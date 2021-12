Dánsko, postižené omikronem, má nyní největší míru nákaz na světě

28. 12. 2021

čas čtení 2 minuty

- Dánsko a Island zaznamenaly největší množství denních nákaz. Dánsko registrovalo 16 164 denních nákaz. Dánsko má nyní nejvyšší míru nákazy na světě, 1612 nákaz na 100 000 obyvatel. ZDE Island zaznamenal v pondělí 672 nákaz. Až do poloviny prosince neregistroval Island denně více než 200 nákaz. Před vznikem omikronu měly Dánsko a Island velmi nízkou míru nákazy.- Počet pacientů v Anglii hospitalizovaných na covid dosáhl v Anglii nejvyššího počtu od února 2021. Za týden vzrostl o 74 procent. 25. prosince bylo hospitalizováno dalších 1281 denních pacientů. Celkem bylo 27. prosince v 8 hodin ráno v anglických nemocnicích 8474 pacientů s covidem. Je to nejvyšší počet od 5. března 2021. Británie zaznamenala 143 denních mrtvých. Vládnou velké obavy, že vysoká míra nákazy v Británii povede k ochromení zdravotnictví a dalších služeb, protože obrovský počet nakažených zaměstnanců skončí v karanténě. Boris Johnson však v pondělí vyloučil jakákoliv omezení. Johnson je pod tlakem šílenců v Konzervativní straně,. a tak žádná karanténní opatření nezavádí. Skotsko, Wales a Severní Irsko však omezení zavedly. (Jsem zvědav, jak dlouho to potrvá, než Angličané vyženou Johnsona z Downing Street svinským krokem. Zřejmě dlouho, oni na sobě nechávají dříví štípat. Avšak podle nejnovějšího průzkumu veřejného mínění, kdyby se nyní konaly volby, konzervativci by přišli o 100 poslanců a zvítězila by Labouristická strana. Ve Skotsku by konzervativci neměli vůbec žádné poslance. JČ)