USA: Republikánská strana se Trumpovým jménem hlásí k násilí

10. 12. 2021

Jeden čtenář tu vyjádřil překvapení, že je americká Republikánská strana proti pomoci Ukrajině před agresí Vladimíra Putina. Informujme tedy o současných poměrech v americké Republikánské straně a v politice v USA. Časy se mění, bezpečí minulých desetiletí pominulo... Těžké pochopit? (JČ)





Hrozba Donalda Trumpa přetrvává, a to nejen proto, že Trump zůstává nejpravděpodobnějším republikánským kandidátem na prezidenta v roce 2024, což je souboj, který by mohl vzhledem k žalostnému hodnocení současného prezidenta vyhrát, píše Jonathan Freedman.



Trumpismus přetrvává v Republikánské straně, kterou přetvořil k obrazu svému. Zanechal za sebou republikánskou stranu, která už není oddaná demokracii. Dnešní Republikánská strana normalizuje násilí jako prostředek k zajištění politického vítězství.



Začněme případem Paula Gosara, republikánského člena Kongresu za Arizonu. Ten retweetoval video ve stylu anime, na němž je zobrazen, jak vraždí svou demokratickou kolegyni Alexandrii Ocasio-Cortezovou, a také jak se ohání mečem po Joeovi Bidenovi. Ačkoli to bylo otřesné, zejména v době, kdy AOC a další poslanci čelí neustálým výhrůžkám násilím, výmluvnější byla reakce Gosarovy politické strany. Když demokraté navrhli vyslovit mu nedůvěru, hlasovali s nimi pouze dva republikáni. 200 ostatních Gosara podpořilo.





Není to poprvé, co se republikáni takto zachovali. Marjorie Taylorová Greeneová před svým zvolením do Kongresu v roce 2020 zveřejnila na Facebooku fotografii, na níž drží zbraň vedle obrázku AOC a dalších dvou členek takzvané "jednotky", kterou tvoří levicově orientované nebělošské demokratky. Taylorová Greeneová také vyzývala k popravě předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové. Přesto když demokraté hlasovali o vyloučení této republikánky z Georgie z různých kongresových výborů, v nichž zasedala, hlasovalo s nimi pouze 11 členů její strany. Ostatní se za ni plně postavili.



Vzor samozřejmě vznikl reakcí republikánů na samotného Trumpa a jeho podporu pokusu o násilné zvrácení demokratických voleb v lednu 2021. Republikáni mohli tentio útok ze 6. ledna odmítnout tím, že by se bývali připojili ke svým demokratickým kolegům a hlasovali pro impeachment odcházejícího prezidenta za "podněcování vzpoury". Učinilo tak však pouze 10 republikánů.



Od té doby je těchto deset poslanců v Republikánské straně pranýřováno a ostrakizováno. Mezi nimi je i Liz Cheneyová, která byla zbavena vedoucí funkce ve Sněmovně reprezentantů a vyloučena ze státní Republikánské strany v rodném Wyomingu. Je arcikonzervativní stejně jako její otec, bývalý viceprezident, ale to nevadilo. Cheneyová věří v respektování voleb - a to stačilo, aby se ocitla mimo hru.



Tyto reakce - hýčkání zastánců násilí a trestání těch, kteří ho odsuzují - dokazují pravdivost prohlášení, které tento týden učinil Taylor Greene: "My nejsme žádná marginalní skupina. Jsme základna Republikánské strany."



Má pravdu. On a Gosar jsou v souladu s Republikánskou stranou, jejíž tvář lze vidět ve výhrůžkách smrtí, které jsou nyní běžně adresovány nejen celostátně známým politikům, jako je AOC, ale i státním činitelům a dobrovolníkům, kteří slouží ve zdravotnictví, v místní samosprávě nebo ve školských radách po celé zemi.



Trumpovo zlehčování nebezpečí pandemie a jeho nepřátelský postoj k nošení roušek učinily z těchto postojů články víry mezi jeho nejhorlivějšími příznivci - kteří nyní vyhrožují vražedným násilím těm, kdo jim zkříží cestu, přičemž jejich vztek je namířen zejména proti školám, které vyžadují, aby jejich žáci nosili roušky. Počátkem října považoval americký generální prokurátor Merrick Garland za nutné vyslat FBI, aby pomohla ochránit pracovníky školské správy, kteří čelili tomu, co Národní asociace školských rad nazvala "určitou formou domácího terorismu".



Aby bylo jasno, ne všichni republikáni ve Sněmovně reprezentantů nebo Senátu souhlasí s Gosarem, Taylorem Greenem nebo republikánským kandidátem v Pensylvánii, který slíbil, že na zasedání školní rady přivede "dvacet silných mužů", protože "takhle se věci dělají". Republikáni z nich nicméně mají z nich strach, stejně jako mají strach z Trumpa a jeho příznivců. Vědí, že pokud je nepodpoří, budou brzy čelit vnitrostranickému boji o jejich poslanecké křeslo. A tak neříkají nic.



Podporování politického násilí nebo souhlas s ním je nejostřejším projevem soustavného odklonu republikánů od demokracie, ale není jediným. Na mírnějším konci je nestoudné překreslování hranic volebních okrsků, které probíhá v mnoha státech, kde vládnou republikáni, a které jim zajišťuje trvalou a nepřekonatelnou většinu.



Ještě znepokojivější jsou stovky opatření na potlačení volebního práva, která prosazují republikánské zákonodárné sbory a jejichž cílem je ztížit hlasování skupinám, které mají tendenci volit demokraty, zejména Američanům s nízkými příjmy a příslušníkům etnických menšin. Ať už se jedná o požadavek přísnějšího prokazování totožnosti, omezení předčasného nebo korespondenčního hlasování - například tím, že se v každém okrese povolí pouze jedna volební schránka bez ohledu na to, kolik lidí v něm žije nebo jak je velký - požadovaný cíl je stejný: umenšit volební právo, což poškodí demokraty a pomůže republikánům.



Motivací je opět věrnost Trumpovi. Průzkumy ukazují, že 68 % republikánů věří velké lži bývalého prezidenta, že mu byly volby v roce 2020 ukradeny - a jsou odhodláni zajistit, aby se to už neopakovalo. Aby zajistili, že v roce 2024 nebude hrozit žádná Trumpova prohra, republikáni jednak ztěžují demokratům hlasování, jednak pracují na tom, aby do funkcí volebních kontrolorů dosadili spolehlivé spojence: nechtějí, aby se opakoval rok 2020, kdy republikánští úředníci nechali hlasy spočítat spravedlivě a za vítěze prohlásili Bidena.



To, co tento posun podněcuje, není pouze kult osobnosti, který stále obklopuje Donalda Trumpa, i když tato oddanost je mocnou silou. Studie již dlouho ukazují na silný autoritářský impuls americké pravice - přitahovaný představou silného vůdce, který nastoluje řád a chrání národ před cizinci. Ten je mocnější než ve srovnatelných zemích. Jako vždy v USA hraje hlavní roli rasa. Dost bílých Američanů se obává budoucnosti, v níž už nebudou dominantní většinou, a jsou připraveni udělat vše pro to, aby u moci zústali: aby odvrátili demografii, obětují demokracii.





To představuje smrtelné ohrožení americké republiky. Spojené státy však zůstávají nejmocnější zemí světa. Od nynějška se k demokracii hlásí pouze jedna z jejích dvou vládnoucích stran - a to představuje nebezpečí pro nás všechny.







