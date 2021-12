Útočme na "nepřizpůsobivé", to je politicky vděčné...

28. 12. 2021 / Pavel Veleman

čas čtení 5 minut

Zástupný problém této doby pro ambiciózní politiky, pakliže chtějí vytěsnit to podstatné - tzv. nepřizpůsobiví. Úspěch u občanů vždy zaručen ... Jsou Vánoce, nejmenované zastupitelstvo se naposledy schází v tomto roce. Občan by čekal, že čas předvánoční se nějak projeví i duchovně u obecních politiků a biblický příběh těhotné Marie dokáže probudit v politicích trochu lidskosti k lidem bez domova.



Třeba dokáží objektivně zhodnotit tzv koncepci " Bydlení především", ke kterému se vedení této radnice již tři roky hlásí ….



Jenže jsme v Česku 2021 a téma "kopnout si do nepřizpůsobivých", nejoblibenější téma pro dnešní politiky, kteří nejvíce křičí, pomohlo tímto skvělým vládnutím" dostat do neřešitelných situací množství lidí, Dnes to téma slaví triumf, a tak se spouští hodinka nenávisti na zastupitelstvu i v tomto vánočním čase.

Pakliže sedmnáct let chodíte skoro denně do rodin ve městě, které má 110 000 obyvatel, moc dobře víte, že sociální problémy jsou pomalu v každém druhém domě.Pakliže sedmnáct let chodíte skoro denně do rodin ve městě, které má 110 000 obyvatel, moc dobře víte, že sociální problémy jsou pomalu v každém druhém domě.



Neoliberální koncept politického vládnutí, který u nás třicet let převládá, tento na výkon zaměřený systém vyrábí tzv. nepotřebné, přebytečné občany jak na běžícím pásu i s jejich problémy. Mezi nimi jsou psychicky nemocní lidé (zejména schizofrenní ataky je pro jejich sousedy velmi těžké vydržet), občané závislí na návykových látkách (alkohol, drogy), občané zničení stresem z chudoby, která vede k nezvladatelnému domácínu násilí, křiku, a hádkám v domě, také k zanášení bytů odpadem, to se děje zejména u starších občanů. Podle odborníků je to mnohdy psychická obrana těchto lidí před státem, který je trápí . nízkými důchody, za kterých nejde žít, a také složitou dostupností příspěvků na bydlení.



Je jedno, zda se jedná o obecní byt, byt v osobním vlastnictví nebo byt u majitele domu... V místě, o kterém mluvím, byla většina bytů zprivatizována (zisky z privatizace se projedly, nemalá část byla " odkloněna"). Značná část bytů prošla restitucí a například nájemník, který bydlí s majitelem v Itálii a jehož absolutně nezajímá, co se v domě děje, to je teprve oříšek pro nájemníky….



To však nikdo ze zastupitelů neřeší. Problémem jsou přece nepřizpůsobiví, tzv. socky. Tato "písnička" se hraje stále dokola ve vysoké politice (vláda, parlament) i na obecní úrovni (zastupitelstva). Možná i proto, aby se náhodou někdo nezeptal na vlastníky, kteří mají dům jako investici a na nájemníky (kromě zvyšování nájemného a další šikanu) naprosto kašlou! Tito vlastníci jsou však daleko těžším terčem než sociálně deklasovaní obyvatelé domů-



V této zemi, jež má problémy s uprchlíky, které žádné nemá, si ani v době adventu nenecháváme ujít hodinu nenávisti zhruba k 10 až 15 rodinám a jednotlivcům, kteří nezvládli přechod z ubytovny nebo z ulice do nájemního bydlení a mají sociální problémy či problémy s placením nájemného. Většině u z nich bude ukončena nájemní smlouva v co nejkratším termínu. Že se podařilo dalším desítkám rodin a jednotlivců pomoci a byli schopni se integrovat, to již politici nevidí.



A tak se propojuje nenávist ostatních obyvatel tohoto města s politiky. Nenávist je zaměřena na několik problematických jedinců. Vznikají fámy, jak prý obec rozdává byty nepřizpůsobivým, novináři naskakují na tuto pudovou nenávist k těmto občanům, jelikož vládnoucí politici si dovolili nabídnou zhruba 5 procent svého bytového fondu (což je několik desítek bytů) i lidem, kteří žijí v naprosto nedůstojných podmínkách ubytoven z devatenáctého století.



Chceme znát veškeré dluhy těchto obyvatel (dlužné částky na nájemném v obecních bytech za minulých vedení, kdy neměl šanci žádný člověk na sociálních dávkách se do bytů dostat) i jejich životní anamnézy, požadují komunální politici. Pomalu očekáváte, že zastupitelé vyzvou k veřejnému lynči těchto lidí.



Neposekaná tráva, psí hovínka, nevyvezená popelnice a pronajatý byt člověku, který je již v tak špatném stavu, že není schopen se zařadit do systému a selhává, to jsou zástupná témata naší celonárodní krize, neschopnosti domáhat se řešení toho podstatného. Lehce se vládne (a hlavně krade) v zemi, která je rozdělena skupinovou nenávistí a kde nejvíce vadí neexistující uprchlík nebo but pronajatý tzv. socce...









0