V ČR zatím zemřelo na covid 35 401 lidí

21. 12. 2021

čas čtení 3 minuty

Obrázek: Počty úmrtí na covid z minulého týdne



- V pondělí 20. prosince zaznamenala Česká republika 8586 denních nákaz. Hospitalizováno je 4801 osob. Celkem zemřelo v ČR 35 401 lidí, to je denní nárůst o 103 mrtvých. Potvrzených případů za poslednich 14 dní je v ČR 1561 na 100 000, 671 na 100 000 za poslední týden.







Skotsko zrušilo silvestrovské oslavy v ulicích a od 26. 12. budou sportovní akce bez diváků na dobu tří týdnů.



- V důsledku šíření omikronu podnikají britští občané vlastní akce na svou ochranu, zjistila společnost pro průzkum veřejného mínění Ipsos MORI. 89 procent Britů už nosí roušky nebo je bude nosit, tentýž počet obyvatel si začne dezinfikovat ruce a mýt si je častěji. 81 procent Britů bude při sociální interakci dodržovat rozestupy. 80 procent Britů plánuje se nechat očkovat třetí, posilující dávkou. 58 procent Britů se bude vyhýbat veřejné dopravě (nebo se jí už vyhýbá, 57 procent Britů nechodí na návštěvu k přátelům ani do restaurací. 45 procent Britů bude pracovat z domova, 47 procent se nebude účastnit žádných vánočních večírků

- Omikron se šíří rychleji než delta a způsobuje infekce u lidí, kteří už byli očkováni anebo se z covidu uzdravili, konstatuje Světová zdravotnická organizace.



- Čínské město Xi'an začalo testovat miliony svých obyvatel poté, co objevilo 42 nových nákaz.



- Joe Biden byl v těsném kontaktu se zaměstnancem Bílého domu, který měl později pozitivní test na koronavirus a má příznaky nemoci.



- Město Los Angeles zrušilo oslavy Nového roku.



- Zdravotníci v Texasu zaznamenali první úmrtí na omikron. Omikron nyní v USA tvoří 73 procent nákaz.



- Německý Ústav Roberta Kocha pro infekční choroby doporučil v úterý, aby byly okamžitě zavedeno "maximální omezení kontaktů" s cílem omezit vlnu infekcí způsobovanou omikronem. Ústav doporučuje omezení cestování jen na absolutně nutné cesty, zrychlení očkovací kampaně a zajištění toho, aby byly k dispozici testy na koronavirus zadarmo. Německo zaznamenalo v úterý 23 428 nových nákaz a 462 denních úmrtí. Celkem dosud v Německu zemřelo 108 814 osob na covid.



- Šíření omikronu v Británii je "ohromujícím způsobem vysoké" konstatoval Sir Jeremy Farrar, ředitel globální charitativní organizace Wellcome.



- V New York City mělo od středy do soboty minulý týden pozitivní test na covid téměř 42 600 osob, předtím za celý listopad do bylo méně než 35 800.



- Joe Biden plánuje zavedení testů zadarmo pro obyvatelstvo, aby se vyhnul nutnosti zavést lockdown. Biden posílá vojenské zdravotníky na pomoc nemocnicím. Hlavní americký vládní epidemiolog dr. Anthony Fauci uvedl, že Biden vydá "vážné varování ohledně toho, jako bude vypadat zima pro neočkované Američany". Tisková mluvčí Bílého domu Psaki uvedla, že Biden bude apelovat na "instinkty občanů pro přežití". Asi 40 milionů dospělých Američanů (Amerika má 330 milionů obyvatel) je neočkovaných. Neočkovaní umírají na covid 14 krát častěji než očkovaní, uvedla Psaki. Většina Američanů bude potřebovat třetí, posilovací dávku, avšak i dosavadní dvě dávky vakcíny lidi chrání před vážným průběhem nemoci a smrtí.



