiny. Zasažena byla také na začátku tohoto měsíce.

- 25. prosince Rusko provedlo více než 40 raketových útoků na Ukrajinu



Podle ukrajinské armády provedly ruské síly v neděli více než 40 raketových útoků na Ukrajinu, přestože prezident Vladimir Putin prohlásil, že je "připraven jednat".



Desítky měst v ukrajinských oblastech Luhansk, Doněck, Charkov, Cherson a Záporoží byly v předchozích 24 hodinách ostřelovány moskevskými jednotkami, uvedla ukrajinská armáda v aktualizované zprávě z pondělního rána.







Ukrajinské síly zahájily útoky na téměř 20 ruských cílů, uvedla.







- Anglikánský arcibiskup z Canterbury Justin Welby a papež František využili svých vánočních projevů k výzvě k ukončení války na Ukrajině. Papež odsoudil používání potravin jako válečné zbraně a uvedl, že válka na Ukrajině a konflikty v dalších zemích vystavily miliony lidí riziku hladomoru.







Zdroj v angličtině ZDE

informovala v neděli pozdě večer ruská agentura Interfax s odvoláním na ministerstvo obrany.Posádky systémů S-300V "zvládaly nové poziční prostory" ruských raketových systémů země-vzduch dlouhého dosahu, uvedla agentura."Jednotky protivzdušné obrany Západního vojenského okruhu pokračují ve službě v nových pozičních oblastech v nepřetržité bojové službě."Západní vojenský okruh, jeden z pěti ruských vojenských okruhů, zahrnuje regiony sousedící s Ukrajinou, včetně Belgorodské a Brjanské oblasti. Zahrnuje také Kaliningradskou exklávu.Agentura Interfax s odvoláním na vojenského velitele uvedla, že baterie S-300V je schopna sledovat cíl na vzdálenost až 204 km a ve výšce až 30 km.Tisková agentura Interfax v pondělí citovala velitele těchto sil Sergeje Kobylasze v rozhovoru pro noviny ruského ministerstva obrany:"V zájmu letectva dlouhého doletu probíhá vývoj a dodávky celé škály leteckých zbraní, včetně nových křídlatých hypersonických raket."Ruská flotila bombardérů dlouhého doletu je součástí ruské jaderné triády a je schopna odpalovat jaderné i konvenční rakety.Ruskem dodané taktické raketové systémy Iskander, které jsou schopny nést jaderné hlavice, a systémy protivzdušné obrany S-400 byly rozmístěny v Bělorusku a jsou připraveny plnit své zamýšlené úkoly, uvedl vysoký představitel běloruského ministerstva obrany.Není jasné, kolik systémů Iskander bylo v Bělorusku rozmístěno, ale navazuje to na Putinovu návštěvu v Minsku 19. prosince, která se uskutečnila v souvislosti s obavami na Ukrajině, že bude tlačit na Bělorusko, aby se připojilo k nové pozemní ofenzívě a otevřelo novou frontu.Ruské síly využily Bělorusko jako odrazový můstek pro svůj únorový neúspěšný útok na ukrajinské hlavní město Kyjev a v posledních měsících docházelo k nárůstu ruských a běloruských vojenských aktivit.Iskander-M, mobilní řízený raketový systém, má dolet až 500 km a může nést konvenční nebo jaderné hlavice.Ruská zpravodajská agentura Baza s odvoláním na místní obyvatele uvedla, že houkaly sirény a byl slyšet výbuch. Letecká základna u města Saratov se nachází asi 730 km jihovýchodně od Moskvy.V rozhovoru, který odvysílala celostátní televize, Putin řekl, že "geopolitičtí protivníci Ruska [usilují] o roztržení Ruska, historického Ruska... Rozděl a panuj, to je to, o co se vždy snažili a stále snaží," dodal Putin. "Náš cíl je však jiný: je jím sjednocení ruského národa."Kyjev a jeho spojenci mají podezření, že Putinova tvrzení jsou trikem, jak získat čas po sérii ruských porážek a ústupů na bojišti.Je "zřejmé", že Rusko "nechce jednat, ale snaží se vyhnout odpovědnosti", napsal Podoljak na Twitteru.Nebyly však hlášeny žádné ruské útoky. Nepotvrzené zprávy na ukrajinských sociálních sítích naznačovaly, že sirény mohly být spuštěny poté, co se ruská letadla vznesla na oblohu v Bělorusku.Jaroslav Januševič uvedl, že ruské síly "zahájily palbu na Chersonskou oblast 71krát" z dělostřelectva, raketových systémů s vícenásobným odpalováním a minometů. Bývalá mluvčí ukrajinského prezidenta Iulija Mendelová sdílela fotografie lidí čekajících na darování krve v Chersonu."Všichni tři obětavě sloužili ... a plnili úkol odminování území osvobozeného od nepřítele v Chersonské oblasti," uvedla žitomyrská záchranná služba na své stránce na Facebooku.. Americký thinktank Institute for the Study of War (ISW) ve své poslední aktualizaci citoval jednoho ruského vojenského bloggera, podle něhož ukrajinské síly zatlačily prvky ruské soukromé žoldnéřské společnosti Wagner group zpět na pozice, které držely před několika dny.V projevu, který pronesl přesně deset měsíců od ruské invaze, Zelenskyj uvedl, že svoboda sice přišla draho, ale otroctví bude stát víc."Evropský trh zůstává relevantní, protože nedostatek plynu přetrvává, a my máme všechny možnosti dodávky obnovit," citovala v neděli ruská státní média Tass místopředsedu ruské vlády Alexandra Novaka.Některá místní média uvádějí, že po vyhlášení mobilizační akce na povolání nových vojáků do bojů v září jich uprchlo až 700 000. Vláda tehdy tento údaj odmítla.Čína bude s Ruskem "prohlubovat strategickou vzájemnou důvěru a oboustranně výhodnou spolupráci", uvedl Wang I ve videoposelství.