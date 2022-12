Monbiot znovu varuje: Topení dřívím je lidskému zdraví nesmírně nebezpečné

28. 12. 2022

Máme k dispozici údaje o počtu úmrtí, o nichž se předpokládá, že jsou způsobena znečištěným venkovním ovzduším: v Anglii je to 26 000 až 38 000 úmrtí ročně. Nemáme však žádné údaje o dopadu znečištění ovzduší uvnitř budov, jehož zdaleka největším zdrojem jsou kamna na dřevo v domácnostech, které je mají. Pokaždé, když otevřete dvířka kamen, abyste přiložili, zaplaví váš domov drobné pevné částice spolu s dalšími toxiny, včetně benzenu, formaldehydu a polycyklických aromatických uhlovodíků, což zvyšuje úroveň znečištění vysoko nad úroveň doporučenou Světovou zdravotnickou organizací.





Tyto jedy mohou ovlivnit všechny orgány v těle. Drobné částice procházejí plícemi přímo do krevního oběhu. Ať se usadí kdekoli, způsobují škody. Jsou spojovány s řadou druhů rakoviny, srdečních a plicních onemocnění, mrtvicí, demencí a ztrátou inteligence.Způsobují stárnutí kůže a poškozují játra. Poškozují plod v děloze a vývoj dětí. Je obzvláště ironické, že v domácnostech lidí, kteří kupují pouze ekologické produkty, aby snížili chemickou zátěž svého těla, najdeme kamna na dřevo. Spalování dřeva je v souladu s "přirozeností" tohoto přístupu, ale to, co považujeme za "přirozené" (termín, který často používáme ve významu "staré"), není vždy to nejlepší.





Jsem přesvědčen, že prodej krbových kamen a kotlů na pelety by měl být zakázán a jejich používání postupně ukončeno (s pomocí pro těch několik málo lidí, kteří nemají alternativní zdroj vytápění).







Dnes by bylo rozhodování jednodušší. Za stejný rozpočet bych si mohl pořídit vzduchové tepelné čerpadlo. Ale co bych udělal v roce 2008, kdybych věděl, co vím dnes? Nebyly žádné dobré možnosti. Myslím si však, že lepší volbou by bylo nainstalovat vysoce účinný plynový kotel a používat ho co nejšetrněji.







Zdroj v angličtině ZDE

