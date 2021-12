Odpočívej v pokoji...

23. 12. 2021

čas čtení 1 minuta

Na malé ceduli stojí nápis „Odpočívej v pokoji“. Tady na hřbitově muslimské obce Bohoniki ve východopolského vojvodství Podlesí je pochován člověk, který byl 22. října 2021 nalezen v zakázané zóně na hranici s Běloruskem. Je to hrob beze jména. Soudní lékařství jen zjistilo, že NN – asi 30 let starý muž tmavší pleti – zemřel na nedostatek tekutin a podchlazení, píše na Facebooku Barbora Postránecká

NN je jednou ze čtyř obětí humanitární krize na východopolské vnější hranici EU, které tu byly pochovány podle muslimské tradice. Za zdí hřbitova začíná poslední prales Evropy. Až na hranici je to skoro deset kilometrů.



Vedle NN leží Halikari Dhaker – narodil se a zemřel 14. listopadu 2021, pochován byl 23. listopadu. Tehdy jeho matka Avin Ifran Zahir, Kurdka z Iráku. V krajské nemocnici Hajnówka ještě bojovala o život. Zemřela dne 3. prosince na následky potratu, podchlazení a nedostatek pitné vody. Její muž a jejich pět dětí jsou v azylovém táboře a dostává se jim psychologické péče.

https://www.goethe.de/prj/jad/cs/the/pec/22591713.html Pokračování zde:

