Nové koště dobře Válí

23. 12. 2021 / Petr Haraším

Koláž Jan Paul

Čekal jsem od vlády Ultras leccos a ledacos. Avšak pana Válka vážně ne. I když… mají tam i další vzácné relikvie, za které budeme draze platit.

ÚV SPOLU

Tahat do pandemické lapálie Ústřední výbor Komárů je dost silné kafe. Že by si pan Válek dopřál řádnou dávku jako jeden nejmenovaný mluvčí? Chraňte nás, Bohové, aby nedošlo na žalmy! Nikoli, nedopřál, neboť podobná procovidová zvěrstva byla od něj slyšet už drahnou dobu před změnou do fialova. Co bude příště? Vytáhnou Fialoví pohraničníky? Budou šermovat uličními výbory tentokráte do fialova a v nejhorší omikronové chvíli zasáhnou resuscitovaní Pragováci? Fuj, hnus fialový.

Kdyby raději mlčel-i-a-y

Protože má/měla vláda minulá málo zdatných odborných či méně odborných týmů po šamansku zaříkávajících pandemické vlnění, tak fialová akční skupinka musí mít rovněž. A nejeden. Vznikl Anticovid tým plus navíc krát navíc hutně zastoupený a mnohočlenný Národní institut pro zvládání pandemie. Zajímá-li se někdo, vede jej pan Chlíbek, který doposud radostně obcoval se stávajícím ministrem a jeho týmy. A už se hezky nahýbá směrem k Ultras. Dobré rady se musí rozdávat tam i tam. Anticovid spolek měl a dosud má jedinou náplň, stoprocentní negaci smysluplných návrhů pana Vojtěcha. NIPZP zatím horem pádem nabírá členy, kteří mají dobře radit, aby politici mohli špatně rozhodnout. Odpovědný politik neúspěch shodí na mnohohlavý kolektiv. Vina se rozpustí a vše, co máš, ať vyšumí.

Jednání Anticovid týmu s Vojtěchovým byla vždy konstruktivní a vždy vedla k tomu, že nevedla nikam a zpět. Anticovid tým proklíná rakouský model, proklíná bavorský model. Proklínal by veškerý model, jenž by znamenal i minimální omezení neodpovědných jedinců. Neodpovědných neočkovaných i očkovaných. A co ještě nikdy nedopustí? Žádné plošné povinné očkování, žádný lockdown, natož českou uzávěru, žádný nouzový stav.

Pan Válek nechce nic lidem nařizovat, není přec ÚV Komárů, ale také nic proti pandemii nedělá, podoben témuž ÚV. Médii se line ultra záře s hesly: „Žádná bezinfekčnost, žádná drastická opatření.“ Ať to stojí, kolik lidských životů stojí. Platí přeci jiní. Co je drastičtější než ztráta lidských životů? Neví to tam na ÚV SPOLU? Vědci a kovaní odborníci Starou odešlou i Novou přišlou vládu varují, jaké důsledky vládní líná a prostoduchá činnost bude mít. Leč marnost nad marnost. Stará nechce, nová má zákaz. Fialový zákaz visí nad Strakovkou jako Zemanovy rudé trencle nad Hradem českých králů. Odborníci se shodují na povinném očkování, Fialoví vidí rudě. Hlavně třetí dávku, prosím. Bez třetí dávky nechť není bezinfekčnost. Možná by měl někdo z ÚV Fialových panu Válkovi naznačit, že bez první a druhé dávky si může třetí dávku přesně tam. O třetí dávku je eminentní zájem, ale ÚV Ultras sladce dříme. Vědci požadují přísná opatření, Fialoví přísně oponují. Pan Válek požaduje navýšit počty pracovníků hygieny a trasovat. Dobře, fajn. Ale za jak dlouho sotva nastolená vláda hodlá hygieny posílit? Měsíc? Půl roku? Rok? Nejsou lidi ani na dobře placená místa. A státní zaměstnanci jsou fuj. Leda že by Ultras nasypala desetkrát tolik peněz, ale soukromníkům. Tohle umí dokonale. Za horší služby více peněz a úsměv majitele pro pozůstalé.

Opatření budou lokální a cílově cílená. Opatření, jak porazit okamžitě a doživotně pandemii, Ultras poví, až bude vládnout. Jmenováni byli, ale nepověděli. Mlčeti, zlata! Pozitivní motivace, toť jediná možnost, na kterou přišli. Pozitivně řekli, že je lid uvědomělý a že se nouzový stav ruší. Nastává covidová svoboda a Omikronu zdar.

