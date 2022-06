Manželství pro všechny?

Můj bigotně-katolický vkus měl vždy slabost pro církevní velkolepost, nádheru a přepych. To, co spolehlivě šokuje a znechucuje současnou profánní společnost, ve slavných 90. letech nejpřihodněji vystihl jeden známý: "Mluvil jsem s farníky jedné bavorské obce, kteří svému faráři koupili nový Mercedes. 'Proč zrovna drahý Mercedes?! Nestačil by obyčejný Volkswagen? Neměl by církevní hodnostář vyzařovat spíše skromnost a chudobu?' 'Ale vůbec ne, ' oni na to, 'MY bychom nesnesli, aby NÁŠ farář nejezdil v tom nejlepším autě, které si můžeme jako farnost dovolit. Aby NÁŠ kostel neměl nejlepší fasádu, střechu a liturgické náčiní z pravého zlata. Aby NAŠE církev měla něco stejného nebo nedejbože ještě horšího, než máme my sami, protože to odráží hodnotu, jakou ji v našem životě dáváme!'". Což krasně vystihuje středověký vztah lidí ke SVÉ Církvi, důvod jejího zlata a pompéznosti, který se pokusili strhat nejdříve revolucionáři luteránští a posléze revolucionáři rudí, takže onen důvod zapadl v zapomění a byl překryt účelovými konspiračními zkazkami o hamižných prelátech a třídním boji.