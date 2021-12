Nová pilulka proti covidu všechno mění. Proč tedy nebude dostupná pro všechny?

23. 12. 2021

Očekává se, že paxlovid bude účinný proti omikronu. Problém je, že se ho nevyrábí dost





Co kdyby existovala pilulka, kterou byste si mohli vzít, jakmile byste měli pozitivní test na covid, a která by virus zastavila v rozletu? Pilulka, která by více než desetkrát snížila počet kopií viru ve vašich horních cestách dýchacích (tzv. virovou nálož) a výrazně tak snížila nakažlivost pro ostatní? A která by snížila pravděpodobnost hospitalizace téměř o 90 %? píše profesor molekulárního lékařství Eric Topol.

Taková pilulka existuje, jmenuje se paxlovid a byla vyvinuta speciálně pro virus Sars-CoV-2. Je odvozena od molekuly, která byla v laboratoři účinná proti původnímu viru SARS a je silným inhibitorem hlavní proteázy viru, zvané Mpro. Ta je tím dusivým bodem, který brání replikaci viru. Pilulka byla testována ve dvou randomizovaných klinických studiích ve srovnání s placebem a nejenže byla prokázána její účinnost, ale ukázalo se, že je stejně bezpečná jako placebo.



Až dosud se náš hlavní přístup k boji s virem opíral o imunitu. Vakcíny a posilovací očkování vyvolávají naši imunitní reakcia monoklonální protilátky používané v raném stadiu virus inaktivují. To spolu se zmírňujícími opatřeními, jako je nošení roušek a rozestupy, a imunitní ochranou získanou z předchozí infekce, fungovalo poměrně dobře, a tak se podařilo omezit šíření viru v mnoha částech světa a zabránit obrovskému počtu hospitalizací a úmrtí. Ačkoli nemocnice a personál byly na mnoha místech a v mnoha případech přetížené, bez více než 8,7 miliardy vakcín, které byly proočkovány po celém světě, by to bylo mnohem horší.



Nyní však čelíme omikronu, který se dokáže rozsáhlým způsobem vyhýbat vakcínám z našich vakcín a snížit jejich účinnost, dokonce i s posilovací dávkou, na 75 % z 95 %, jak tomu bylo u očkování společnosti Pfizer, proti symptomatické infekci. To bude mít za následek pětkrát více průlomových infekcí ve srovnání s předchozími variantami.



Dalším důkazem schopnosti omikronu vyhýbat se imunitě je to, že většina monoklonálních protilátek již není účinná, protože hypermutovaná varianta se dostatečně nepodobá dřívějším verzím viru na reakci protilátek. To také vysvětluje vysokou míru reinfekce u lidí s předchozí nákazou covidem, která se podle zpráv z Jihoafrické republiky a Velké Británie pohybuje v rozmezí tří- až osminásobku. Reinfekce byly před příchodem omikronu neobvyklé a vypovídají o tom, že samotná imunita vyvolaná infekcí není dostatečně ochranná.



Problémem však není jen schopnost omikronu uniknout imunitě. Problémem je i rychlý nárůst případů, zdvojnásobování počtu infekcí během dvou až tří dnů, v mnoha zemích Evropy, jižní Afriky, Severní Ameriky a dost brzy i celého světa. Existuje určitý pocit, že onemocnění jsou méně závažná než předchozí varianty, ale přesné informace o tom nejsou.



Nezáleží na tom, že nápor omikronu vyvolá přinejmenším desítky milionů nových infekcí po celém světě. Nizozemsko a další země se již začínají uzavírat, univerzity ve Spojených státech se rychle uzavřely. To je jen začátek toho, co se může stát až dojde k mnohem většímu rozšíření nákazy.. Při více než 130 000 nových potvrzených infekcí denně se zdravotnické systémy dostávají do stavu přetížení kvůli nedostatečnému personálnímu zajištění, protože tolik zdravotníků je nemocných s omikronem.



Dobrou zprávou o přípravku Paxlovid je, že se očekává, že bude dobře působit proti omikronu, protože je to první účinná léčba, která není závislá na naší imunitní reakci. V jeho hlavní proteáze je pouze jedna mutace, což naznačuje, že se nejedná o oblast viru, která by byla náchylná k mutacím. Paxlovid byl v laboratorních studiích proti omikronu vysoce účinný.



Tím se dostáváme k zásadní potřebě, aby pětidenní balení tablet Paxlovid (dvě tablety denně a jedna další tableta, nízká dávka ritonaviru, která pomáhá zvýšit hladinu paxlovidu v krvi) bylo dostupné všude. V současné době je však zásoba hrubě nedostatečná - pouze 200 000 léčebných kúr a do konce příštího roku se očekává pouze 80 milionů. Kdybychom měli neomezené zásoby těchto pilulek, mohlo by to mít mimořádný dopad na prevenci nemocí, na zachování zdravotnických pracovníků, odvrácení šíření infekce, odstranění nutnosti lockdownů a zavírání škol. Zásah paxlovidem by také mohl snížit problémy dlouhého covidu.



V následujících dnech získá paxlovid od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv povolení k mimořádnému použití. (Pozn. red.: Pilulka byla schválena tuto středu 22. 12. 2021.) To je dobře, ale nedostaneme se tím tam, kam potřebujeme. Musíme najít způsob, jak rychle rozšířit výrobu pilulek pro širokou dostupnost a použití na celém světě, ať už to zahrnuje přijetí amerického zákona o výrobě pro obranu nebo jiná odvážná opatření. V této chvíli není vhodné spoléhat se na jedinou společnost při masové výrobě malé molekuly, kterou jsou společnosti na celém světě plně schopny vyrábět při dodržení nejvyšších výrobních standardů.



Tato anti-covidová pilulka má všechny znaky průlomového zásahu v době, kdy ho nezbytně potřebujeme. Je to znamení světla ve velmi dlouhém tunelu. Její mimořádný příslib se však nenaplní, pokud nevynaložíme všechny síly k tomu, abychom ji rychle vyrobili a distribuovali v masovém měřítku.





Kompletní článek v angličtině ZDE





