Cesta balíčku, aneb co byste měli vědět, když si objednáváte dárky na internetu

17. 12. 2021

Začínáte s blížícími se Vánocemi jako každoročně panikařit, že ještě nemáte všechny vánoční dárky? Uklidňujete se myšlenkou, že do Vánoc je času dost? Spoléháte na to, že si objednáte dárky v e-shopu a dostanete je další den až domů? Jak mít jistotu, aby zboží opravdu dorazilo včas a v pořádku a co pro to musíte udělat?

„Kdyby zboží, které si objednáte na internetu, putovalo okamžitě přímo z obchodu na vaši adresu, byla by pravděpodobně cena za dopravu opravdu hodně vysoká. Za férovou cenou, nebo za možnost získat při určité ceně objednaného zboží dopravu zdarma, stojí takzvaná systémová přeprava,“ říká Radomír Fiala, provozní regionální ředitel společnosti 123kurýr, která provozuje česko – slovenskou přepravní síť pro zásilky do 50 kg. Tak se pojďme podívat, jak doprava dárků probíhá a co se s nimi během cesty děje.

„V první řadě si prozkoumejte e-shop, ve kterém objednáváte. Pokud nemá internetový obchod na svých stránkách kontaktní údaje (adresu provozovny, telefonní číslo, IČO) a navíc požaduje platbu předem pouze kartou nebo bankovním převodem, raději si najděte jiný. Když už dárky objednáte, musíte počítat s dobou/časem, po kterou prodejce zboží vyskladňuje, balí a předává dopravci. Je dobré si nejprve zjistit, zda má právě ten váš dárek na skladě, nebo kolik mu zabere času dárek pro expedici připravit,“ upozorňuje Fiala.

Teprve když je váš balík připraven, objedná prodejce dopravu. Dopravce většinou pošle adresátovi první avizaci, že balík u odesílatele převzal. „Řekněme, že jste si objednali dárek v Kraslicích a potřebujete ho dopravit do Ostravy. Náš kurýr si zásilku v Kraslicích vyzvedne, ale zároveň vyzvedne všechny další zásilky u odesílatelů na trase, kterou obsluhuje. A tyhle všechny zásilky doveze do své mateřské pobočky naší přepravní sítě, v tomto případě do Plzně. Večer naši pracovníci naloží všechny zásilky z plzeňské pobočky do většího přepravního vozidla a převezou do centrálního překladiště v Brně,“ vysvětluje Fiala.

Zde jsou zásilky roztříděny a přesměrovány do poboček, které jsou nejblíže k místu doručení. Tam se přesunou ještě během noci. Váš balík tedy bude již ráno v ostravské pobočce. Zde nastává další třídění. To si už balíček naloží do auta řidič, který rozváží zásilky na trase s vaším PSČ a cílovou adresou (mimochodem poštovní směrovací čísla byla v tehdejším Československu zavedena již v lednu 1973 a fungují dobře dodnes) a balík putuje k vám.

Celý cyklus doručování se odehraje během 24 hodin. Mohou samozřejmě nastat objektivní důvody, obzvláště v předvánočním období, proč se doba přepravy prodlouží (vánice, ledovka, porucha vozidla či třeba špatně napsaná adresa). Nebo se může stát, že i přes avizaci termínu doručení zásilky nemůžete být zrovna doma. „V tom případě máme ještě další pokus o doručení, protože naší prioritou a zájmen je balík vždy doručit spokojenému příjemci,“ říká Fiala.

Váš balík je tedy během cesty (v případě vnitrostátní přepravy) 7x přeložen a projde dvojím tříděním. Co můžete během čekání na zásilku dělat vy? Například sledovat její cestu na internetu. „My o ní totiž díky našim informačním technologiím, perfektnímu systému a unikátnímu kódu víme všechno již od chvíle, kdy e-shop přepravu objednal. Systémová přeprava bez vyspělé technologie by totiž prostě nefungovala,“ doplňuje Radomír Fiala.

Pokud patříte mezi ty, kteří chtějí vánoční dárky nakoupit on-line, budou se vám hodit následující rady:

· Nakupujte jen u ověřených e-shopů.

· Zjistěte, zda má e-shop požadované zboží skladem, vyhnete se nepříjemnému zjištění, že dárek nedorazí včas.

· Přečtěte si pozorně, jaké podmínky pro doručení e-shop nabízí.

· Počítejte s tím, že ve špičce nemusí být vaše zásilka připravena k odeslání okamžitě, dejte si časovou rezervu.

· Objednejte dárky co nejdříve. Dopravci většinou v tomto období negarantují doručení do druhého dne a nejzazší termín pro vyzvednutí zásilky u odesílatele tak, aby dorazila do Vánoc, je nejčastěji 21. 12. 2021.

