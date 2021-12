Co dělat? Odcházející nestor britské žurnalistiky mladým novinářům

25. 12. 2021

čas čtení 2 minuty

Konec jedné velké novinářské éry



Jon Snow: Ze všeho nejvíc zůstaňte sami sebou. Mějte oči otevřené. Mějte otevřené uši a udržujte si živé emoce. A pokud vás zasáhne to, co vidíte, slyšíte nebo cítíte, prozkoumejte to.

Krishnan Guru-Murphy: Myslíte si, že když se budete držet těchto myšlenek, změníte nějakým způsobem svět? Při vší skromnosti, nemyslím teď vás, ale myslím tím, že když budete dělat tyto věci, budete mít nějaký dopad? Je tento život hodnotný a bude mít nějaký dopad?



Jon Snow: Je to hodnotný život. Ovlivňujete jednotlivce. Někdy ovlivníte dav. Je nás potřeba. Lidstvo nás potřebuje. “We’re needed, humanity needs us.”@jonsnowC4 shares his advice for young journalists, and discusses whether journalism can change the world. pic.twitter.com/3sserSjMVP — Channel 4 News (@Channel4News) December 24, 2021 Myslíte si, že když se budete držet těchto myšlenek, změníte nějakým způsobem svět? Při vší skromnosti, nemyslím teď vás, ale myslím tím, že když budete dělat tyto věci, budete mít nějaký dopad? Je tento život hodnotný a bude mít nějaký dopad?Je to hodnotný život. Ovlivňujete jednotlivce. Někdy ovlivníte dav. Je nás potřeba. Lidstvo nás potřebuje.





Krishnan Guru-Murphy: Vy to o sobě neřeknete, ale nepochybuji o tom, že jste změnil svět nejrůznějšími způsoby, ať už jde o věci, jako je právní poradenství, nebo o to, že jste o něčem informoval s lidskostí, nebo že jste někomu dal prostor. Tyhle věci opravdu něco mění, ale jak vás znám jste příliš skromný na to, abyste to řekl.



Jon Snow: Ale to ne.



Krishnan Guru-Murphy: Ale kdybyste přesto mohl změnit svět. Co byste udělal?



Jon Snow: Myslím, že každá společnost se musí podívat sama na sebe a zjistit, jestli dává každému tu nejlepší šanci, jakou může dostat. Myslím, že to musí být naše ambice. Není dobré , když společnost dává šanci jen hrstce lidí. A zneužívá k tomu ostatních. Musíme být ostražití. A využívat to, co vidíme a co slyšíme, víte, ve prospěch komunity, které sloužíme.



Krishnan Guru-Murphy: A když se podíváte na vašeho právě narozeného nového syna, máte naději? Pro jeho generaci?





Jon Snow: To je složitá otázka, že?



Krishnan Guru-Murphy: Je to složitá otázka.



Jon Snow: No, mám naději. Myslím, že jdeme správným směrem. Aspoň o tom mluvíme







0