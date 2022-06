Zloději v naději

17. 6. 2022 / Petr Haraším

Obilí, kukuřice, olej a odvěký ruský zloděj Pravděpodobně nikdo nevěří ruskému lháři a zloději Putinovi, že sama Ukrajina nechce vyvážet ukrajinské obilí, ukrajinskou kukuřici a ukrajinský olej z ukrajinských přístavů na ukrajinských lodích. Nechce, Ukrajina nechce vyvážet své produkty, aby náhodou neměla zisk a naopak chce svět plný hladu. Jistě, že tomu umírajícímu kgbákovi nevěří, ale vyděšený svět, boje se Putinových atomových záškubů, zaslepené oči má, uši špinavé mazem má, nos ucpaný smradem má, ale chuť na peníze z Ruska a hmat na igelitku plnou bankovek lecjaký politik, ano pravda, má.

Turecký paša Erdogan, takový pašaputin si rád přihne ukradeného božího daru. Vyslali tedy oni dva pašáci své diplomaty i jednatele, aby sebe podělili a podělili východní svět o nakradené ukrajinské chutné zlato. Nevím na co diplomaty, když se ta zlodějna dá domluvit po telefonu. Věda, či nevěda co činí, podobají se tak primitivním lapkům, kteří ovšem loupí dle principů ryze mravních. Vyčistí-li Rus s Turkem Černé moře, které Rusko zaneslo válečnou špínou? Zajistí odminování ukrajinské Oděsy, aby mohl ruský okupant Oděsu srovnat na úroveň Mariupolu? Nebo jen zabezpečí vývoz s následným prodejem ukrajinského obilí za tvrdé, neboť ruská sklizeň byla přeci obzvlášť velkorysá.

Aby agresor Putin podpořil své hochy u jednacího stolu, nechal rozbombardovat, pochopitelně v zájmu civilizace, ukrajinská obilná sila s ukrajinským obilím v ukrajinském Mykolajevu. A aby byl důsledný, přikázal tentýž fašista č.1 zvlášť bombardovat i železnici a kamiony, které by chtěly hanebně ukrást Rusku a jemu osobně ukrajinské obilí, jeho ukrajinskou kukuřici a jeho ukrajinský olej, a nedej ruský pravoslavný bože, aby snad s jeho ukrajinským obilím nakrmili hladovějící krky v nestabilních oblastech světa. Putin potřebuje hlad, aby mohlo RuSSko poslat do EU další miliony migrantů a aktivovat za výdělek z ukradeného obilí v členských zemích EU oka stvůry, aby vlny uprchlíků hlídaly na hranicích mečem a holí. Šéf António, Ruskem a Čínou zdiskreditované a Ruskem a Čínou ovládané, OSN celý nešťastný píše, že lidé budou mít hlad. Bez podobných vyjádření by to nebylo nikomu jasné. Ovšem bloud Antonio v tom není sám. není. Šéf Africké unie Sall též senegalský prezident spěchá kvůliva hladu z nedostatku ukrajinského obilí vyjednat nápravu. Chvátá tedy nikoli na Ukrajinu, nikoli do OSN, pádí do Soči za masovým vrahem a válečným zločincem. Je potřeba se poklonit před zlodějem a uchvatitelem, přitom vyslechnout pravdu boží z úst genocidního maniaka. A Vladimír slíbil, že se pokusí tuto prekérní situaci, kterou záměrně způsobila Ukrajina, zdárně a ke spokojenosti Ruska vyřešit.

Rusku nestačily tři hladomory na Ukrajině, Rusko chce nový lepší a světový Carhladomor, kde umřou ve jménu RuSSka stamilióny lidí. Diplomat na nejvyšší úrovni, vyjednavač Macron, chce v OSN (těžko by našel směšnější organizaci) nechat hlasovat o zrušení ruské blokády. To je už mnohem lepší běloruský masový diktátor Lukašenko, jenž také chce mermomocí zachránit svět před hladomorem. Svět ovšem musí akceptovat, že zadarmo ani Lukašenko nekrade.

Ruský válečný zločinec Putin však nenasyta jest a nemá nikdy dost. Je hladový po utrpení, lační po bídě ostatních a touží po snímcích umírajících hladem. Proto na Ukrajině dal své armádě příkaz, aby i letošní sklizeň vzácné komodity podpořili žacími plamenomety a žence vybavil zápalnou municipalitou.

