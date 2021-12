Zastavme špinavé prachy

21. 12. 2021

V pondělí se konala protestní akce na valné hromadě MONETY Money Bank. Před sídlem Monety aktivisté nainstalovali dvě brány s nápisy: “Fosilní Moneta = hořící planeta” a “Uhelné banky? Nechceme, díky”. Chceme upozornit na vliv Pavla Tykače se skupinou PPF, který by mohl být

zásadní pro další podporování fosilních paliv, upozorňuje skupina Zastavme špinavé prachy.



Akcionáři si před vstupem na valnou hromadu Monety vybírali, jestli podpoří klimatický rozvrat nebo čistou budoucnost









Dvě brány nainstalovali v pondělí ráno zástupci a zástupkyně iniciativy Zastavme špinavé prachy před vstup do sídla Monety na pražské Brumlovce. Na jedné z bran se skvěl nápis “Fosilní Moneta = hořící planeta” a na druhé “Uhelné banky? Nechceme díky”. Upozorňují tím na riziko, že banka Moneta se vlivem finanční společnosti PPF a uhlobarona Pavla Tykače může změnit v banku podporující fosilní paliva.V sídle Monety se totiž v pondělí koná valná hromada, na které budou akcionáři rozhodovat o návrzích PPF na sloučení této banky s AirBank, českým a slovenským Home Creditem a společností Zonky. Navíc PPF usiluje o větší emisi akcií. Akcionáři si mohli vybrat, kterou z bran projdou.Zástupce a zástupkyně iniciativy Zastavme špinavé prachy znepokojuje zejména rostoucí vliv na dění v bance ze strany uhlobarona Pavla Tykače, který v současnosti vlastní přes šest procent akcií. [1] Ten v říjnovém rozhovoru pro Seznam zprávy oznámil, že usiluje až o dvacet procent akcií banky s cílem vytvořit velkou banku, která bude podporovat český průmysl. [2]“Finanční společnost PPF již v minulosti asistovala například EPH v koupi hnědouhelných dolů a elektráren v německé Lužici, ničivé důsledky této spolupráce můžeme vidět už nyní, kdy EPH bourá německé obce a pod pohrůžkou vyvlastňování vyhání tamní obyvatele z jejich domovů. FirmaSev.en energy Pavla Tykače je jednou z největších uhelných korporací v České republice. Od uhelného průmyslu se odvrací většina bank i pojišťoven, a tak v současnosti hledá cesty, jak si zajistit financování. Snaha ovládnout Monetu je tak logickým krokem, kterým se fosilní korporace snaží zachránit svůj byznys,” uvedl zástupce iniciativy Zastavme špinavé prachy Petr Doubravský.Moneta sice v současnosti má nastavené pevné ESG a podle hodnocení Greenpeace patří k těm lepším, co se týče udržitelnosti [3], nicméně pod vedením PPF a Pavla Tykače hrozí, že vznikne velký bankovní kolos podporující jak uhlí, tak i plyn a další fosilní paliva. Své obavy zástupci iniciativy Zastavme špinavé prachy vyjádřili i na schůzce s vedením Monety.“V pátek jsme se sešli se zástupci vedení Monety a bavili se o našich obavách z budoucnosti této banky. Byl to otevřený a vstřícný dialog, nicméně nic z toho co na schůzce padlo nezměnilo náš názor na to, že příliš velká moc PPF a Pavla Tykače na chod banky je riziko pro klima abudoucnost. Jistotu, že toto riziko nebude, nám totiž management banky nemůže poskytnout, pakliže podporuje dnes projednávaný návrh, který Tykačovi a PPF otevírá dveře k ovládnutí banky” řekl za iniciativu Zastavme špinavé prachy Radek Kubala.Zástupci a zástupkyně koalice Zastavme špinavé prachy navíc vystoupí i jako minoritní akcionáři na valné hromadě, kde budou po vedení Monety požadovat záruky, že nebude do budoucna podporovat uhlí a plyn.“Většina české společnosti si je vědoma ničivých dopadů spalování fosilních paliv. Většina české společnosti má navíc poměrně jasno v tom, kdo je Pavel Tykač. Lze proto předpokládat, že velká část české společnosti nebude chtít nadále vkládat své úspory do této banky a podporovat tak ekonomicky vratký fosilní průmysl. Věříme proto, že menšinoví akcionáři, kteří mají osud Monety v rukou, vezmou tato fakta v úvahu,” dodal mluvčí iniciativy Zastavme špinavé prachy Petr Doubravský.[1] https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-uhlobaron-pavel-tykac-veri-monete-navysil-v-ni-svuj-podil-183577[2] https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cizi-bankeri-nam-nesmi-diktovat-chci-silnou-ceskou-banku-rika-tykac-177717https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/14203/srovnani-ceskych-bank-klima-nejmene-resi-fio-banka-pro-csob-komercni-banku-a-monetu-je-dulezite/