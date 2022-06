17. 6. 2022 / Karel Dolejší

čas čtení 2 minuty

Francouzský prezident Emmanuel Macron během návštěvy Kyjeva se zpožděním přiznal existenci dohody, podle níž západní země nemají poskytovat Ukrajině určité typy výzbroje. Jedná se například o stíhačky nebo tanky.



Zároveň Macron zveřejnil informaci, že Francie dodá Ukrajině 6 - slovy šest - dalších samohybných houfnic Caesar k dosud dodaným 12 - slovy dvanácti - kusům.

Německo včera informovalo, že místo plánovaných 4 raketometů MARS dodá Ukrajině nakonec 3 - slovy tři - kusy této zbraně.

Pro bližší představu, co tato čísla znamenají, několik naneštěstí nudných údajů.

Před válkou měla ukrajinská armáda ve výzbroji například více jak 450 ks 122 mm houfnic D-30, 224 ks 152 mm houfnic D-20, 287 ks 152 mm houfnic 2A36, 185 ks houfnic MSTA-B, více jak 600 ks samohybných 122 mm houfnic Gvozdika, 219 ks samohybných 152 mm houfnic Akacia, 60 + ks samohybných 152 mm houfnic MSTA-S, 26 ks samohybných 152 mm houfnic DANA nebo 99 ks samohybných 203 mm houfnic Pion.

Pokud jde o salvové raketomety, Ukrajina disponovala před válkou zhruba 350 ks různých variant 122 mm raketometu BM-21, 76 ks 260 mm raketometu Uragan a 75 ks 300 mm raketometu Směrč.

Jinak řečeno, realizované a dosud slíbené západní dodávky ani v oblasti dělostřelecké techniky svými počty zdaleka nenahrazují starší systémy sovětského nebo čs. původu, pro které Ukrajině postupně dochází munice a stávají se tak na bojišti nepoužitelnými.

Z nově slíbených dodávek dělostřelecké výzbroje od evropských zemí je zdaleka největší smlouva o nákupu moderních polských samohybných houfnic Krab, kterých Kyjev dostane 60 kusů.

Chcete-li to polopaticky, místo aby Západ dostál slibům bránit ukrajinskou nezávislost a dodal jí k tomu všechny potřebné zbraně, žvaní a žvaní a žvaní, ale přitom realizuje vojenskou pomoc způsobem, který znamená faktické strukturální odzbrojování ukrajinské armády.

Current mood in Russia: they are not interested in peace or negotiations. The host suggests striking Germany. Pundit Alexander Sosnovsky—who lives in Germany—agrees with that idea. State Duma member, Major General Andrei Gurulyov says that Russia is ready for a big, colossal war. pic.twitter.com/JdVPZq7QLy