Rada bezpečnosti a silák Vasil

Velvyslanec ruských zlodějů a mučitelů v OSN Něbenzja utíkal z jednání jako malý zbabělý hajzlík, kterému připomněli křivárny jeho agresivního národa a zvrhlosti ruských okupačních sil. Nesnesl poslech pravd, je totiž z ruského dómu navyklý pouze na lži. On přece ví, že Rusko válku na Ukrajině nevede, a tudíž ani nemůže páchat válečné zločiny, záměrně způsobovat hladomor na světě, rovněž prokázáno a nemůže krást na okupovaném území vše od záchodových mís, přes potraviny, zemědělské stroje až k oceli. To dá rozum, že se státní zloděj kroutí, když je konfrontován se svými skutky. Ruským státním lhářům se daří. Daří se jim moc dobře. Daří se jim do té doby, pokud mají předem zajištěné posluchačstvo. To pak blábolí odvážní soudruzi víc než soudruh Lenin a soudruh Ulhanov dohromady. Ovšem nemají-li naklonované nakloněné publikum, je náhle rázem po odvaze bolševika lhát až za přítelův hrob, do kterého mu před chvílí sám ochotně lopatou pomohl. Pravda, ta mrcha, způsobí, že se v Radě bezpečnosti OSN ozve typický klapot prchajících Vasilových okupačních dřeváků.

Havrani už jdou

Rusko mění a přizpůsobuje svou legislativu, aby mohli opět vyjíždět k vybraným obětem teroru černí havrani ve 4 ráno. Nebo ve 3:15? To je jedno, zlo chodí, když člověk spí. Už se vládcům Širé Rusi zastesklo po slavné epizodě dějin, kdy tajní čekisté rádi vyráželi dveře bytů udaných soudruhů. A protože jsou demokracie, svoboda a práva západní mor, tak v Rusku z hrobu vylezl opět dávný netvor. Na zádech ležící Státní duma schvaluje jeden horší zákon za druhým. Válka není válka a kdo to tvrdí, musí do vězení. Pokud se vyjevený branec, kterého Putinovi verbíři sebrali mámě z domu od komputeru, kde hrál Warcraft, na Ukrajině, kde ruští nacisté přeci neválčí, náhodou vzdá, tak už naň čeká ruská zrůda Blochin v kožené zástěře potřísněné tisícovkou zastřelených soudruhů v kobkách této slunné výspy lidství. A nejen na něj. Pochopitelně rodina jej špatně vychovala a uslzená máma ve tři ráno pojede s černými havrany na povídání do nějaké vysoce humánní mučírny ruských fašistů. To by tak nacistům v Evropě hrálo do karet, aby nešťastný ruský voják, který se vzdal, nebyl odsouzen doma ve vlasteneckém Rusku za velezradu, vlastizradu a Putinzradu. Jistě musí v Evropě pochopit, že i neodpovědná rodina je dlužná a platit se Rusku dluh za poskytnuté oblečení, stravu, výstroj a výzbroj, prostě musí. Platí se prací v Gulagu. A že nic z toho chudák ruský odvedenec a podvedenec nedostal, nevadí, zaplatíš. Ty, mámo i za smrtsyna, Rusku zaplatíš dluh.

Zloději v naději

Tanky už dochází a další si nevyrobí. A nikdo ze Západu mu nepomůže. Tak se přátelé a kamarádi nedivme, že se na polích válečných, to jsou ta jediná, která Rusko umí osít nenávistí, pohnojit krví a sklidit dělostřelectvem, objeví chiméry. Takový chimérický pračkotank, myčkodělo či chaladilnikoraketomet.

I zjevilo se Atomdělo

Ruští okupanti a nájezdníci přesunuli do Chersonu ruské atomové dělo. Samohybné houfnice Pion, které dle ruské propagandy mohou ládovat i centové granáty je povoláno do boje. Ruští okupanti přesnou střelbou zničili přilehlý les plný vymyšlených ukrajinských pozorovacích stanic a chaloupku z mechu a kapradí. Odvážní Ukrajinci ovšem dodali, že ruští ničitelé neničili lesík, ale čile ničili obytné domy a sila v přístavním městě Mykolajev. Přilehlý lesík plný vymyšlených ukrajinských pozorovacích stanovišť a chaloupek z mechů a kapradí byl tak ušetřen ruské krutosti a zloby.

Nezapomeň!

Čestný trenér Ruska Vladimír Pljuščev pláče, máchá pěstičkou a dupe nožičkou. Evropa nemůže zapomenout rudým nacistům, že porazili hnědé nacisty v akci VVV. Proto dnes nástupci rudých nacistů nesmějí na mezinárodní hokejové turnaje. Víc tím ovšem strádají světová hokejová mužstva, která nemohou zkřížit hole a puky s kluky Rudé sborné v dresech Sovětské sborné, než samotná rudoHnědá sborná. To je pěkný kolorit. Nechápající doživotní trenér nechápe, proč Hnědá sborná nesmí na turnaje a už vůbec nechápe, proč nejlepší země na světě, která nikdy nikoho nenapadla nesmí pořádat hokejové mistroství světa příští rok v Leningradu. Špatně s nimi věru svět zachází. Vše jim vzali, ač nic neprovedli. Žádný doping, žádná krádež Ukrajiny, žádná genocida, jen závist, že Rusko porazilo kolegy nacisty. Rusko si může směle uspořádat své mistroství světa v hokeji. Účast přislíbily slibné týmy z Běloruska, Sýrie, Číny, Eritreje a Kimova sborná. Vladimír Putin byl už předem vyhlášen nejlepším střelcem,útočníkem, obráncem i gólmanem světového turnaje, pro tento i všechny další ročníky, co jich jen bude. A první pětka? Na středu Putin, na křídlech sovětů řezník Asad s řezníkem Lukašenkem, v obraně koncentrák Si s lidumilem Afewerkim. V bráně hochům záda hlídá soudruh Kim a jeho třída.

