Dr. Carlos del Rio: Omikron a nutnost očkování ve světě

23. 12. 2021

AMY GOODMAN: Přesouváme do Atlanty v Georgii, kde se k nám připojil Dr. Carlos del Rio, významný profesor medicíny, epidemiologie a globálního zdraví na Emory University, který je také mezinárodním tajemníkem Národní lékařské akademie a bývalým výkonným ředitelem Národní rady pro AIDS v Mexiku.

Vítáme vás v pořadu Democracy Now!, doktore del Rio. Vysvětlete nám, co je to omikron, jak závažný je pro tuto zemi a pro celý svět, a zda ve skutečnosti způsobuje, že lidé jsou stejně nemocní jako při variantě delta?

DR. CARLOS DEL RIO: Dobré ráno. Především bych chtěl říci, že se jedná o strašlivou pandemii, že? Nyní jsme ve druhém roce, začínáme třetí rok a zdá se, že konec je opravdu v nedohlednu. Tento virus nám na každém kroku hází různé překážky.

Vakcíny byly původně vyvinuty pro boj s původním kmenem, kmenem Wuchan. V průběhu pandemie se pak vyvinuly různé kmeny, které byly poměrně závažné, nejprve kmen alfa, pak kmen delta a nyní kmen omikron. Kmen delta je stále velkým problémem v celosvětovém měřítku i zde ve Spojených státech. Chci říci, že velká většina případů hospitalizací a úmrtí v naší zemi je stále způsobena kmenem delta. V příštích několika týdnech se však objeví kmen omikron, který se stane dominantní variantou.



Co se děje? No, tento virus je respirační virus a je to RNA virus, který při svém množení vytváří chyby. A některé z těchto chyb, mutací, viru prospívají, jiné ne. Největší starosti nám dělají mutace, které zvyšují přenosnost, klinickou závažnost nebo zvyšují tzv. imunitní vyhýbavost, tj. schopnost viru vyhnout se imunitnímu systému, ať už v důsledku předchozí infekce, nebo v důsledku imunity vyvolané očkováním. Pokud má virus některé z těchto vlastností, WHO jej označuje za variantu, která vzbuzuje obavy.



Víte, stále se učíme. Ale zdá se, že omikron je mnohem nakažlivější než delta. Delta už byla nakažlivější než původní kmen. Původní kmen měl takzvané reprodukční číslo 2,5 až 3. To znamená, že jeden člověk nakazí dva a půl nebo tři lidi a každý z nich nakazí dva a půl nebo tři lidi. Kdybyste to udělali desetkrát a provedli to v imunní populaci, měli byste asi něco málo přes 9 000 nakažených lidí. Když přejdeme k deltě, zdá se, že delta má R nula asi šest až osm. To znamená, že jeden člověk nakazí šest dalších; každý z nich nakazí šest dalších... Pokud to převedeme na naivní populaci, po deseti cyklech přenosu bychom měli 30 milionů nakažených.



Zdá se, že omikron je dvakrát až třikrát přenosnější než delta, takže omikron se pohybuje v blízkosti spalniček, jejichž R nula je asi 15 až 18. A při R nula 15 až 18 se nakazí každý. Tomuto viru budete vystaveni, protože bude v podstatě všude. A pokud budete v této době vystaveni tomuto viru, je pro vás lepší, když jste očkováni, než když nejste, protože pokud jste nebyli očkováni, nakazíte se. Ale i když jste byli očkováni, existuje šance, že se nakazíte.



Co se týče klinické závažnosti, řeknu jen, že souhlasím s Dr. Faucim: Je příliš brzy mluvit o tom, zda je to závažnější nebo méně závažná varianta. Ale i kdyby to bylo méně závažné, pokud budou počty infekcí opravdu vysoké, stále uvidíme hodně lidí v nemocnici.



AMY GOODMAN: Máte čísla z Jižní Afriky. Mnozí říkají, že tam je to možná méně závažné, protože tam žije mnohem mladší populace. Jenže Británie hlásí něco jiného. Ale chtěla jsem se vás zeptat - v televizi, na všech stanicích máte odborníky, kteří opakují, co je třeba udělat. Musíte se testovat. Musíte se očkovat. Musíte nosit roušku, mít sociální odstup a být velmi opatrní. Ale co se na tento seznam opakovaně nepřidává, je otázka očkování celého světa. Co nás omikron naučil o tom, že nejde jen o altruismus; že chcete, aby lidé byli v bezpečí, jako jsou třeba lidé ve Spojených státech, i když mnozí neočkovaní v bezpečí nejsou.



DR. CARLOS DEL RIO: No, myslím, že to vidíme stále dokola. Omikron vznikl pravděpodobně v Jižní Africe. Delta vznikla v Indii. V oblastech světa s nízkou proočkovaností a vysokou mírou přenosu se prostě tyto varianty objevují.



A myslím, že jste zmínila správné slovo. Jedná se o "očkování" světa, nikoli o podávání vakcín. Pokud dostaneme vakcíny do zemí, ale nebudeme rozvíjet infrastrukturu, která by vakcíny dostala k lidem, nebudeme mít očkování. Musíme odvést lepší práci.



Překvapuje mě, že doposud neexistuje národní a mezinárodní vedení, které by to dokázalo. Opravdu potřebujeme někoho, kdo si vezme na starost, aby se to uskutečnilo na celosvětové úrovni. A potřebujeme také koordinaci, protože to, co bylo původně nastaveno, se jmenovalo COVAX, a COVAX v podstatě selhal, a selhal proto, že neexistovala podpora ze strany různých národů, různých organizací. Globální očkování nadále považujeme za charitu: "No, tyhle vakcíny nám zbyly. Pošleme je."



Víte, nedávno jsme poslali několik vakcín Johnson & Johnson na Haiti a byli jsme na to velmi hrdí. Udělali jsme to a ministerstvo zahraničí o tom vydalo velké prohlášení. Stalo se tak ve stejný den, kdy CDC prohlásilo, že Johnson & Johnson není příliš dobrá vakcína. Víte, nakonec si protiřečíme a naše zahraniční politika v oblasti vakcín není v souladu s tím, jaká je realita a co se musí stát.



AMY GOODMAN: Analýza, kterou v neděli zveřejnil deník Financial Times, zjistila, že bohaté země aplikovaly více posilujících dávek vakcíny, než kolik bylo dosud podáno všech dávek v chudších zemích. Ten rozdíl mezi chudými a bohatými zeměmi je alarmující.



DR. CARLOS DEL RIO: Ano, to je naprostá pravda. Myslím, že rozdíly ve světě jsou vidět právě v očkování. Bohaté země hromadí vakcíny a dělají věci, které, víte, jsou pro jejich vlastní prospěch a prospěch jejich občanů, ale je to krátkozraké. A když máte pandemii, musíte se dívat za své hranice. Jedná se o celosvětový problém. A pokud nebudeme mít globální přístup, nikdy se nám pandemii nepodaří překonat.

