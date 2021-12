Omikron: Britští vládní vědci: počet denních mrtvých by mohl dosáhnout 6000 denně, pokud okamžitě nebude zavedena karanténa

18. 12. 2021

"Vláda nebude na svátky nic nařizovat, nejsme v komunismu," řekl Válek



Británie by v tom případě čelila v důsledku rozšíření omikronu až 2 milionům denních infekcí



(Pozn. red.: Uvedená britská čísla musíte pro české poměry vydělit šesti.)

Britští vládní vědci v sobotu večer odhalili rozsah hrozby, kterou představuje varianta omikron, a varovali, že už nyní dochází v Británii ke stovkám tisíc nákaz denně. Tento denní počet by mohl do konce měsíce dosáhnout 600 000 až 2 milionů, pokud nebudou okamžitě zavedena nová omezení.



Vládní skupina vědců SPI-M-O, která je podřízena britské vládní Vědecké poradní skupině pro mimořádné události (Sage), rovněž varovala, že na základě jejich modelů by počet hospitalizací mohl dosáhnout vrcholu mezi 3 000 a 10 000 denně a počet úmrtí mezi 600 a 6000 denně.



Skupina Sage vyzvala vládu, aby znovu zavedla "přísnější opatření... velmi brzy". V zápisu z jejího čtvrtečního zasedání se uvádí: "Načasování těchto opatření je klíčové. Odklad do roku 2022 by značně snížil účinnost těchto opatření a snížil by pravděpodobnost, že se zabrání značnému tlaku na zdravotnická a pečovatelská zařízení."



Poradci navrhují znovu zavést opatření "rovnocenná těm, která byla zavedena po "Kroku 2" nebo "Kroku 1" anglického protipandemického plánu. Tehdejší pravidla zahrnovala "pravidlo šesti" a bylo povoleno setkávání pouze dvou domácností. Byly zakázány dovolené v zahraničí a obyvatelé pečovatelských domů měli povolenu pouze jednu pravidelnou návštěvu.



"Přestože zvýšené očkování je kriticky důležitým faktorem a sníží závažnost onemocnění," uvádí se v doporučení, "ke zpomalení růstu infekcí bude zapotřebí významného balíčku nefarmaceutických intervencí. Největším rizikovým faktorem šíření zůstává přeplněné vnitřní prostředí, kde se mísí mnoho různých skupin. Velká shromáždění představují riziko vícenásobného šíření."



Boris Johnson se zatím brání zavedení dalších opatření poté, co se minulý týden proti opatřením "plánu B", nových mírných karanténních opatřní, vzbouřilo 100 jeho poslanců. Od té doby také toryové kritizovali hlavního vládního anglického zdravotníka profesora Chrise Whittyho za to, že doporučil lidem, aby omezili své vánoční plány.



Kromě výše uvedených alarmujících scénářů modelovala společnost Sage také dopad opatření zavedených v rámci "Kroku 1" plánu, který byl použit loni na jaře. Pokud by byla zavedena opatření "Kroku 1", počet infekcí by se podle modelování mohl omezit na 200 000 až milion denně. Počet hospitalizací by se mohl pohybovat mezi 1500 a 5000 denně a počet úmrtí by činil 200 až 2000 denně.



Britská vláda byla rovněž varována, že rostoucí počet nákaz a rostoucí závislost na testování by mohly způsobit, že poptávka po testech převýší nabídku, a mohlo by docházet častěji k přenosu Covidu vzduchem na vzdálenost větší než dva metry.





V sobotu zveřejněný vědecký dokument rovněž naznačil, že bude možná nutné přehodnotit nošení roušek na místech, kde to dříve neprospívalo poměru rizik a prospěchu, například ve třídách základních škol. Vědecký dokument zdůrazňuje, že mnoho pokrývek obličeje, jako jsou šátky, jiné jednovrstvé látky a masky s ventilem, pravděpodobně není účinných při snižování šíření nákazy.





Tato zpráva přichází v době, kdy byl v Londýně vyhlášen krizový stav poté, co se objevila řada obav ohledně počtu zaměstnanců zdravotnictví, kteří jsou nyní v pracovní neschopnosti nebo se sami izolovalkvůli nákaze covidem. Nouzový stav zavadl londýnský primátor Sadiq Khan poté, co zaznamenal rychlý nárůst počtu případů v Londýně. Uvedl, že za poslední týden se počet pacientů s covidem v londýnských nemocnicích zvýšil o 29 %.