Nejen profesor umí pobavit

Pan Gazdík je na svém místě. Myslitel žaluje, nejsou antigenní testy ve školách, což znamená překotné šíření pandemie. Nikoli uzavření škol, ale antigenní testy nás zachrání. Nikoli očkování dětí, ale antigenní testy do škol. Ani ty prodloužené prázdniny dětem nedaruje. Ať si jinde zavírají, zde nikdy nezavřeme, raději zemřeme. Kdyby aspoň zavedl systém fialových a růžových lístečků a za neočkovací odměnu nabídl obrázkovou knihu s dobrotivými obličeji nové vlády.

Předseda senátního zdravotního výboru pan Kraus (ODS), krom typických blábolů rodné strany o nikdy nic povinně a nikdy nic plošně, řekl jednu velmi pravdivou větu: „Situace se dala řešit, data byla jasná již v srpnu, září.“ Doufám, že si vzpomene v lednu, únoru, březnu, že situace se dala řešit v prosinci, kdy vláda Ultras prakticky zrušila veškerá nutná opatření a dopomohla k omikronovému šílenství. Pan Rakušan přidal do vládní ultra díže vyjádření, že vláda nesmí lhát a nesmí zatajovat závažnost pandemie. Dovolává se rozumnosti, zodpovědnosti a apeluje na všechny strany. A Švejdar, ty běž, běž. Teď nastává přísná kontrola. Kontrola čeho? Zda se Omikron šíří? Zda se šíří jako v Dánsku, Norsku, Francii či Británii? Klid, u nás covid rapidně klesá. Ultras mlčte! Ani slovo o bestcovidu! Ani slůvko o dalším slavném vítězství! Paní Pekarová Adamová viní bývalou vládu z rozbujení epidemie, ač se Ultras všemožně snažili rozpuku zabránit. A pan Rakušan říkal, že nebudou lhát. Lžou a mlčí, když mají mluvit. Odborník na média, dopravák pan Kupka z Líbeznic, vážně plkl, že jsme ještě nevyčerpali veškeré možnosti k dobrovolné vakcinaci, které zkoušeli někde jinde. A mlčí a neřekne. Pravý odborník na dálnice.

Slavný Anticovid

Myslitelé z Anticovid týmu pilně a neúprosně myslí, rozumují a debatují, aby přišli s novými zásadními opatřeními. Opatření krátkodobá, která rázně s pandemií zatočí. Opatření i dlouhodobější, která s ní zatočí ještě víc. Covidu se z toho točí hlava tak, až mutuje. Bohužel jde o opatření, která nic neřeší, naopak šíření covidu podporují. Jsou směšná a trapná. Vyzýváme, praktici musí, pojišťovny pošlou a donutí lékaře. A hlavně ty testy, aby neočkovaní se nezlobili na očkované. Pokles zařídí za 10 až 15 dní. No konečně. Na Nový rok udělá Válek skok. Máme hotovo. Pokud jsou opatření správná, tak za výše uvedený počet dní je vyhráno, pokud nebudou, tak sesbíráme mrtvé a za vše může Babiš s Vojtěchem.

Válek válčí dál a výš

Omezíme zbytnou péči, navýšíme testování. Zajímavé, Ultras rádi odtrhují sociálně slabším poslední krejcar od rozmazlené huby, ale kvůli vládní fialové tuposti zde vyletí komínem další stovky miliard. Ultras jsou vysmátí. Nic nevyletí, seberou to potřebným.

Testovat mohutně se musí, ale nikoli proto, aby neočkovaný pobírač očkovacích výhod mohl na žejdlík do hospody a šířit. Zbytná péče se zatím omezovat nemusí, prý si to má Válek nechat až na Omikron. Babišova vláda navrhla omezené povinné očkování, fialová vláda okamžitě dostává kolektivní psotník. Pan Válek navrhne očkování pro některé profesní skupiny, ale jen pokud o to budou stát. Pokud stojíte, podepište to tady, tady a tady. A to pak bude dobrovolné, když se vedení profesních skupin usnese a nařídí? Pan Válek chce dosadit do čela hygieny zeleného generála a vysněného hygienického jenerála diskutuje s paní zesměšněnou Černochovou a premiérem Fialou-Mynářem. Už volají do Portugalska a vyzvídají. Válek říká, že se vyjadřovaly neuvěřitelné osoby v mnohoznačných vyjádřeních. Teď zvládá sám. A daří se mu. Od nynějška budou vědci mluvit jedním hlasem jako v Rusku a Číně. Zas naň dejchl ÚV? Pan Válek dodává, že povinné očkování je selhání systému. Kterého systému?

