Útok ve škole na homosexuály

4. 1. 2022

čas čtení 1 minuta

Aktualizace:

Proboha kam jsme se to dostali? Jak může někdo takový v dnešní době vůbec učit? A jak vůbec může děcka na prvním stupni učit nějaká středoškolačka? Já si připadám, že jsme se vrátili o sto let zpátky. Podle mě je to ale výsledek politiky pokrytců jako je Jurečka, Benda a spol.