Kalhoty

hrdá, nezávislá ruská Státní duma rozhodla, po velkém a bedlivém projednání, že soudruh prezident Putin bude sám samojediný a samosnubný plně rozhodovat o ruském finančním a bankovním sektoru. Zmražení majetku, omezení v nakládání vlastními prostředky ruských občanů teď bude sledovat Putin osobně. Pochopitelně si tohle vše přála ruská veřejnost a soudruh Putin své věrné nemůže zklamat. Špatný právník, amatérský historik, neúspěšný válečný taktik se stává finančním žralokem. To loupení mu ale jako jediné jde.

Putin coby car bude rozhodovat i o přídělu toaletního papíru pro každého jednotlivce. Bude každému kontrolovat konto, prohlížet prádlo spoďáry nevyjímaje, bude hlídat spotřebu energií a příděl kalorií. To se bude konzervám na Západě, hlavně americkým republikánům a orbánovým Maďarům moc líbit. Taková svoboda s vůni státu táty.

To je díra v zemi

Putin dal rozkaz, aby Lavrov ukradl Ukrajině celou jadernou elektrárnu. Kolik asi takový špás stojí? Bilion korun? Dva? Ruský zloděj nemá na světě konkurenci a ve vesmíru zřejmě také ne. A to Rusku chtěli zasloužilí kumpáni, majitel ČEZU Beneš a vlastenec Miloš Zeman, nacpat do chřtánu české jaderné elektrárny a zcela dobrovolně.

Ve skutečnosti chtějí ruští zloději, kteří mají nejlepší ekonomiku na světě a umějí nejlépe budovat vše, také nejlépe na celém světě, odpojit Záporožskou jadernou od ukrajinské sítě a připojit ji k síti ruské. Nedbají varování, že to nemusí klapnout a že mohou opět způsobit katastrofu, taky nejlepší na světě. Primitivní ruský stát vzkazuje, že je teď tato jaderná elektrárna jejich na věčné časy. Kupodivu ji najednou už nevlastní Ukrajina, ale vlastní ji firma Rosatom. Ano, to je ten Rosatom, co měl budovat jádro dle představ těch dvou výše uvedených, bez výběrového řízení a bez kontroly nákladů.

fajky

Jak správně psát o speciální operaci ruských okupantů na Ukrajině.

Prosím nešířit fakenewsy, prosím psát jen pravdu a pouhou pravdu. Zde návod: Ruská armáda je největší na světě, nejkrásnější, nejdokonalejší, nejpěknější, nejnepřemožitelnější, nejvýkonnější, nejmírumilovnější a nejrusštější. Má taky nejvíc děl, tanků, minometů, raketometů, ponorek, lodí, letadel, vrtulníků. Nejvíce vojáků, velitelů, generálů. Nejvíce jídla, pití, léků. A v třídenní válce už vyhrálo každý třetí den. Ruská armáda se sice chlubí, jak umí zničit napadenou zemi, zmasakrovat civilní obyvatelstvo, ale psát se o tom doma nesmí. Nesmí se dokonce ani použít oficiální dokumenty a údaje z ministerstva obrany.

Žumponor

Terry Zeměplocha Pratchett ve svých knihách a v dokonalém překladu Jana Kantůrka popsal náplň práce tzv. Žumponora. Inspiroval tím zřejmě soudruha Putina, který má své osobní Žumponory. Ani kus Putina totiž nesmí být zničen. V Rusku jde o produkt hodnotnější než zlato. Jen vybraní zasloužilí soudruzi dostanou za odměnu kus i dva. Zda tutéž poctu za zradu vlasti své rodné hroudy obdržel i soudruh Zeman, ekolog Klaus či restauratér Okamura, se neví, ale pravděpodobnost sdílení božské relikvie je velká. Každý totiž kolaborant sloužící věrně Velké Rusi dostane svou část putinhovna. Doma si ji vystaví a v rodinném kruhu přátel mají večerní program povinného zírání na ikonu božského Imperátora vší Rusi zajištěnu. Kdo bude s úžasem hledět nejlépe a nejdéle a napíše oslavnou esej na barvu, konzistenci a chuť, ten od soudruha Putina dostane ještě jedno.

