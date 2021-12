Tony Arzenta o mafii a strategii

22. 12. 2021 / Karel Dolejší

čas čtení 2 minuty

Mediální experti tvrdí, že v současné (hyper)informační společnosti jsou srozumitelné narativy bohužel mnohem účinnější než tuny faktů.

Pozapomenutý kriminální thriller Duccia Tessariho Tony Arzenta s Alainem Delonem v titulní roli vypráví příběh člověka, který si zadal s mafií, ale pak si to rozmyslel.



Arzenta dělá šéfovi Nicku Gustovi nájemného vraha. Jednoho dne se však rozhodne, že už toho má dost a chce raději trávit více času s rodinou. - War is over! If you want it.

Bossové však mají obavu. Arzenta ví příliš a mohl by být i nebezpečný. Rozhodnou se ho tedy raději zbavit, aby předešli problémům.

Bohužel, bomba v autě určená znavenému zabijákovi místo něj roztrhá ženu a syna.

Sicilián zuří a s pomocí několika přátel se začíná mafii mstít po celé Evropě. Jeden boss za druhým padají jako mouchy.

Pak ovšem unavený Arzenta narazí na novou ženu a vzpomene si, proč toho všeho vlastně chtěl nechat. Ačkoliv je naprosto jasné, že v dané situaci se nabízejí jen dvě možnosti přežití - utéci na druhý konec světa a doufat, že ho nikdy nenajdou, nebo pokračovat ve válce s mafií - rozhodne se věřit, že je možné celou záležitost uzavřít smírně. Chce být přesvědčen, že protistrana ctí jakési hodnoty, rodinné nebo náboženské, na nichž se dá stavět. - War is over! If you want it.

Boss Gusto Arzentu zná a ví, po čem touží. Prostřednictvím jednoho z přátel začne vyjednávat o smíru. Pozve jej jako hosta na svatbu dcery. Arzenta nepochybuje, že církevní půda je tím pravým místem pro konečnou dohodu. S úlevou přijme.

Když je po obřadu a svatební host začíná opravdu doufat, že by to mohl být začátek nádherného přátelství, na schodech kostela jej zastřelí bývalý kamarád, který dohodu zprostředkoval. Slíbili mu tučný podíl na obchodech.

War is over! If you want it.

Přirozeně že běžný člověk má v normálním životě zpravidla i jiné možnosti než před mafií celý život utíkat, nebo s ní do konce života bojovat.

Obvykle, pokud to jen trochu připadá v úvahu, postačí neuzavírat se státními ani nestátními mafiemi zásadně žádné obchody...

Veselé Vánoce!

