Chile má nového levicového prezidenta

21. 12. 2021

čas čtení 5 minut





Bývalý levicový studentský předák slibuje sjednotit zemi a bojovat proti chudobě a nerovnosti





(Pozn. red. V důsledku drasticky zhoršené pandemie vysílají v Channel 4 News moderátoři zpravodajství znovu ze svého obývacího pokoje doma, jako na jaře 2020.)





Gabriel Borič slíbil, že sjednotí Chile, bude bojovat proti "privilegiím několika málo lidí" a bude řešit chudobu a nerovnost poté, co zvítězil nad svým krajně pravicovým soupeřem a stal se nejmladším presidentem této jihoamerické země. Pětatřicetiletý levicový bývalý studentský vůdce získal v nedělním druhém kole voleb 56% hlasů a porazil tak svého ultrakonzervativního protikandidáta Josého Antonia Kasta, který získal 44,2%.

Triumf Gabriela Boriče, který patří ke generaci hluboce odmítající extrémní ekonomický model, který Chile odkázala Pinochetova diktatura, přichází dva roky poté, co zvýšení cen jízdného v metru vyvolalo obrovské protesty a požadavky na drastické změny politického a ekonomického systému.

Zvolený prezident, který složí přísahu 11. března, prohlásil, že nastal čas pro radikální změnu chilské společnosti a ekonomiky."Muži a ženy Chile, přijímám tento mandát pokorně a s obrovským pocitem odpovědnosti, protože stojíme na ramenou velikánů," řekl před obrovským davem lidí, kteří se tísnili na jednom ze santiagských bulvárů."Vím, že příští rok bude v sázce budoucnost naší země. Proto vám chci slíbit, že budu prezidentem, který bude pečovat o demokracii a nebude ji ohrožovat, prezidentem, který více naslouchá, než mluví, který usiluje o jednotu, který se stará o každodenní potřeby lidí a který tvrdě bojuje proti privilegiím několika málo lidí a který každý den pracuje pro chilské rodiny."Borič zdůraznil, že jeho generace chce, aby byla respektována její práva a aby se s ní nezacházelo "jako se spotřebním zbožím nebo podnikem", a dodal, že země již nedovolí, aby chudí obyvatelé Chile "nadále platili cenu" za nerovnost.Dodal: "Časy, které nás čekají, nebudou snadné... Pouze díky sociální soudržnosti, znovunalezení sebe sama a sdílení společného základu budeme schopni pokročit směrem ke skutečně udržitelnému rozvoji - který dosáhne na každého Chilana."Nový prezident prohlásil, že bude "prezidentem všech Chilanů ... a bude sloužit všem".Borič také vyzdvihl progresivní postoje, které odstartovaly jeho nepravděpodobnou kampaň, včetně slibu bojovat proti klimatické krizi zablokováním navrhovaného těžebního projektu v zemi, která je největším producentem mědi na světě.Vyzval také k zrušení chilského soukromého důchodového systému - charakteristického znaku neoliberálního ekonomického modelu, který zavedl Augusto Pinochet.Borič postupně poděkoval všem kandidátům - včetně ultrapravicového Kasta - a zdůraznil svůj závazek vůči chilskému ústavnímu procesu, což je pro mnohé klíčový aspekt.Nová administrativa bude pravděpodobně pozorně sledována v celé Latinské Americe, kde je Chile již dlouho předzvěstí regionálních trendů.Byla to první země v Jižní a Střední Americe, která se během studené války zbavila americké nadvlády a zvolením Salvadora Allendeho v roce 1970 začala prosazovat socialismus. O tři roky později se kurz změnil, když Pinochetův puč zahájil období pravicové vojenské vlády, která rychle zahájila experiment s volným trhem v celém regionu.Ultrapravicový kandidát Kast zvítězil v prvním kole hlasování 21. listopadu o 2 procentní body, ale Boricovi se podařilo v neděli zvítězit díky tomu, že rozšířil svou základnu v Santiagu a přilákal voliče ve venkovských oblastech. V severním regionu Antofagasta, kde v prvním kole hlasování skončil třetí, Borič porazil Kasta o téměř 20 procentních bodů.Přízraky a staré rozpory pronásledovaly tvrdou kampaň, během níž se Kast - který v minulosti obhajoval vojenskou diktaturu - neúspěšně snažil svého soupeře karikovat jako loutku svých spojenců z komunistické strany, která by rozvrátila nejstabilnější a nejvyspělejší ekonomiku Latinské Ameriky.Kast se však při porážce ukázal jako nečekaně velkorysý. Poté, co na Twitteru zveřejnil svou fotografii, na níž svému soupeři blahopřál k "velkému triumfu", navštívil Boričovu volební centrálu, aby se s novým prezidentem setkal. Kast, otec devíti dětí, také řekl: "Gabriel Borič se na nás může spolehnout."Odstupující chilský prezident, konzervativní miliardář Sebastián Piñera, uspořádal s Boričem videokonferenci, aby mu nabídl plnou podporu své vlády během tříměsíčního přechodného období.V santiagském metru, které se stalo ohniskem protestů v roce 2019, mávali mladí Boričovi příznivci vlajkami s jeho jménem a skákali a křičeli, když mířili do centra města na jeho vítězný projev.