Odposlechy koupelen a veškerá nesvoboda

17. 12. 2021 / Bohumír Tichánek

V 60. letech se prosadil všestranně nadaný umělec Jiří Šlitr (1924 – 1969) v soutěži o Zlatého slavíka. Jeho nepěvecký hlas mu roku 1964, v soutěži obliby, vynesl dokonce šesté místo, hned za jeho parťákem Jiřím Suchým.

Vzpomínám, že někdo z branže se chtěl dozvědět, zda používá tento svůj zvláštní, jakoby žertovný hlas, i když si zpívá třeba doma v koupelně. Nebo snad chce v Semaforu pouze potěšit publikum? Odpověď sdělila – je to jeho jediný pěvecký projev. Nyní, po desítkách let, by šlo skutečnost ověřovat i jinak – než zvědavým dotazem?