Ruská agrese na Ukrajině: Zelenskij varuje evropské partnery, aby se připravili na útoky z Ruska

20. 6. 2022

- Svátek otců na Ukrajině byl o bolesti, kterou pociťují při objevení mrtvol svých dětí:

Father’s Day in #Ukraine is about the pain of fathers discovering the bodies of their killed children. #Lysychansk #Luhansk region pic.twitter.com/RyBmJFovCe — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) June 19, 2022

- Zelenskij předpovídá, že Rusko bude stupňovat útoky, a varuje Evropu



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij předpověděl, že Rusko tento týden zintenzivní své útoky, a varoval evropské partnery, že i oni by se měli připravit na nárůst nepřátelských akcí, zatímco Kyjev čeká na rozhodnutí o své žádosti o vstup do EU.



Evropští představitelé se mají tento týden sejít, aby přijali konečné rozhodnutí ohledně urychlené žádosti Ukrajiny o členství.



Ačkoli ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že Moskva nemá "nic proti" tomuto kroku, mluvčí Kremlu uvedl, že Rusko žádost Kyjeva pozorně sleduje, zejména s ohledem na zvýšenou obrannou spolupráci mezi členskými zeměmi.

- Borrell z EU: Ruská blokáda vývozu obilí je "opravdový válečný zločin"



Ruská blokáda vývozu milionů tun ukrajinského obilí je válečný zločin, prohlásil šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell.



"Vyzýváme Rusko k odblokování přístavů... Je nepředstavitelné, nelze si představit, že miliony tun pšenice zůstávají na Ukrajině zablokovány, zatímco ve zbytku světa lidé trpí hladem," řekl podle agentury Reuters Borrell médiím.



"Je to opravdový válečný zločin. Nedovedu si představit, že to bude trvat ještě dlouho," řekl při příjezdu na zasedání ministrů zahraničí Evropské unie v Lucemburku.

- Oleh Synyehubov, gubernátor Charkova, napsal na Telegram:



Během uplynulých 24 hodin v Charkově nepřítel útočil na okraji města a v Cholodnohirském okrese. Podle předběžných informací nebyl nikdo zraněn. Rusové pokračují v terorizování civilního obyvatelstva.



Vyzývám obyvatele Charkova: neignorujte poplachy, zůstaňte v krytech. Nebuďte zbytečně na polích, na okrajích silnic, nenavštěvujte lesní pásy.



Na linii dotyku v Charkovské oblasti se nepřítel soustřeďuje především na obranu. Naši obránci pevně drží své pozice. Opakovaně jsme říkali, že nepřítel se nevzdává plánů na Charkov, ale naše ozbrojené síly jsou připraveny na jakýkoli scénář ze strany okupantů.





- Britské ministerstvo obrany vydalo svou nejnovější zpravodajskou zprávu. Uvádí se v ní:



Ruské pozemní a taktické letecké operace se o víkendu nadále soustředily na centrální sektor Donbasu.



V dosavadním průběhu konfliktu se ruské letectvo příliš nepředvedlo. Jeho neschopnost důsledně poskytovat vzdušnou sílu je pravděpodobně jedním z nejdůležitějších faktorů, které stojí za velmi omezeným úspěchem ruské války.



Ruské letectvo nedokáže získat plnou vzdušnou převahu a operuje stylem, který se vyhýbá riziku a jen zřídka proniká hluboko za ukrajinské linie. Některé základní příčiny jejích potíží se shodují s příčinami ruských pozemních sil.





Po léta byla většina ruského výcviku v leteckém boji s velkou pravděpodobností prováděna potěmkinovsky a navržena tak, aby zapůsobila na vyššístátní činitele, spíše než aby rozvíjela dynamickou iniciativu leteckých posádek.

🇺🇦 will not forget this. Another batch of 🇦🇺 armored vehicles are on their way to 🇺🇦. These are 4 of the 14 M113 armored personnel carriers promised by the 🇦🇺 government. A half-world-long aviation aid bridge unites our people in these difficult times for 🇺🇦@DefenceAust pic.twitter.com/BerMxA2mun — Defence of Ukraine (@DefenceU) June 19, 2022

