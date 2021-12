Píseň "Boris Johnson je pořád ještě zasraná kurva" na pátém místě oficiální britské hitparády

25. 12. 2021

BBC měla problém: Jak informovat o tom, že se na pátém místě hitparády umístil protijohnsonovský song



Moderátor rozhlasové stanice BBC Radio 1, která vysílá rockovou hudbu, měl velký problém: na páté místo hudební hitparády se dostala píseň s názvem a textem "Boris Johnson je pořád ještě zasraná kurva". Vyřešil to tím, že řekl: "A na pátém místě se umístila píseň kritická vůči Borisi Johnsonovi, která má v názvu i v textu tolik sprostých slov, že ji tady nemohu jmenovat ani zahrát." Ostatní písně v horní části žebříčku oficiální britské Top 40 mají vánoční tématiku:





Thoughts and prayers to Radio 1 who had to find a way to mention what charted at Number 5 on their show. https://t.co/QcRvpTi1ov pic.twitter.com/iMzmCEF6gA