V Británii bylo za poslední týden hospitalizováno s COVIDem 512 dětí

29. 12. 2021

čas čtení 2 minuty

- V týdnu do 26.12. bylo v Británii na covid hospitalizováno 512 dětí. Jen 25. a 26. 12. bylo hospitalizováno 59 dětí mladších pěti let. Dalších 50 dětí z této věkové skupiny bylo hospitalizováno na Štědrý den. Od 19. do 26. prosince bylo hospitalizováno 226 dětí ve věku od 6 do 17 let a 286 dětí mladších pěti let.



- Spojené státy zaznamenaly v úterý 512 553 denních nákaz. Je to daleko největší denní rekord od začátku pandemie. Předchozí denní rekord byl 294 015 denních nákaz dne 8. ledna 2021.





-Nejvyšší soud v Německu rozhodl, že invalidi musejí být ochraňováni právně závaznými předpisy a musejí mít přístup do nemocnice, pokud by byly nemocnice zahlceny novou vlnou koronaviru.