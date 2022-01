Rok poté: průzkumy ukazují, že Republikánskou stranu zachvátil syndrom velkého vůdce

6. 1. 2022

čas čtení 4 minuty

Od pravicových moderátorů občas slyšíte, že všeobecné republikánské odmítání legitimity prezidenta Bidena je jen zrcadlovým odrazem odmítání Trumpova prezidentství ze strany demokratů.

Tento whataboutismus se ale nezakládá na faktech. Dne 9. listopadu 2016 přijalo 76% voličů H. Clintonové názor, že Trump je legitimním prezidentem Spojených států. Zhruba 22 procent z nich mělo pocit, že ředitel FBI James Comey přiložil ruku k dílu tím, že vytáhl e-maily H. Clinton jako říjnové překvapení, nebo měli pocit, že volby byly nespravedlivé z nějakého jiného důvodu, píše Juan Cole

Dnes se podle nedávného průzkumu NPR/Ipsos 52 procent Trumpových voličů domnívá, že výsledek prezidentských voleb v roce 2020 byl zfalšovaný. S postojem demokratů po Trumpově vítězství se to nedá srovnat.



Jedním z důvodů obliby velké lži u Trumpových voličů je to, že Trump tvrdí, že v listopadu 2020 došlo k volebním nesrovnalostem... Dalším důvodem je fakt, že krajně pravicová média, jako je kabelová televize Fox, propagují velkou lež, že došlo k neregulérnostem. Nedošlo. Tomu žádný zodpovědný člověk nevěří. Nikdo z moderátorů Foxu tomu nevěří ani v soukromí. Víme to z textových zpráv Seana Hannityho, které unikly 6. ledna. Nicméně průzkum NPR/Ipsos zjistil, že demokraty z volebních podvodů obviňuje více diváků TV Fox (54 %) než Trumpových voličů (52 %)!



Stejně tak je nebezpečně zkreslené vnímání reality ohledně povstání v Kapitolu 6. ledna. Jen asi třetina Američanů věří, že šlo o pokus o převrat. Dalších 28 procent se domnívá, že šlo o vzpouru, která se vymkla kontrole. Ano, vymklo se to z rukou, když Trump požádal dav, aby vtrhl do Kapitolu: tisíce lidí to udělaly, vykálely se na jeho chodbách a skandovaly, že chtějí pověsit viceprezidenta. Následně dav vtrhl do kongresových kanceláří a zdemoloval je. Ano, věci se prostě trochu vymkly kontrole.



30 procent republikánů věří, že povstání v Kapitolu byl podvod, který si vymysleli vládní agenti a antifa. Přesně tak, brigáda plechových klobouků věří, že šaman QAnon byl agent FBI nebo možná levicový antifašista. A to i přesto, že Jacob Chanley byl odsouzen k 41 měsícům vězení a otevřeně řekl, že dělal jen to, o co ho Trump požádal. Třetina republikánů jsou lidé, kteří věří, že Neil Armstrong a Buzz Aldrin v roce 1969 na Měsíci skutečně nepřistáli. Jenže jejich přesvědčení je podstatně nebezpečnější než popírání vědy. Poskytují krytí krajně pravicovým bojůvkám, jako jsou Oath Keepers a Boogaloo Boys, tím, že popírají jejich odpovědnost za své činy a přesouvají vinu jinam.



Mezi republikány pouze 40% souhlasí s tím, že nepokoje v Kapitolu byly velmi násilné. Asi 30 procent republikánů se domnívá, že události byly zcela pokojné.



Přibližně 72 procent Američanů se domnívá, že invaze do Kapitolu 6. ledna ohrozila demokracii, i když podle průzkumu ABC/Ipsos si zřejmě jen polovina z nich myslí, že šlo o záměrný puč.

Ale 25 procent, tedy celá čtvrtina, ve stejném průzkumu uvedla, že povstalci chránili demokracii. Ano, asi tak jako strýček Joe Stalin chránil demokracii.



Zhruba 74 procent Američanů se domnívá, že za vzpouru je zodpovědný nebo do jisté míry zodpovědný Trump. Opět přesně čtvrtina uvedla, že Trump za tyto události nenese žádnou odpovědnost.



Průzkumy ukazují, že značná část republikánů se obrátila proti demokracii a propadla syndromu velkého vůdce stejně jistě jako Severokorejci. Nic nemůže být pro naši republiku smrtelnější než to, že jedna ze dvou hlavních stran upadne do šílenství popírajícího realitu a do mentality "můj vůdce má pravdu ".

Celý článek v angličtině ZDE

0