Fiala z fialova

Premiér Fiala prohlásil, že pátá vlna je v zádeli, že jsme prohráli. Jediným nástrojem bude uznávání protilátek, testování PCR a očkování vždy dobrovolné. Zásada 4R- rozestupy, roušky, ruce a rozum. Rozum? Ultras a rozum? Třeba takový rozum? Lid se bude chovat řádně, protože fialová klidná síla vyhrála volby. Bude s radostí poslouchat stejná nařízení, která zavedl Babiš a ministři zdravotnictví, jen proto, že Fiala. Odborníci a vědci se vysmáli Válkově idei řídit pandemii dle obsazenosti JIP oddělení. Rovněž idei řídit pandemii skrze krajské hygieny se odborníci smáli od ucha k uchu. Praktici mají po nocích přesvědčovat své notorické antivaxéry o vhodnosti vakcinace. Zavládne efektivní léčba a bude nasazena ihned první den. Cílená opatření pak mají bránit kontaktům. Tedy tady se cíleně zavře a nikdo si nesmí myslet, že mazaný lid vyrazí jinam. Lid už poslouchá ÚV Fialu. Hygieny mají vědět, co funguje zde, co funguje o pár mílí dál a co funguje ještě dál. Když to neví, tak měníme. A hygiena málo kontroluje (nemá jak ani čím) a ministerstvo nekontroluje data o kontrolách (nejsou kontroly, nemá co kontrolovat). Rozdílná pravidla budou pro malý prostor, střední prostor, větší prostor a největší prostor. K tomu násobíme větráním, klimatizací a povětrnostní situací v Mongolsku.

Zachrání nás praktici. Nemají co dělat a neočkují. Pokud praktik nebude poslouchat, tak alou na nástěnku. Praktici si s Babišem užili své a teď Válek. Pan Válek se zasekl a jako zaseknutá deska opakuje stále dokola: „Pár našich i racionálních opatření epidemii drtivě porazí. Omezíme zbytnou péči, navýšení PCR testů, standardizování podávání monoklonálních protilátek. A pochopitelně uznávání spásných a málo vypovídajících protilátek“. Tolik posměchu nesklidil ani Vojtěch. Pan Fiala se také nenechal zahanbiť: „Musíme přesně vědět, čeho chceme, trapné prstíčkové uvozovky (si raději měl strčit prstíky do nosu, vyšlo by to nastejno), povinným očkováním dosáhnout. Já se dám poddat, ale možná tím zkvalitníme stav dálnic, nebo snížíme cenu energií a možná zaženeme Putina zpět do kremelské nory? A jakpak budeme vymáhat vakcínovou neposlušnost? A co s těmi, kteří budou odporovat? Třeba by si Ultras mohli představit, že neočkovaní jsou jako žadatelé o sociální žebrotu. A ty Ultras umí. Volejte Drábka: „Drábku, Drábečku!“ Pan Fiala chce národ přesvědčit. Každé ráno bude ve vysílání premiér popleteným laskavým hláskem lidi navádět k cestě. Něco jako každodenní rozcvička s Péťou. Pan Rakušan natočil dojemné video, kde opakuje milionkráte opakované. Ale ani slůvko o jediné možné cestě skrze nedobrovolné očkování. Pan Válek požaduje péči pro každého nakaženého, jako měl pan Miloš. Informovat praktiky, aby příkaz vykonali. Postarají se o okamžitou léčbu či o odeslání do zdravotnického zařízení. Kam jinam by je měli praktici poslat? Do kravína snad? Ultras totiž nemají žádný plán a chtějí společnost promořit k další vlně, která ční nad jiné rychlostí. A nějak to dopadne.

A jak tedy?

Nikdy už omezení hybridní výuky zantigenněním všech přítomných i nepřítomných žáků spásným samotestem vlastním odborným provedením. Na lyžák nechť ráčí každý negativní PCR žáček sedmých tříd. Vánoční překvapení bude, že dětem Válek dovolí na horách i lyžovat. Ten PCR test provedou v pátek a v pondělí ho jako již neplatný mohou předložit souškám učitelkám. Distribuce zdravotnické zátěže po republice aneb i vesničky mé střediskové a krematoria se zapojí. Posílení PCR testů v kombinaci se sezením u stolu v šesti, čtyřech, deseti a víc, dle příslušného dne v týdnu, postavení Měsíce a přiblížení planety Nibiru. Ke každému stolu na oslavách Silvestra bude přidělen jeden hygienik a dva policisté, pochopitelně v přestrojení a za své. Tak a Omikrone, třes se! Opravdu se třese smíchem.

A až bude nejhůře (a ono bude), tak vyjedou brněnští rytíři na čele s Válkem, Blažkem a Fialou, na ochranu si vyprosí všechny tři Svaté patroni Země české fialové a mrtvé si přeberou Bohové, ať se jmenují, jak chtějí, a sídlí, kde chtějí.

Na úplný konec jsem chtěl napsat něco pikantně ironicky sardonického, ale není nad mistra. „Já, Já, Já a Já to myslím s těmi opatřeními opravdu smrtelně vážně. My si nehrajeme na boj s covidem, víme, víme, že omikron je obrovský problém,“…

Haraším Petr Orlau

Z veřejných zdrojů nelítostným pohledem nevidomého













