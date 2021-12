Pro statistiku zemřou až zítra...

21. 12. 2021

Pro statistiku zemřou až zítra, ale dnes zemřeli můj táta a a moje babička. Covidu bylo jedno, že jednomu z nich není ani šedesát let, nekouří a posiluje, a druhý má nadváhu, diabates a chronickou bronchitidu; rozdíl byl jen v délce umírání: 19:3 dnům. Oba jsem milovala, píše Kateřina Čopjaková.



Když jsem poprvé jela za tátou do Karviné na začátku prosince, četla jsem si zprávu z černé kroniky o nezletilé dvojici, co šla zkratkou středem kolejí s nasazenými sluchátky do Starého Města. Jeden stihl uskočit, druhého přejel troubící vlak.



Přijde mi to jako dokonalý příměr k tomu nenechat se očkovat.



Jestliže jste doposud nepochopili, že tím, že se nenecháte očkovat, ohrožujete nejen sebe, ale i další lidi, pak to berte jako příležitost.



Očkování není žádný stoprocentní štít, ale je to jediná obrana, jakou aktuálně máme. Děravá, pochybná, ale pořád jediná.



Ideální vánoční dárek. Přesně takové dárky mají být - koupit je nelze, ale darovat je můžete: očkujte se.

