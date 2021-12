Nejméně 16 uprchlíků se utopilo během posledních tří dnů v řeckých vodách

25. 12. 2021

čas čtení 3 minuty



Pašeráci přešli na nebezpečnější trasu z Turecka do Itálie



Nejméně 16 lidí zahynulo poté, co se v pátek pozdě večer v Egejském moři převrátila loď s migranty, čímž se celkový počet obětí tří nehod v řeckých vodách během několika dní zvýšil na nejméně 30.



K potopení došlo v době, kdy pašeráci stále častěji upřednostňují nebezpečnou trasu z Turecka do Itálie, která se vyhýbá řeckým ostře hlídaným ostrovům ve východní části Egejského moře, jež byly po léta v popředí migrační krize. Nejméně 16 lidí zahynulo poté, co se v pátek pozdě večer v Egejském moři převrátila loď s migranty, čímž se celkový počet obětí tří nehod v řeckých vodách během několika dní zvýšil na nejméně 30.K potopení došlo v době, kdy pašeráci stále častěji upřednostňují nebezpečnou trasu z Turecka do Itálie, která se vyhýbá řeckým ostře hlídaným ostrovům ve východní části Egejského moře, jež byly po léta v popředí migrační krize.





Pobřežní stráž uvedla, že 62 lidí bylo zachráněno poté, co se v pátek pozdě večer převrátila plachetnice 8 km od ostrova Paros ve střední části Egejského moře. Přeživší lidé pobřežní stráži sdělili, že na plavidle bylo asi 80 lidí.



Polooficiální aténská tisková agentura uvedla, že z oblasti bylay vyloveny mrtvoly 12 mužů, tří žen a jednoho kojence.



Pět hlídkových člunů pobřežní stráže, devět soukromých plavidel, vrtulník a vojenské dopravní letadlo pokračovaly v nočním pátrání po dalších přeživších, uvedly úřady, přičemž se do pátrání zapojili také potápěči pobřežní stráže.



Již dříve bylo potvrzeno 11 mrtvých poté, co plachetnice ve čtvrtek narazila do skalnatého ostrůvku asi 235 km jižně od Atén, poblíž ostrova Antikythera. Pobřežní stráž v pátek uvedla, že po několika hodinách strávených na ostrůvku bylo zachráněno 52 mužů, 11 žen a 27 dětí.



"Lidé potřebují bezpečné alternativy k těmto nebezpečným cestám," napsala na Twitteru řecká kancelář Úřadu OSN pro uprchlíky (UNHCR).



Při samostatném pátečním incidentu řecká policie zatkla tři osoby obviněné z převaděčství a zadržela 92 migrantů poté, co jachta najela na mělčinu v jižní části Peloponésu.



Třetí den pokračovala pátrací operace v centrální části Egejského moře, kde se poblíž ostrova Folegandros potopil člun s migranty, přičemž zahynuli nejméně tři lidé. Třináct dalších osob bylo zachráněno a přeživší oznámili, že nejméně 17 lidí se pohřešuje. Úřady uvedly, že cestující pocházeli z Iráku.





Řecko je oblíbeným vstupním místem do Evropské unie pro lidi prchající před konflikty a chudobou v Asii, na Blízkém východě a v Africe. Počet příchozích však v posledních dvou letech prudce poklesl poté, co Řecko rozšířilo zeď na turecké hranici a začalo zadržovat příchozí lodě s migranty a uprchlíky - což je taktika kritizovaná organizacemi na ochranu lidských práv.







Podle UNHCR se letos k 19. prosinci přes Středozemní moře dostalo do zemí EU více než 116 000 žadatelů o azyl. Agentura uvedla, že 55 % z nich putovalo do Itálie, 35 % do Španělska a 7 % do Řecka, zbytek směřoval na Maltu a Kypr.

0

271

Podrobnosti v angličtině ZDE