V roce 2030 by USA mohly být pod vládou pravicového diktátora, varuje kanadský profesor

4. 1. 2022

čas čtení 3 minuty





Kanadský politolog varuje před trumpovskou hrozbou pro americkou demokracii a možným dopadem na severního souseda



Spojené státy by mohly být do roku 2030 pod vládou pravicové diktatury, varoval kanadský profesor politologie a vyzval svou zemi, aby se chránila před "zhroucením americké demokracie".



Jako ve všech fašistických hnutích našly současné síly populárního vůdce neomezovaného pravidly demokracie, tentokrát v osobě Donalda Trumpa.

Amerika se nyní nachází v legální fázi fašismu. Spojené státy by mohly být do roku 2030 pod vládou pravicové diktatury, varoval kanadský profesor politologie a vyzval svou zemi, aby se chránila před "zhroucením americké demokracie".Amerika se nyní nachází v legální fázi fašismu.





"Nesmíme tyto možnosti ignorovat jen proto, že se zdají být směšné nebo příliš hrozné na to, abychom si je dokázali představit," napsal v deníku Globe and Mail Thomas Homer-Dixon, ředitel Cascade Institute při Royal Roads University v Britské Kolumbii.



"V roce 2014 předpoklad, že se Donald Trump stane prezidentem, také připadal téměř všem lidem absurdní. Dnes však žijeme ve světě, kde se absurdní pravidelně stává skutečností a hrůzné samozřejmostí."



Homer-Dixon varuje: "Do roku 2025 by se americká demokracie mohla zhroutit, což by způsobilo v USA extrémní vnitropolitickou nestabilitu, včetně rozsáhlého občanského násilí. Do roku 2030, ne-li dříve, by zemi mohla vládnout pravicová diktatura."



Došlo by k tomu v důsledku Trumpova návratu do Bílého domu v roce 2024, či pokud republikuny ovládané státní zákonodárné sbory odmítnou akceptovat volební vítězství demokratů.



Homer-Dixon upozornil, že Trump "bude mít jen dva cíle, ospravedlnění a pomstu" za lež, že jeho porážka v roce 2020 od Joea Bidena byla prý "volební podvod".



Homer-Dixon, který je již více než čtyři desetiletí "znalcem násilných konfliktů", uvedl, že Kanada musí reagovat na "vznikajíc í krizi".



"Z jihu se blíží strašlivá bouře a Kanada je žalostně nepřipravená. V uplynulém roce jsme obrátili svou pozornost dovnitř, naši pozornost odvedla pandemie i zrychlující se dopady klimatických změn.



"Nyní se však musíme zaměřit na naléhavý problém, co dělat s pravděpodobným rozkladem demokracie ve Spojených státech. Musíme začít tím, že si plně uvědomíme rozsah tohoto nebezpečí. Pokud bude Trump znovu zvolen, budou i podle optimističtějších scénářů ekonomická a politická rizika pro naši zemi nesčetná."



Trump "a řada jeho stoupenců, jako je Tucker Carlson z Fox [News] a poslankyně z Georgie Marjorie Taylorová Greeneová", proměnili Republikánskou stranu "v téměř fašistický kult osobnosti, který je dokonalým nástrojem k rozbití demokracie".



A co hůř, řekl, že Trump "může být jen příprava".



"Výsledkem tohoto procesu bude politická a sociální spoušť," řekl Homer-Dixon.



"Trump bude moci cíleným pronásledováním a propouštěním zmenšit řady odpůrců svého hnutí uvnitř státu, úředníků a technokratů, kteří dohlížejí na nestranné fungování základních institucí a dodržují zásady právního státu.



"Pak bude připravena půda pro to, aby po Trumpovi přišel manažersky kompetentnější vládce, který vnese pořádek do chaosu, který Trump vytvořil." V roce 2030 by USA mohly být pod vládou pravicového diktátora.





Podrobnosti v angličtině ZDE

0