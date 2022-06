Jak si západní společnosti pojišťují návrat do Ruska

15. 6. 2022

Ať už z přesvědčení nebo z důvodu kultivace image: Stovky západních společností oznámily, že opouštějí Rusko. Jak ale nyní zasvěcenci odhalují, většina z nich si zajistila velkorysé právo zpětného odkupu. Otázkou zůstává, jakou má tato možnost skutečnou cenu, upozorňuje Eduard Steiner.

Takže teď i McDonald's. Americký provozovatel restaurací rychlého občerstvení oznámil stažení z Ruska na protest proti ruské útočné válce na Ukrajině. Fastfoodová společnost s nejvyšším obratem na světě za sebou ale dveře úplně nezabouchává.

Jak je patrné z dokumentů ruského antimonopolního úřadu FAS, který nedávno schválil prodej více než 700 restaurací v zemi ruskému podnikateli Alexandru Govorovi, Američané si vyhradili právo na návrat.

Konkrétně byla sjednána opce zpětného odkupu za tržních podmínek po dobu 15 let. Govor, dlouholetý partner McDonald's a manažer 25 restaurací na Sibiři, nesmí až do odvolání používat americká práva k ochranné známce. V řetězci ale bude pokračovat s novou značkou a první pobočky byly znovu otevřeny 12. června. Chuťově se téměř nic nezmění, většina výrobních procesů totiž probíhá v Rusku. Pokud by se chtěl McDonald's vrátit během příštích 15 let, mohla by americká skupina bez větších problémů znovu zakotvit.

Možnost zpětného odkupu se v současnosti jeví jako hlavní a konečná pro západní společnosti, které se zbavují svého ruského podnikání dobrovolně nebo kvůli tlaku veřejnosti na protest proti válce na Ukrajině. K tomu často volí formu manažerského odkupu. Protože zaručené právo na návrat by pro západní společnosti neznamenalo dobrou vizitku, je drženo v tajnosti. Právě ruská strana tyto klauzule vypouští na veřejnost.

"Návrat do Ruska v jiném kontextu"

Stalo se tak u francouzského koncernu Renault, který se na ruské automobilové výrobě podílí jako nikdo jiný. Ruská tisková agentura Interfax s odvoláním na ministra obchodu Denise Manturova na konci dubna nejen uvedla, že automobilka prodává svůj 68 % podíl v ruské automobilce Avtovaz za symbolickou cenu jednoho rublu místnímu vědeckému institutu. Manturov. také dal vědět, že Renault vyjednal právo na odkup na šest let.

Spolu s dalšími investicemi, které skupina prodala v Rusku, činí odpisy ohromných 2,2 miliardy eur. Renault si ponechává otevřenou možnost návratu do Ruska v jiném kontextu, řekl o několik týdnů později generální ředitel Renaultu Luca de Meo. "To je opatrně pozitivní, protože to přibližuje problém k vyřešení a ponechává dveře otevřené pro návrat, ačkoli ve skutečnosti existuje mnoho neznámých ohledně toho, zda a kdy se ruský automobilový trh zotaví," komentovali analytici Credit Suisse.

Ponechání otevřených dveří k návratu se zdá být běžnou klauzulí, která má tendenci se ztrácet za oznámeními o stažení z Ruska. "Nevím o žádné společnosti, která by v současné době prodávala svůj ruský byznys bez opce zpětného odkupu," říká v rozhovoru pro WELT západní manažerský konzultant v Rusku, který si nepřeje být jmenován. "Období pro opci zpětného odkupu je mezi pěti a 20 lety. Ale také jsem slyšel o neomezených možnostech."

Z čistě právního hlediska z ruské strany beztak žádný limit neexistuje. Podle ruských zákonů však při dalším prodeji předchozímu majiteli musí souhlasit i rodinní příslušníci nového majitele. "Každému, kdo si zajistí opci zpětného odkupu, se doporučuje získat tento souhlas nyní," říká manažerský konzultant.

Tvrdí vyjednavači, zejména v nouzových situacích

Otázkou ale zůstává, zda opce zpětného odkupu stojí za papír, na kterém je napsána. "Jen zkušenost ukáže, zda to opravdu funguje," říká Roland Götz, odborník na ruskou ekonomiku z Freie Universität Berlin, na otázku. "Pro Rusy je to po současné ztrátě image také docela bezpečné, ale variantou je nevyhovět. A kdo potom rozhodne o ceně?"

S ohledem na opci Renaultu na zpětný odkup řekl ministr obchodu Manturov na konci dubna, že mezitím provedené investice budou samozřejmě zahrnuty v ceně: "Nebudou tam žádné dary," řekl podle agentury Interfax.

Západní společnosti samy vědí, že Rusové jsou tvrdí vyjednavači a dokážou maximálně využít nouzovou situaci. Například druhý nejbohatší Rus Vladimir Potanin měl v dubnu Rosbank, ruskou pobočku francouzské banky Société Générale (SocGen) a 11. největší banku v zemi. Sám Potanin před lety prodal banku SocGen za násobek její kapitálové hodnoty.

Nyní podle insiderů citovaných ruskými médii zaplatil pouze 0,2 až 0,3 procenta kapitálové hodnoty. Ruské finanční kruhy hovoří o nejlepším shortu ve finanční historii. SocGen musí odepsat dvě miliardy za účetní hodnotu ruských jednotek, ale také se zbavuje rizik z ruské bilance, zvláště když Potanins Holding splácí podřízený dluh ruské dceřiné společnosti.

Západní společnosti jsou optimistické

Mnoho zahraničních společností, které nyní Rusko opustily, bude svého rozhodnutí litovat, řekl nedávno šéf Kremlu Vladimir Putin: "Budou toho litovat, ale ne proto, že někoho ohrožujeme, neohrožujeme nikoho. Budete toho litovat, protože Rusko je země s obrovskými příležitostmi."

Podle průzkumu Asociace evropských podniků (AEB) v Moskvě mezi jejími členy jsou v tomto ohledu dlouhodobě optimistické i západní společnosti. Podle toho minimálně 60 % stále očekává zlepšení ekonomických vyhlídek na příštích deset let. Pro příští dva roky však 76 % očekává, že se výhled bude nadále zhoršovat. Snížit své investice chce 70 % dotázaných.

Yale School of Management ve svém monitorovacím seznamu ukázala, jak rozdílně reagují zahraniční společnosti v Rusku na ukrajinskou válku za předpokladu, že by stejně nebyly nuceny se stáhnout kvůli sankcím. Z více než 1 200 dotázaných společností 245 jednoduše pokračuje ve svém podnikání. Ze zbývajících, kteří veřejně oznámili snížení obchodů, by se 323 stáhlo úplně, uvedli analytici.

477 by dočasně pozastavilo činnost buď úplně, nebo do značné míry, a zůstaly by otevřeny návratu do Ruska. Zbytek, rozdělený do tří dalších kategorií, zavádí poněkud méně radikální opatření. Seznam Yale neříká, že společnosti jako McDonald's, které prodávají svůj ruský byznys a udržují si tak pověst, si zajišťují opci zpětného odkupu.

Zdroj v němčině: ZDE

