Zemřel arcibiskup Desmond Tutu (90), ikona boje proti apartheidu

26. 12. 2021

čas čtení 2 minuty

Foto: Desmond Tutu. Wikipedia Commons.



V Kapském Městě zemřel na den sv. Štěpána ve věku devadesáti let arcibiskup Desmond Tutu, jehož mnozí charakterizovali jako "morální svědomí národa". Koncem devadesátých let mu byla diagnostikována rakovina prostaty a v posledních letech byl několikrát hospitalizován pro léčení infekcí spojených s jeho léčbou. V Kapském Městě zemřel na den sv. Štěpána ve věku devadesáti let arcibiskup Desmond Tutu, jehož mnozí charakterizovali jako "morální svědomí národa". Koncem devadesátých let mu byla diagnostikována rakovina prostaty a v posledních letech byl několikrát hospitalizován pro léčení infekcí spojených s jeho léčbou.



Tutu se narodil v Kleksdorpu, v zemědělském městě 160 km jihozápadně od Johannesburgu. Nejprve byl učitelem a až pak se stal anglikánským duchovním. Získal magisterský titul z teologie na Londýnské univerzitě. Až v sedmdesátých letech se stal hlavní postavou osvobozeneckého boje v Jihoafrické republice. Byl emocionální, charismatický a dokázal vynikajícím způsobem mluvit. V roce 1984 mu byla udělena Nobelova cena míru. Podporoval sankce proti Jihoafrické republice a stoupenci apartheidu ho považovali za agitátora a zrádce. Tutua však chránil jeho vtip, bojovný duch a obrovská popularita.V roce 1986 byl jmenován arcibiskupem v Kapském Městě, a tak se stal v podstatě hlavou anglikánské církve v Jihoafrické republice.



Tutu si udržoval distanci od Afrického národního kongresu, strany, která bojovala za zrušení apartheidu a která vládne v Jihoafrické republice už déle než dvacet let. Odmítl podpořit její ozbrojený boj i podpořit bezpodminečně její předáky, jako byl Nelson Mandela. Nicméně Tutu sdílel vizi Nelsona Mandely o vytvoření multirasové společnosti, v niž by všechny komunity žily společně bez vzájemné nenávisti.



Po prvních svobodných volbách v roce 1994 požádal Mandela, prezident svobodné Jihoafrické republiky, Tutuho, aby se stal předsedou Komise pro pravdu a smíření, která prováděla kontroverzní a emocionální slyšení o porušování lidských práv v době apartheidu. Pro Tutuho byla tato práce hluboce traumatizující. Deprimovala ho ostrá kritika jihoafrické ultrapravice, některých mainstreamových liberálů i Afrického národního kongresu. Děsivá svědectví, která slyšel každý den, ho také traumatizovala. Občas plakal.



Od konce devadesátých let trpěl rakovinou prostaty, trávil více času se svou manželkou, čtyřmi děti a četnými vnuky. Dál kritizoval Africký národní kongres a zpočátku mu bylo v roce 2013 zakázáno účastnit se pohřbu Nelsona Mandely. Jeho nepřítomnost vyvolala zuřivost veřejnosti.



V roce 2015 Tutu zorganizoval petici požadující, aby světoví politikové vytvořili do 35 let svět založený na obnovitelných zdrojích. Podepsalo ji 300 000 lidí. Klimatická krize je podle jeho názoru největším morálním problémem naší doby. Tutu také kritizoval homofobní legislativu v Ugandě a podpořil právo těžce nemocných spáchat sebevraždu.



Podrobnosti v angličtině ZDE

0