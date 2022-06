Hlavy evropských států v Kyjivě podpořily Ukrajinu

17. 6. 2022

Více než 100 dní po začátku války se německý kancléř poprvé objevil na Ukrajině. Přítomni byli také italský premiér Mario Draghi a francouzský prezident Emmanuel Macron. Po návštěvě zničeného předměstí Kyjeva nacházejí vrcholní politici jasná slova. Více než 100 dní po začátku války se německý kancléř poprvé objevil na Ukrajině. Přítomni byli také italský premiér Mario Draghi a francouzský prezident Emmanuel Macron. Po návštěvě zničeného předměstí Kyjeva nacházejí vrcholní politici jasná slova.

Během své cesty do Kyjeva se kancléř Olaf Scholz a tři další evropské hlavy států a vlád setkali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským k jednání. Scholze, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, italského premiéra Maria Draghiho a rumunského prezidenta Klause Iohannise přijal Zelenskij ve čtvrtek odpoledne v prezidentském paláci. On jako obvykle v khaki tričku, ostatní v oblecích a kravatách.

Po společném focení před budovou zasedli vrcholní politici ke kulatému stolu. Na odpoledne byla naplánována tisková konference. Zelenskij ve službě krátkých zpráv Telegram napsal: "Velmi si vážíme vaší solidarity s naší zemí a naším lidem."

Před setkáním evropští hosté navštívili kyjevské předměstí Irpiň a viděli zkázu způsobenou ruskými útoky. Podobně jako v sousední Buče se tam po ústupu Rusů na konci března našlo téměř 300 civilistů, z nichž někteří byli popraveni.

Před válkou žilo v Irpini téměř 60 000 lidí. Ruské jednotky nedokázaly obec úplně dobýt, ale přiblížily se k hranicím hlavního města na několik kilometrů.

Zvláštní vyslanec ukrajinského prezidenta pro vyhlídky na přistoupení k EU Oleksij Černyšev vedl čtyři nejvyšší politiky kolem ruin domů, které byly poškozeny ruským ostřelováním.

Během návštěvy Scholz odsoudil "brutalitu" ruské útočné války. Mluvil o nesmyslném násilí. Byli zasaženi nevinní civilisté a zničeny domy. Bylo zničeno celé město, ve kterém nebyly vůbec žádné vojenské stavby. "To vypovídá hodně o brutalitě ruské útočné války, která je jednoduše zaměřena na zničení a dobytí." Zkáza v Irpini je "velmi důležitou připomínkou", že je třeba něco udělat.

Podobně se vyjádřil i Macron. Hovořil o známkách válečných zločinů po "masakrech" ruských sil a odsoudil "barbarství" útoků, které zdevastovaly město.

Scholz, Macron a Draghi ráno dorazili vlakem do Kyjeva. Iohannis přijel zvlášť.

Během cesty Scholz ujistil Ukrajinu o pokračující plné podpoře v jejím boji proti ruskému útoku. "Je důležité, když předsedové vlád tří velkých zemí, kteří se podíleli na založení Evropského hospodářského společenství, odjedou do Kyjeva a projeví svou podporu Ukrajině a lidu Ukrajiny v této velmi zvláštní válečné situaci."

Podpora bude pokračovat tak dlouho, jak to bude nezbytné pro boj Ukrajiny za nezávislost. Zároveň se znovu ukáže, že sankce uvalené na Rusko mají velký význam. "Protože přispívají k možnosti, že Rusko vzdá svůj plán a znovu stáhne své jednotky. Protože to je cíl," zdůraznil Scholz.

Podle ukrajinské prezidentské kanceláře předal Zelenskij na setkání politiků v Kyjevě Německu, Francii, Itálii a Rumunsku seznam nových sankcí proti Rusku. "Musíme zvýšit tlak na agresora, pracovat na sedmém balíčku sankcí s plynovým embargem," vysvětluje Zelenského poradce Andrij Jermak na Telegramu.

Scholz chce pro Ukrajinu a Moldavsko status přistoupení k EU

Spolkový kancléř prosazoval udělení statusu kandidátů na vstup do EU Ukrajině a její malé sousední Moldavské republice. "Německo je pro kladné rozhodnutí ve prospěch Ukrajiny. To platí i pro Moldavskou republiku," řekl na tiskové konferenci v ukrajinské metropoli. "Ukrajina je součástí evropské rodiny," dodal. Macron, Draghi a Iohannis rovněž doporučili status kandidátské země EU pro Ukrajinu a Moldavsko.

Italský premiér Draghi řekl, že chce ukončit ruskou blokádu ukrajinských přístavů pod koordinací OSN. Ruská armáda v současnosti nedovoluje lodím převážejícím obilí opustit Ukrajinu. Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil dodávku dalších dělostřeleckých systémů.

Dvojitý letecký poplach krátce po příjezdu a odpoledne

Letecký poplach, který byl spuštěn krátce poté, co Scholz, Macron a Draghi dorazili do Kyjeva, byl zhruba po půl hodině zrušen. Na místě to potvrdil reportér německé tiskové agentury. Také v mnoha dalších částech země mezitím došlo k leteckému poplachu.

Nejméně tři lidé zemřeli při náletu na východoukrajinské město Lysyčansk, uvedl luhanský gubernátor. Odpoledne byl v Kyjevě další letecký poplach. Scholz a další hosté z EU byli v té době v prezidentském paláci.

Reakce na návštěvu

Primátor Kyjeva Vitalij Kličko byl Scholzovým příjezdem potěšen. "Jako primátor jsem šťastný a hrdý, že německý kancléř navštěvuje naše město spolu s francouzským prezidentem a italským premiérem," řekl listu Bild.

Cestu Scholze a jeho kolegů do Kyjeva uvítala i bývalá ukrajinská premiérka Julia Tymošenková. V rozhovoru pro italskou televizi RaiNews24 vyjádřila přesvědčení, že návštěva tří evropských hlav států a vlád přispěje k ještě větší podpoře země napadené Ruskem. "Věřím, že tři lídři Itálie, Německa a Francie se po své cestě nebo během ní ještě více přesvědčí, aby zůstali na straně Ukrajiny," řekla.

Návštěvu politiků v Kyjevě přivítal i generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. "Je to poselství solidarity," řekl Stoltenberg. Německo, Francie a Itálie "Ukrajině dlouhodobě poskytují významnou podporu", zdůraznil Stoltenberg po setkání ministrů obrany v rámci přípravy na summit NATO v Madridu za dva týdny.

