Ruský politik v televizním vysílání vyzval k únosu amerického kongresmana

17. 12. 2021

Politik a moderátorka přirovnávali amerického kongresmana a ruského opozičníka Navalného k vězněnému mezinárodnímu obchodníkovi se zbraněmi Viktoru Butovi, jemuž podle nich mezinárodní lidskoprávní aktivisté věnují nedostatečnou pozornost.

Zatímco napětí mezi Spojenými státy a Ruskem je již na bodu varu, rozsáhlý propagandistický aparát Kremlu přilévá další olej do ohně, upozorňuje Julia Davisová.

Ve středečním vysílání televizní show 60 minut poslanec státní dumy a předseda ruské nacionalistické strany Rodina Alexej Žuravljov otevřeně vyzval k únosu a uvěznění amerického kongresmana Rubena Gallega (Demokrat z Arizony) kvůli jeho vyjádřením ohledně ukrajinské krize.

Po návratu z nedávné cesty na Ukrajinu Gallego vyzval Bidenovu administrativu, aby podnikla dodatečné kroky k odstrašení další ruské agrese vůči sousedovi tím, že uvalí sankce na Rusko a vyzbrojí Ukrajinu. V nedělním rozhovoru z Kyjeva Gallego řekl Fredrice Whitfieldové, že chuť ruského prezidenta na další eskalaci na Ukrajině lze zmírnit jen tvrdou vojenskou odpovědí.

Gallego řekl, že Ukrajina by měla obdržet pokročilejší výzbroj, která "si na pohybech ruských vojáků vybere daň a víte, to naneštěstí znamená, že musíme zabít nějaké Rusy". Dodal, že Rusové "rozumí jen čisté síle a musíme poskytnout ukrajinské armádě a silám zvláštního určení schopnost toho dosáhnout".

I když bylo jasné, že Gallego hovoří o ozbrojeném konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou - v případě, že se Kreml rozhodne pro další eskalaci - jeho slova v Moskvě vyvolala zuřivost. Po klipu zachycujícím Gallegovo vyjádření moderátorka show 60 minut Olga Skabejevová označila Američany za "parazity", kteří "neznají historii". Žuravljov dodal, že by Gallego měl být sledován a unesen, až bude příště cestovat, aby byl převezen do Ruska. Upřesnil: "Měli bychom se o toho chlápka postarat a pokud kamkoliv pojede, zajmout ho jako Buta a přivést ho sem."

Ruský poslanec zmínil známého ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Buta, který byl v roce 2010 po operaci U.S. Drug Enforcement Agency vydán z Thajska do USA. Žuravljov upřesnil, že Gallego by měl být nalezen, ať už je kdekoliv, přivezen do Ruska a donucen vysvětlit, "koho chtěl zabít". "Tak bychom měli jednat... Strávit 25 let ve vězení a pak když se dostaneš ven - "JESTLI" se dostaneš ven - nám můžeš říct, koho jsi chtěl zabít," řekl Žuravljov.

Skabejevová dodala: "But je ve vězení za "úmysl", takže on může být také uvězněn za úmysl zabít Rusy." (Viktor But minimálně po dvě dekády pod různými jmény ilegálně obchodoval se zbraněmi z východní Evropy prodávanými do afrických a blízkovýchodních zemí s probíhajícími vnitřními konflikty, které podléhaly mezinárodnímu embargu. Uvězněn byl za úmysl dodat protiletadlové střely kolumbijským guerillám FARC bojujícím v dané době proti USA - pozn. KD.)

Skabejevová si rozhořčeně stěžovala na pozornost, kterou lidskoprávní organizace oproti Butovi věnují opozičnímu lídrovi Alexeji Navalnému. Žuravljov pokračoval: "Tak bychom měli zacházet s těmito bastardy. Můžeme ho na Ukrajině vyhmátnout a nic s tím nenadělá, s našimi kapacitami."

Moderátorka a panelisté poté opakovali populární propagandistická témata a tvrdili, že ochota pořádat summity a jednat s Kremlem byla vyvolána americkou "slabostí" ve světle ruské "vojenské nadřazenosti". Zatímco Putin nadále tvrdí, že Rusko nemá v úmyslu (znova) napadnout Ukrajinu, jeho rétorika naznačuje, že Kreml pouze dál vytváří záminku k eskalaci.

