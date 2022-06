Ruská agrese proti Ukrajině: Lavrov: Rusko na Ukrajině žádnou válkou nevede

17. 6. 2022

čas čtení 6 minut

Moc zajímavá tabulka o slíbené a dodané vojen.pomoci Ukrajině. PL je 2.největší dodavatel na světě, a poslali vše co slíbili. Němec poslalo jen 35% a ČR jen 58% slíbeného. Může český slib a údajné nedodání někdo z novinářů rozklíčovat? @SeznamZpravy @hospodarky @enkocz ? https://t.co/jPpsKPicgy — Petr Janyška (@JanyskaPetr) June 16, 2022

- Vedoucí představitelé Evropské unie se mají v pátek urychleně vyjádřit k ukrajinské žádosti o členství v evropské organizaci. Vedoucí představitelé Francie, Německa a Itálie při čtvrteční návštěvě Kyjeva přislíbili, že Ukrajinu v její žádosti o členství podpoří.





- Stovky civilistů, kteří se ukrývají v chemickém závodě Azot v Sievierodoněcku, se podle úřadů již nemohou evakuovat kvůli trvalé ruské dělostřelecké palbě. Luhanský gubernátor Serhij Hajdaj sdělil CNN, že v továrně Azot se ukrývá 568 lidí, včetně 38 dětí.



- Představitelé Francie, Německa a Itálie při návštěvě Kyjeva přislíbili podporu ukrajinské snaze o vstup do Evropské unie. Macron uvedl, že všichni čtyři přítomní vedoucí představitelé EU podpořili myšlenku udělit Ukrajině "okamžitý" status kandidátské země EU.



- Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v rozhovoru pro BBC uvedl, že Rusko se "nestydí ukázat, kdo jsme". "Nevtrhli jsme na Ukrajinu, vyhlásili jsme zvláštní vojenskou operaci, protože jsme neměli absolutně žádný jiný způsob, jak Západu vysvětlit, že zatažení Ukrajiny do NATO je zločinný čin," řekl. "Nevtrhli jsme na Ukrajinu, vyhlásili jsme zvláštní vojenskou operaci, protože jsme neměli absolutně žádný jiný způsob, jak Západu vysvětlit, že zatažení Ukrajiny do NATO je zločinný čin," řekl.





- NATO sděluje, že je odhodláno poskytnout vybavení k udržení práva Ukrajiny na sebeobranu a že na svém východním křídle rozmístí další vojáky. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg odsoudil "neúprosnou opotřebovávací válku proti Ukrajině", kterou vede Rusko, a uvedl, že NATO nadále nabízí "bezprecedentní podporu, aby se mohla bránit agresi Moskvy".



- Podle šéfa britských ozbrojených sil Rusko válku na Ukrajině již "strategicky prohrálo" a nyní je "oslabenější mocností". Admirál sir Tony Radakin uvedl, že Vladimir Putin ztratil 25 % pozemní síly Ruska jen za "nepatrné" zisky. V rozhovoru pro PA Media uvedl, že Rusku docházejí vojáci a moderní rakety a nikdy nebude schopno ovládnout celou Ukrajinu.



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij vystoupil jako hologram a přitom se odvolával na Hvězdné války ve snaze zajistit si další pomoc od velkých technologických firem. Zelenskij ve čtvrtek na pařížském veletrhu VivaTech řekl stovkám lidí, že Ukrajina nabízí technologickým firmám jedinečnou šanci přebudovat zemi na plně digitální demokracii.



. Podle místních představitelů byli při ruském leteckém útoku ve východním městě Lysyčansk zabiti nejméně tři civilisté a sedm jich bylo zraněno. Úder zasáhl budovu, kde se ukrývali civilisté, uvedl luhanský gubernátor Serhij Hajdaj.



- Noční ruský raketový úder ze vzduchu zasáhl předměstí severoukrajinského města Sumy, podle úředníků zabil čtyři lidi a šest jich zranil. Oblastní gubernátor Dmytro Žyvyckyj uvedl, že další raketový úder zasáhl ve čtvrtek v pět hodin ráno okres Dobropillia, který leží u ruských hranic, a následovalo 26 minometných střel vypálených z druhé strany hranice.



- Děti narozené v ukrajinské Chersonské oblasti od 24. února automaticky získají ruské občanství, uvedl jeden z úředníků. Kirill Stremousov, zástupce vedoucího Ruskem dosazené vojensko-civilní správy v okupované Chersonské oblasti, prohlásil, že tisíce občanů na tomto území žádají o ruské občanství. Ukrajina opakovaně obvinila Rusko, že unáší děti z jejího území a odváží je do Ruska.



- Podle nizozemských zpravodajských služeb se jeden ruský špion pokusil získat stáž u Mezinárodního trestního soudu (ICC) a neuspěl s využitím falešné identity brazilského občana, kterou si budoval celých deset let. Šestatřicetiletý Sergej Vladimirovič Čerkasov, obviněný z toho, že je agentem ruské vojenské rozvědky GRU, byl po příjezdu zadržen a následující den poslán zpět do Brazílie.



- Spojené království oznámilo novou vlnu sankcí proti Rusku zaměřených na osoby zapojené do "barbarského zacházení s dětmi na Ukrajině". Mezi osobami, na které se sankce vztahují, je ruská zmocněnkyně pro práva dětí Maria Lvová-Belová, vojenští velitelé, Vladimir Michajlovič a patriarcha Kirill, hlava ruské pravoslavné církve.



- Podle britského ministra obrany Bena Wallace nakoupila a zrenovovala Velká Británie od belgické zbrojovky více než 20 dalekonosných děl - M109 - které posílá na Ukrajinu. Rusko v některých oblastech převyšuje Ukrajinu v dělostřelecké palbě v poměru 20:1, ale spojenci začínají Ukrajině dodávat dělostřelecké a raketové systémy dlouhého dosahu, které jejím silám umožní zvítězit, uvedl pro Sky News.



- Rusko varovalo, že dodávka plynu do Evropy plynovodem Nord Stream 1 by mohla být pozastavena. Zdůvodnilo to problémy s opravou turbíny. Ruský velvyslanec při EU Vladimir Čižov řekl státní tiskové agentuře Ria, že úplné zastavení dodávky plynu z Ruska do Evropy by pro Německo znamenalo "katastrofu". Kanada uvedla, že s Německem aktivně jedná o turbíně vyrobené společností Siemens, která v Kanadě prochází údržbou a kvůli sankcím se nemůže vrátit do Ruska



- Dočasné jednotky na ukrajinských hranicích by zabránily Rusku krást ukrajinské obilí a zajistily by, že letošní úroda nebude ztracena kvůli nedostatku skladovacích prostor, uvedl ve čtvrtek americký ministr zemědělství Tom Vilsack. Navázal tak na vyjádření amerického prezidenta Joea Bidena, že na hranicích s Ukrajinou budou vybudována dočasná sila.



- Zelenskyj obvinil Rusko, že není ochotno hledat cestu k míru, a prohlásil, že se "samo rozhodne, že válka musí skončit". Ukrajinský vyjednavač pro mírové rozhovory Mychajlo Podoljak rovněž odmítl nejnovější vyjádření Ruska o ochotě pokračovat v jednáních jako "pokus o oklamání světa". Rusko podle něj chtělo vyvolat dojem, že je připraveno jednat, a přitom plánuje vrazit Ukrajině nůž do zad.

