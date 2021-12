21. 12. 2021

Ruský hokejový tým si oblékl pro zápas s Finskem dresy Sovětského svazu - přestože ten před třiceti lety skončil. V zápase Rusové prohráli. Je v tom tolik symboliky...



#Russia’s ice hockey team donned #SovietUnion uniforms today for #ChannelOneCup. Despite the #USSR collapsing 30 years ago.



They lost, against Finland. So much symbolism in this.



pic.twitter.com/Ci2RvdXynG