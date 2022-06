Británie: Uprostřed skandálu rezignoval už druhý Johnsonův poradce pro etiku. Johnson tuto vládní funkci zřejmě zruší

17. 6. 2022

čas čtení 4 minuty

"V úřadě premiéra není žádná etika": Boris Johnson zvažuje zrušení funkce lorda Geidta



Systém prosazování ministerského kodexu je přezkoumáván, Johnsonův poradce pro etiku rezignoval kvůli kauze Partygate a clům na dovoz oceli





Boris Johnson zvažuje zrušení funkce poradce pro etiku po rezignaci lorda Geidta, který ho obvinil, že se Jphnson vysmívá jeho funkci dohlížející na dodržování standardů ve vládě.



Oficiální mluvčí premiéra uvedl, že Johnson nezačne hledat náhradu za Geidta, ale místo toho přezkoumá systém prosazování ministerského kodexu etických předpisů.

Boris Johnson zvažuje zrušení funkce poradce pro etiku po rezignaci lorda Geidta, který ho obvinil, že se Jphnson vysmívá jeho funkci dohlížející na dodržování standardů ve vládě.Oficiální mluvčí premiéra uvedl, že Johnson nezačne hledat náhradu za Geidta, ale místo toho přezkoumá systém prosazování ministerského kodexu etických předpisů.





Místopředsedkyně labouristů Angela Raynerová uvedla, že tento krok ukazuje, že "v Downing Street Borise Johnsona neexistuje žádná etika". Řekla: "Zdá se, že se Johnson nyní bude snažit, aby to tak zůstalo, budespokojený s dalším snižováním standardů v britském, veřejném životě a znevažováním premiérského úřadu."



Šéf liberálních demokratů Ed Davey řekl: "Boris Johnson nemá žádnou etiku, takže není divu, že chce svého poradce pro etiku zrušit."



V důrazně formulovaném rezignačním dopise, který Downing Street zveřejnila ve čtvrtek, Geidt jako jeden z důvodů svého odchodu uvedl Johnsonovu problematickou reakci na skandál Partygate.



Jasně však zdůraznil, že poslední kapkou byl Johnsonův požadavek, aby Geidt schválil plán na rozšíření cel na dovoz oceli, což by mohlo porušit předpisya Světové obchodní organizace (WTO), čímž by vláda porušila mezinárodní právo.



Ministerský kodex obsahuje povinnost, aby ministři dodržovali zákony. Geidt uvedl, že ho požadavek postavil do "nemožné a silně problematické pozice".



"Představa, že by se premiér mohl zabývat úmyslným porušováním vlastního etického kodexu, je urážlivá. Úmyslné porušení, nebo dokonce úmysl tak učinit, by znamenalo pozastavit ustanovení kodexu, aby to vyhovovalo politickému cíli.





To by bylo výsměchem kodexu. Na tom se nemohu podílet," napsal lord Geidt.





Geidtův předchůdce Alex Allan skončil v listopadu 2020 poté, co premiér ignoroval jeho zjištění, že ministryně vnitra Priti Patelová šikanovala státní zaměstnance.





Sir Alex uvedl, že ministryně vnitra ne vždy jednala se státními zaměstnanci "ohleduplně a s respektem", a dospěl k závěru, že její přístup se v některých případech "rovnal chování, které lze z hlediska dopadu pociťovaného jednotlivci označit za šikanu".







"Ministerský kodex je jediným mechanismem, který může státní zaměstnanec použít k podání stížnosti na nevhodné chování, šikanu nebo sexuální obtěžování od ministra. Důvěra v tento proces již byla vážně narušena tím, že premiér odmítl uznat, že kodex porušila ministryně vnitra, přestože bylo zjištěno, že šikanovaa zaměstnance," uvedl.

"Pokud premiér nehodlá lorda Geidta ve funkci nahradit, pak musí okamžitě zavést opatření, která zajistí, aby státní zaměstnanec mohl s důvěrou podat stížnost na pochybení ministra."







Zdroj v angličtině ZDE

0

396

Ve své odpovědi Geidtovi Johnson zdůraznil, že jeho záměrem bylo požádat Geidta o "radu ohledně státního zájmu na ochraně klíčového ekonomického odvětví, které je chráněno v jiných evropských zemích a utrpělo by materiální újmu, pokud bychom v uplatňování těchto cel nepokračovali".Allan prohlásil, že je "velmi smutný" z toho, že se jeho nástupce také cítil nucen skončit. "Prostě jsem se cítil velmi rozrušený, že Christopher Geidt, který je velmi čestný člověk, byl postaven do situace, kdy dospěl k názoru, že nemá jinou možnost než rezignovat. Znám ho mnoho let a je to oddaný státní úředník, člověk s velkou integritou, a toto rozhodnutí zjevně nepřijal lehce. Je velmi smutné, že k tomu došlo," řekl BBC.Na otázku, zda si myslí, že Johnson je čestný člověk, Allan odpověděl: "Na to nebudu odpovídat."William Wragg, konzervativní předseda Výboru pro veřejnou správu a ústavní záležitosti , který Geidta v úterý vyslýchal, řekl: "To, že premiér přijde o jednoho poradce pro zájmy ministrů, lze považovat za smůlu, ale přijít o dva vypadá jako nedbalost."Geidt během nadstranického slyšení naznačil, že je "rozumné" předpokládat, že Johnson zřejmě porušit ministerský kodex, když dostal od policie pokutu za účast na narozeninové oslavě během lockdownu v roce 2020.Dave Penman, generální tajemník odborového svazu FDA zastupujícího vyšší státní úředníky, vyzval vládu, aby okamžitě zavedla opatření, která zajistí, že obavy z chování ministrů budou moci být nadále vyšetřovány.