Spalování dřeva způsobuje rakovinu

20. 12. 2021

Kouř ze spalování dřeva je významnějším karcinogenem než výfukové plyny z automobilů, zjistila analýza řeckých vědců



Vědci varují, že kromě toho, že kamna na dřevo znečišťují ovzduší venku, trojnásobně zvyšují úroveň škodlivého znečištění uvnitř domů. Fotografie:



Nový výzkum ukázal, že kamna na dřevo v městských oblastech vypouštějí do ovzduší téměř polovinu rakovinotvorných chemikálií kolem nás.



Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) obsažené v drobných částicích znečištění vznikají při spalování paliv a již dlouho je známo, že mají karcinogenní účinky. Nová studie zkoumala zdroje PAH a zjistila, že spalování dřeva jich produkuje více než nafta nebo benzin používaný v automobilech.

Analýza byla provedena v Aténách v Řecku, ale vědcům bylo jasné, že se nejedná o neobvyklý případ. Uvedli, že spalování dřeva v domácnostech je významným problémem pro kvalitu ovzduší ve městech v celé Evropě a že nadměrné vystavování kouři ze dřeva může mít vážné zdravotní následky.



"Atény nejsou výjimkou - spíše reprezentují pravidlo," řekl Athanasios Nenes z Nadace pro výzkum a technologie Hellas v řeckém Patrasu a z École Polytechnique Fédérale de Lausanne ve Švýcarsku, který je jedním z členů týmu, jenž se na nové studii podílel. "V podstatě přestanete spalovat dřevo. To je to hlavní."



Výzkum zveřejněný v loňském roce ukázal, že spalování dřeva v domácnostech je největším zdrojem znečištění ovzduší malými částicemi ve Velké Británii. Spalování dřeva tam produkuje třikrát více škodlivin než silniční doprava, přestože jen 8 % obyvatel používá kamna na dřevo.



Dokonce i nová kamna na dřevo splňující normu "ekodesignu" stále vypouštějí 750krát více znečištění drobnými částicemi než moderní nákladní automobil. Kamna na dřevo také trojnásobně zvyšují úroveň škodlivého znečištění uvnitř domů a podle vědců by se měly prodávat se zdravotním varováním.



V rámci nového výzkumu, který byl zveřejněn v časopise Atmospheric Chemistry and Physics, byly každý den po dobu jednoho roku odebírány v Aténách vzorky ovzduší. V nich bylo analyzováno 31 polycyklických aromatických uhlovodíků a řada dalších chemických ukazatelů.



Konkrétní sloučeniny jsou spojeny s různými zdroji znečištění a vědcům umožnily vypočítat podíl PAH produkovaných jednotlivými zdroji. Zjistili, že 31 % PAH za rok pochází ze spalování dřeva, především v zimě, 33 % z nafty a oleje a 29 % z benzínu (benzínu).



Některé PAH jsou však karcinogennější než jiné, a když se to zohlednilo, podíl rizika rakoviny pro lidi v důsledku spalování dřeva vzrostl na 43 %, u nafty a oleje na 36 % a u benzínu na 17 %.



"Víme, že [kouř ze] spalování dřeva je mnohem toxičtější než jiné druhy částic," řekl Nenes a výsledky jasně ukazují, že spalování dřeva je hlavní příčinou dlouhodobého karcinogenního rizika.



Vědci uvedli, že úroveň znečištění PAH v Aténách je řádově stejná, jako byla zjištěna ve studiích jiných evropských a severoamerických měst, přičemž mnohem vyšší hodnoty jsou obvykle uváděny pro města v Číně.



Průměrná roční koncentrace PAH v aténské studii byla pod limity EU, ale dvojnásobná oproti referenční úrovni Světové zdravotnické organizace. Na základě údajů WHO způsobí PAH v Aténách 5 dalších případů rakoviny na každých 100 000 obyvatel, uvedli vědci.



"Vzhledem k [expozici karcinogenům] a rozšířenému používání spalování [dřeva] v celé Evropě, např. ve Francii, Německu, Irsku a Spojeném království, jsou okamžitě zapotřebí evropská opatření strategie zaměřené na regulaci emisí ze spalování [dřeva], protože mohou vést ke značnému přínosu pro veřejné zdraví," uvedli vědci.



Nenes uvedl, že PAH nejsou jediným karcinogenem v kouři ze dřeva a že ten obsahuje i mnoho dalších sloučenin, které poškozují zdraví. "Kouř ze dřeva je obzvláště silný a způsobuje nejrůznější onemocnění od rakoviny po oxidační stres, který vede k infarktu a mrtvici, obezitě, předčasnému stárnutí, cukrovce - všemu, co má co do činění se záněty v těle. Takže celkově mám ze spalování dřeva opravdu obavy."



Aténská studie ukázala, že k velké části expozice PAH dochází v zimních dnech se slabým větrem a deštěm, což znamená, že se kouř ze dřeva nerozptyluje.



Začátkem prosince vyhlásila rada města Utrecht v Nizozemsku dotace až do výše 2 000 eur, aby podpořila lidi ve výměně kamen a krbů na dřevo s cílem vyčistit ovzduší ve městě.



Předchozí výzkum Nenese a jeho kolegů zjistil, že kouř z dřeva vypouštěný v nočních hodinách oxiduje na škodlivější sloučeniny mnohem rychleji, než se předpokládalo. To znamená, že znečištění se stává zdraví nebezpečnějším, dokud je ještě koncentrováno v blízkosti zdroje, místo aby oxidovalo v průběhu několika dní, kdy se rozptýlí.



Podrobnosti v angličtině ZDE



