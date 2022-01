Lžou a vyhrožují smrtí. Covid ukázal sílu dezinformací

1. 1. 2022

Průzkum listu Guardian zjistil, že britští vládní vědečtí poradci pro koronavirovou pandemii jsou terčem neuvěřitelné vlny nenávisti a výhrůžek smrtí od veřejnosti, vždycky, když jsou jejich výroky citovány v pravicovém bulvárním tisku. ZDE



Před zkušenostmi z posledních dvou let s Covidem-19 jsem předpokládala, že vlády případnou smrtelnou virovou epidemii rychle zvládnou. Zejména v bohatých zemích s dobrými zdravotnickými systémy, infrastrukturou veřejného zdravotnictví, balíky ekonomické podpory a důvěrou ve veřejné instituce. Myslela jsem si, že bude existovat všeobecná shoda na tom, co je třeba udělat, a že lidé budou získávat informace přímo od odborníků pracujících na univerzitách a od orgánů veřejného zdraví. Vždyť kdo by chtěl riskovat, že se nakazí smrtelnou infekcí? píše profesorka veřejného zdraví na univerzitě v Edinburku Devi Sridhar.

Teď si říkám, jestli by se s ještě smrtelnějším virem - například s pandemickou verzí koronaviru Mers, který v Jižní Koreji usmrtil 20 % nakažených, než byl v roce 2015 zvládnut - zacházelo stejně jako s Covidem-19. Účastnily by se také tisíce lidí protestů, protože si na Facebooku přečetli, že Mers je podvod? Dojde k podobným situacím při každé následující pandemii? Po mých zkušenostech s aktivní prací proti pandemii covidu-19 se mi tyto možnosti zdají děsivě možné.



Jedním z nejnepředvídatelnějších aspektů uplynulých dvou let a jedním z nejvíce skličujících byl nárůst šířených dezinformací. Hranice mezi fakty a lží zmizela. Léta zkušeností v oblasti zvládání nakažlivých nemocí a doktorát nebo lékařský titul se rychle staly ekvivalentem influencera na YouTube nebo Facebooku, který získal statisíce sledujících šířením vzrušujících, ale nepravdivých "faktů".



Jasně je to vidět na vzestupu nálad proti očkování, kdy populárníspiklenci sdílejí příběhy o údajných vedlejších účincích očkování, například o tom, jak vakcíny čipují naše těla, mění naši DNA nebo nás otravují. To už zdaleka přesahuje rámec tlachání na sociálních sítích a osobního odporu a stává se z toho agresivní kampaň v reálném světě, která vede k protestům v nemocnicích, napadání zdravotníků a zasílání výhrůžek smrtí vědcům.



Osobně jsem se přesvědčila, že lži se šíří rychleji než pravda. Lidé napsali celé blogy, v nichž napadali mou odbornost a sdíleli jasné nepravdy - například tvrzení, že nemám žádné publikované vědecké práce, nebo že jsem globální nastrčenou figurkou Světového ekonomického fóra či Gatesovy nadace, nebo že jsem filozof než vědec (protože mám doktorát z Oxfordu).



Je snadné se takovým zjevným nepravdám smát, dokud člověku nedojde, že se ty nepravdy sdílí mnohatisíckrát. Lidé tomu věří a pak to také sdílejí. A neexistuje způsob, jak čelit každé jednotlivé nepravdě. .



Vždy se snažím těmto tvrzením čelit tím, že sdílím své zdroje financování, transparentně uvádím, jaká data používám pro své analýzy a rady, a uznávám, že i když se mohu v něčem mýlit, vždy jsem se snažila chovat čestně a akademicky profesionálně.



To však vždy nestačí. Existuje mnoho lidí, kteří vyjadřují kontroverzní názory a nejsou omezováni stejným způsobem. Spousta politiků usiluje o popularitu, často tím, že aktivně vystupují proti základním opatřením v oblasti veřejného zdraví. Existují celebrity sociálních médií, které si budují příznivce sdílením emotivně přitažlivých lží. Existují dokonce i akademici, kteří na počátku pandemie vsadili na určitý tábor a své smýšlení nezměnili, přestože jsou k dispozici nové nástroje, jako jsou vakcíny, hromadné testování a antivirotika.



O síle dezinformací přicházejí důkazy z množství lidí, kteří se objevují v nemocnicích, zoufale nemocní covidem-19. I když nemohou dýchat, stále tvrdí, že jde o hoax, a nevěří, že jde o virus. Základnímu faktu je pro ně jaksi těžší uvěřit než představě, že jde o globální spiknutí za účelem vládního převzetí moci nad občany.



Na internetu neexistuje téměř žádná regulace kvality dat nebo zdrojů. Některé z drobných lekcí, které jsem se naučila, jsou: vysvětlovat vědu jasně a jednoduše, aby byla srozumitelná pro každého, a snažit se oslovovat lidi v malých skupinách nebo na individuální úrovni; avšak boj s dezinformacemi na sociálních sítích je prohraná bitva. Důležité také je, aby odborníci spolupracovali s televizí, rozhlasem a novinami, protože masová média mají stále značný vliv.





Nyní je čas tyto problémy pochopit a řešit. Napsala jsem knihu - vyjde příští rok - o zkušenostech s poradenstvím vládě a snahou zprostředkovat veřejnosti rychle se vyvíjející vědecké a politické informace o pandemii a snad i o tom, jak vše příště udělat lépe. Reflexe a přemýšlení o budoucnosti nejsou teoretickým cvičením, protože víme, že další pandemie přijde.





Kompletní článek v angličtině ZDE

