Prezident Zeman příjemně překvapil

14. 12. 2021 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Nechci spekulovat o tom, co vlastně prezidenta Zemana přimělo k tomu, aby překvapivě ustoupil od pátečního kategorického postoje, že pana Lipavského nejmenuje do funkce ministra zahraničí. Premiér Fiala to podává jako státnický krok, který je výrazem toho, že Miloš Zeman chápe kritickou situaci, v níž je naše země. Fiala dokonce prohlásil, že to on požádal prezidenta o pravidelné schůzky, protože premiér s prezidentem musí komunikovat. Zatím to vypadá z obou stran opravdu státnicky.