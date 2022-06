Budvar a svazácké teze

15. 6. 2022 / Boris Cvek

Západní pragmatismus se dívá na výsledky a na to, co funguje. Samotná ideologická teze, které nota bene odporuje realita, je v tomto pohledu na svět směšná. Václav Klaus st. kdysi razil různé ideologické teze tohoto typu, jednou z nich bylo, že stát nemůže podnikat, neboť je automaticky špatný hospodář. Je to stejně pitomá teze jako představa, že soukromé podnikání vždy vede k vykořisťování a sociální hrůze. Klaus nepředstavoval nic jiného než svazáckou tezovitost oblečenou do vnějšího hávu thatcherismu.

Nicméně podobně jako Miloš Jakeš ve slavném projevu na Červeném Hrádku musel pod tíhou reality přiznat, že bez soukromého podnikání to nepůjde, také Václav Klaus posléze jako prezident připustil na příkladu Budvaru, že bylo dobře, že nebyl privatizován. Funguje skvěle, dává lidem práci, vaří skvělé pivo a v současnosti vydělává cca 300 milionů korun ročně.





Tím jsem považoval tuto stupidní ideologickou paušalizaci ve veřejném prostoru za ukončenou. Nyní však zírám na zprávu o tom, že mladá, dynamická, progresivní politička, která šéfuje TOP09, vrací do hry svazácké teze, nyní dokonce i bez zdůvodnění a zcela navzdory realitě. Stát prý má prodat všechny své firmy, kromě těch strategických. Žádná konkrétní, reálná úvaha nad tím, zda by to pro stát bylo výhodné. Prostě prodat. My dobře známe z dějin privatizace v našem státě, jak soukromý vlastník může klidně podnik zničit, lidi vyhnat na dlažbu, vzít jim obydlí. Ale teze platí, orákulum promluvilo, realita neexistuje. Kupředu levá!





Oč vlastně paní předsedkyni jde? Jde o to, že stát musí ukázat, že dělá něco, aby měl v rozpočtu peníze na veřejné výdaje. Tohle se standardně na Západě, dokonce i v USA, řeší tak, že se zdaní bohatí. Paní předsedkyně by se měla rozpomenout na to, že TOP09 byla spolu s dalšími stranami napříč spektrem proti snižování daní, které prosadila koalice Ano-ODS-SPD. Prodat majetek státu je jednorázový příjem, navíc jde o značné riziko, že konečný účet bude pro stát negativní. Naopak to, co zavedla ODS spolu s Ano a SPD a co bylo a je stále kritizováno i vlivnými pravicovými ekonomy, stojí státní kasu 100 miliard ročně a nepřináší to nic pozitivního, naopak to roztáčí inflaci, zvyšuje ceny nemovitostí a zvětšuje propast mezi bohatými a chudými.

