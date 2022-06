Brexit zhoršuje v Británii krizi životních nákladů, uvádí nová studie

23. 6. 2022

čas čtení 4 minuty





Odchod z EU zvyšuje náklady na dovoz a britské zaměstnance stojí téměř 15 000 Kč lročně, zjišťuje nadace Resolution Foundation





Podle nového výzkumu se krize životních nákladů v Británii zhoršuje v důsledku brexitu, který snižuje růstový potenciál země a stojí pracovníky stovky liber ročně na ušlé mzdě.



Thinktank Resolution Foundation a akademici z London School of Economics uvádějí, že průměrný pracovník v Británii je nyní na cestě k tomu, aby po zohlednění rostoucích životních nákladů utrpěl do roku 2030 ztrátu na mzdě o více než 470 liber ročně ve srovnání s tím, co by následovalo, kdyby Británie r. 2016 neodešla z EU.



Výzkumníci ve zprávě šest let po referendu uvedli, že brexit poškozuje konkurenceschopnost britského vývozu na světové scéně právě v době, kdy se podniky musí vyrovnávat s následky pandemie koronaviru a ruská válka na Ukrajině vyhání inflaci na historickou úroveň.

Podle nového výzkumu se krize životních nákladů v Británii zhoršuje v důsledku brexitu, který snižuje růstový potenciál země a stojí pracovníky stovky liber ročně na ušlé mzdě.Thinktank Resolution Foundation a akademici z London School of Economics uvádějí, že průměrný pracovník v Británii je nyní na cestě k tomu, aby po zohlednění rostoucích životních nákladů utrpěl do roku 2030 ztrátu na mzdě o více než 470 liber ročně ve srovnání s tím, co by následovalo, kdyby Británie r. 2016 neodešla z EU.Výzkumníci ve zprávě šest let po referendu uvedli, že brexit poškozuje konkurenceschopnost britského vývozu na světové scéně právě v době, kdy se podniky musí vyrovnávat s následky pandemie koronaviru a ruská válka na Ukrajině vyhání inflaci na historickou úroveň.



"Očekává se, že méně otevřená Británie bude chudší a méně produktivní," uvádí se ve zprávě.



Oficiální údaje ve středu zaznamenaly nový nárůst míry inflace z 9 % v dubnu na 9,1 % v minulém měsíci, protože prudce rostoucí ceny benzinu a zvyšující se náklady na týdenní nákup zvyšují tlak na rodiny, které se potýkají s problémy. Bank of England varuje, že inflace by mohla do října dosáhnout 11%.



Zatímco se vláda v úterý snažila čelit železničním odborům uprostřed největších stávek ve vlacích od 80. let, ministři byli nuceni obhajovat inflaci snižující plánované zvýšení státních důchodů a zároveň nařídit omezení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru.



Bývalý konzervativní kancléř Ken Clarke prohlásil, že Británie se nachází v zajetí nejhorší hospodářské krize přinejmenším od roku 1979, a řekl BBC, že recese je téměř nevyhnutelná. "Myslím, že v příštích několika letech se téměř jistě dostaneme do recese," řekl. "Bank of England musela začít řešit inflaci, která se jí zcela vymkla z rukou."



Boris Johnson varoval zaměstnance, aby nežádali větší zvýšení mezd, aby se zabránilo "mzdové inflační cenové spirále" ve stylu 70. let, která by zvýšila inflaci, což je v ostrém kontrastu s říjnem loňského roku, kdy Johnson sliboval, že brexit pomůže vytvořit budoucí ekonomiku s vysokými mzdami a vysokou produktivitou.



Zpráva Resolution Foundation a LSE však uvádí, že brexit bude mít v nadcházejících letech až do roku 2030 velký dopad na pokles britské produktivity, a zároveň naznačuje, že vyšší dovozní náklady ještě více zhoršují finanční situaci domácností.



Výzkum odhaduje, že produktivita práce - klíčový ukazatel ekonomického výkonu - se do roku 2030 sníží o 1,3 % v důsledku poklesu otevřenosti britské ekonomiky po brexitu, což odpovídá ztrátě čtvrtiny přírůstku efektivity dosaženého za posledních deset let.



Vzhledem k očekávanému poklesu efektivity britské ekonomiky po brexitu se podle akademiků nyní mzdy očištěné o inflaci do roku 2030 sníží o 1,8 %. To podle ní odpovídá ztrátě 472 liber na pracovníka ročně.



Mezi autory zprávy byla i akademička z LSE Swati Dhingraová, otevřená kritička brexitu, kterou kancléř Rishi Sunak vybral, aby od srpna zasedla ve výboru Bank of England pro stanovení úrokových sazeb v oblasti měnové politiky.



Zpráva zpochybnila argumentaci vlády, že brexit a její plány na vyrovnání ekonomiky v různých oblastech Británie zvýší prosperitu mimo Londýn a jihovýchod země. Výzkumníci zjistili, že severovýchod Anglie bude odchodem Británie z EU zasažen nejvíce.



Díky většímu průmyslovému sektoru a vyšší expozici vůči trhu EU podle studie tento region do roku 2030 zaznamená,7% pokles průmyslové produkce ve srovnání se scénářem, kdy by Spojené království v roce 2016 hlasovalo pro setrvání v EU.



Ačkoli zpráva zjistila, že vývoz do EU nebyl od začátku loňského roku podle podmínek obchodní dohody Johnsona s Bruselem brexitem tak silně zasažen, varovala, že celkově se Spojené království stane méně otevřeným a méně konkurenceschopným.



Očekává se, že vývoz do EU bude do roku 2030 o 38 % nižší, než by byl v rámci EU, přičemž další 16% pokles bude způsoben ušlou další integrací s EU v tomto období.



Torsten Bell, výkonný ředitel nadace Resolution Foundation, uvedl, že brexit ztížil zotavení z pandemie covidu a ohrozil udržitelný růst mezd po krizi životních nákladů.













Zdroj v angličtině ZDE

0