. "Kontrolují hlavní část města, ale ne celé město," řekl ukrajinské televizi.Doufají, že se podaří uzavřít dohodu o obnovení ukrajinského vývozu po moři výměnou za usnadnění vývozu ruských potravin a hnojiv, ale zůstává nejasné, zda se EU zapojí do vojenského zajištění takové dohody. "Zda bude v budoucnu potřeba doprovázet tyto obchodní lodě, to je otazník a nemyslím si, že jsme se k tomu ještě dostali," řekl jeden z představitelů EU.Dovoz ropy z Ruska do Číny se v květnu oproti předchozímu roku zvýšil o 55 % na rekordní úroveň a vytlačil Saúdskou Arábii z pozice hlavního dodavatele. Ruské rafinérie zaznamenávají astronomické zisky na zlevněných dodávkách v souvislosti se sankcemi uvalenými na Moskvu kvůli její invazi na Ukrajinu."Musíme se připravit na to, že to může trvat roky," řekl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v nedělním rozhovoru pro německý deník Bild. Britský premiér Boris Johnson dodal: "Obávám se, že se musíme připravit na dlouhou válku."Navrhované zákony zakážou tisk knih ruským občanům, zakážou komerční dovoz knih tištěných v Rusku a zakážou přehrávání hudby ruskými občany po roce 1991 v médiích a ve veřejné dopravě, což je poslední pokus o přerušení kulturních vazeb mezi oběma zeměmi.Podle těchto novin více než 210 identifikovaných zbraní představuje typy, které jsou zakázány na základě řady mezinárodních smluv.M113AS4 byly minulý týden naloženy do ukrajinského letadla poté, co bývalý ministr obrany Peter Dutton v květnu přislíbil osobní transportéry a dalších 20 chráněných vozidel pěchoty Bushmaster.. "Je to hořké, ale v této situaci je téměř nezbytné snížit spotřebu plynu," uvedl v neděli ministr hospodářství Robert Habeck.Úřady budou spolupracovat se skupinou Verbund, hlavním dodavatelem elektřiny v zemi, na obnovení provozu elektrárny ve městě Mellach na jihu země, uvedlo v neděli kancléřství.Muratov, oceněný zlatou medailí v říjnu 2021, pomáhal založit nezávislé ruské noviny Novaja Gazeta a byl jejich šéfredaktorem. V březnu tyto noviny ukončily svou činnost v souvislosti s kremelským zásahem proti novinářům a veřejnému nesouhlasu po ruské invazi na Ukrajinu.Novinář se loni podělil o Nobelovu cenu míru s filipínskou novinářkou Marií Ressaovou a prohlásil, že chce svou cenu vydražit a doprovodnou finanční odměnu ve výši 500 000 dolarů věnovat na charitu.Oba novináři byli oceněni za svůj boj za zachování svobody slova ve svých zemích, přestože byli vystaveni útokům svých vlád a dokonce i výhrůžkám smrtí.Muratov je velmi kritický k ruské anexi Krymu v roce 2014 i k válce zahájené v únoru.Muratovovu medaili prodává aukční síň Heritage Auctions 20. června, na Světový den uprchlíků, s podporou výboru ceny.Vozidla M113AS4 byla minulý týden naložena do ukrajinského letadla poté, co je v květnu přislíbil bývalý ministr obrany Peter Dutton a dalších 20 chráněných vozidel pěchoty Bushmaster.Ukrajinský velvyslanec v Austrálii Vasyl Myrošnyčenko vyzval k další vojenské pomoci, zejména raketám dlouhého doletu, které mohou zasáhnout cíle na vzdálenost 150 km, a také munici, protože zásoby se tenčí."Budeme i nadále hledat způsoby, jak co nejlépe pomoci ukrajinskému lidu. Austrálie stojí na straně Ukrajiny a znovu vyzývá Rusko, aby ukončilo nevyprovokovanou, nespravedlivou a nezákonnou invazi na Ukrajinu," uvedl ministr obrany Richard Marles.Ukrajina poděkovala Austrálii za vojenskou pomoc.Ukrajina na to nezapomene. Na Ukrajinu míří další várka australských obrněných vozidel.Jedná se o čtyři ze 14 obrněných transportérů M113, které přislíbila australská vláda. Most letecké pomoci dlouhý přes půl světa spojuje naše lidi v těchto pro Ukrajinu těžkých časech."Premiér Anthony Albanese odsoudil ruskou invazi na Ukrajinu, když přislíbil další podporu."Náš národ stojí při Ukrajině od začátku tohoto nezákonného konfliktu a jsme hrdí na to, že můžeme poskytnout přístup k významným kapacitám, jako jsou obrněné transportéry, které putovaly v uplynulém týdnu."Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pozval Albanese na návštěvu Kyjeva, ale Albanese zatím nepotvrdil, zda pozvání přijal.







