Koronavirus: V USA během pandemie zbytečně zemřelo téměř 340 000 lidí

20. 6. 2022

čas čtení 2 minuty

Tým výzkumníků z Yale School of Public Health ve spolupráci s kolegy z University of Massachusetts Amherst, University of California, San Francisco a University of Florida našel důkazy, které naznačují, že během pandemie mohly být zachráněny stovky tisíc životů, pokud by lidé v USA byli pokryti univerzálním systémem zdravotní péče.

Ve svém článku publikovaném v Proceedings of the National Academy of Sciences skupina nastiňuje své odhady úmrtí, kterým bylo možné během pandemie zabránit, a možné úspory nákladů, pokud by USA měly univerzální systém zdravotní péče.

Předchozí výzkum ukázal, že americký systém poskytování zdravotního pojištění obyvatelstvu vede k mnoha úmrtím, kterým lze předejít. Většina zdravotního pojištění v USA je poskytována zaměstnavatelem – ti, kteří jsou nezaměstnaní, nebo kteří pracují pro subjekty, které nenabízejí zdravotní pojištění, mají vyšší pravděpodobnost onemocnění a smrti než ti, kteří pojištění mají. V tomto novém projektu vědci analyzovali počet lidí, kteří zemřeli v USA na COVID-19 kvůli chybějícímu pojištění.

Výzkumníci použili existující data k porovnání rizika úmrtnosti lidí s pojištěním nebo bez něj – a také jejich rizika úmrtí na cokoli jiného. Poté použili populační charakteristiky lidí obecně, kteří neměli žádné pojištění, aby určili jejich pravděpodobnost úmrtí ve srovnání s lidmi, kteří pojištění měli. Dále použili data, která sestavili, k odhadu, kolik lidí zemřelo na COVID-19 do března 2022, protože neměli žádné pojištění. Zjistili, že přibližně 338 000 lidí mohlo být během pandemie zachráněno, pokud by měli přístup k pojištění prostřednictvím univerzálního systému zdravotní péče.

Výzkumníci také analyzovali další zdroje dat, aby vypočítali náklady na zavedení univerzálního systému zdravotní péče v USA a úspory, které by mohl poskytnout. Zjistili, že úspory by dosáhly přibližně 438 miliard dolarů ročně v nepandemických letech a v roce 2020 by činily 459 miliard dolarů.

Výzkumníci došli k závěru, že investice do univerzálního systému zdravotní péče by každý rok zachránila mnoho životů a také by stála mnohem méně. Poznamenávají, že by to také poskytlo tolik potřebnou záchrannou síť pro příští pandemii.

Zdroj v angličtině: ZDE

