Šílená britská ministryně vnitra si nyní vymyslela elektronické náramky pro žadatele o azyl

19. 6. 2022

Po ostře kontroverzních a neúspěšných pokusech posílat uprchlíky, kteří se dostanou do Británie, do Rwandy, po odmítání vytvořit legální možnost pro uprchlíky žádat o azyl v Británii, po konfliktech s Francií, po odpírání vstupu ukrajinským uprchlíkům do země a trvání na tom, že je Británie do země pustí jen se vstupním vízum (která uděluje velmi pomalu), po informacích, že ukrajinští uprchlíci končí v Británii jako bezdomovci, protože jim byrokracie neumožňuje pronajmout si byt, si šílená Johnsonova ministryně vnitra Priti Patel vymyslela, že připlouvající uprchlíci dostanou pro kontrolu elektronické policejní náramky.



Rozhořčení nad systémem elektronického označování uprchlíků přicházejících do Spojeného království





Neexistují žádné důkazy o tom, že žadatelé o azyl "utíkají"











Ministři čelí výzvám, aby od této "frašky" upustili poté, co se objevily náznaky, že ti, kteří se nedávno po právní námitce vyhnuli poslání do Rwandy, dostanou elektronické náramky jako první.





V rámci dvanáctiměsíčního pilotního programu, který byl zahájen minulý týden, budou označeni někteří z těch, kteří přijíždějí na palubě malých člunů z Francie nebo na korbě nákladních automobilů.







Ministerstvo vnitra uvedlo, že v rámci zkušebního provozu se bude zkoumat, zda elektronické monitorování může pomoci udržovat pravidelný kontakt s migranty a přispět k pokroku v jejich žádostech.











Ministerstvo vnitra Priti Patelové bylo obviněno z "kriminalizace" žadatelů o azyl poté, co zahájilo program elektronického označování uprchlíků přicházejících do Spojeného království.Kritici však uvedli, že neexistují žádné důkazy o tom, že by žadatelé o azyl utíkali. Clare Moseleyová, zakladatelka charitativní organizace Care4Calais, řekla: "Myslím, že je to nehorázné. Uprchlíci obecně neutíkají. Neexistují žádné údaje, které by to dokazovaly - nikdy to nedělali. Jsou tu proto, aby požádali o azyl, tak proč by utíkali? Nejsou to zločinci, jsou to oběti. Je to jen další součást vládní kriminalizace uprchlíků."Stephen Kinnock, stínový labouristický ministr pro přistěhovalectví, řekl, že tato politika je "dalším zoufalým pokusem odvést pozornost veřejnosti od skutečnosti, že za vlády této ministryně vnitra prudce klesl počet rozhodnutí o azylu, počet nevyřízených žádostí vzrostl a jeho činitelé zcela selhávají v boji proti zločineckým gangům".Alistair Carmichael, mluvčí pro vnitřní záležitosti za liberální demokraty, řekl: "Vláda se rozhodla, že se bude zabývat otázkami vnitra: Carmichael Carmichael: "Konzervativní ministři se kvůli tomu dostali do naprostého zmatku. Zápach nekompetentnosti je nesnesitelný. Vypadá to téměř jako cílevědomá snaha promrhat co nejvíce peněz daňových poplatníků. Každým dnem ničí velkou britskou tradici chovat se k lidem s úctou. Je načase, aby udělali slušnou věc a prostě se na tuhle frašku s politikou vykašlali."