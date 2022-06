V kamionu v Texasu bylo nalezeno 46 mrtvých imigrantů

28. 6. 2022

Kamion byl nalezen vedle železničních kolejí v jihozápadní části města San Antonio, informovala místní média.





Čtyřicet šest lidí bylo nalezeno mrtvých a 16 dalších bylo převezeno do nemocnice poté, co byli v pondělí nalezeni uvnitř tahače s návěsem na odlehlé zadní silnici v jihozápadním San Antoniu, uvedly texaské úřady.



Zřejmě to byla nejvražednější tragédie mezi tisíci mrtvými, kteří se v posledních desetiletích pokusili překročit hranice USA z Mexika.



Podle policejního šéfa Williama McManuse byl v pondělí krátce před šestou hodinou večerní na místo upozorněn pracovník městské policie, který telefonoval o pomoc. Policisté po příjezdu našli před přívěsem mrtvolu na zemi a částečně otevřená vrata do přívěsu, uvedl.



Šestnáct lidí bylo převezeno do nemocnice s onemocněním z horka, z toho 12 dospělých a čtyři děti, uvedl velitel hasičů Charles Hood. Pacienti byli na dotek rozpálení a dehydrovaní a v přívěsu nebyla nalezena žádná voda ani klimatizace, řekl.



Mexický ministr zahraničí uvedl, že mezi osobami převezenými do nemocnice byli i dva lidé z Guatemaly. Marcelo Ebrard, který předával informace od mexického konzula v San Antoniu, uvedl, že přeživší byli převezeni do čtyř nemocnic v okolí města.



Tři lidé byli vzati do vazby, ale nebylo jasné, zda jsou spojeni s obchodováním s lidmi, řekl McManus.



Osoby v přívěsu byly součástí předpokládaného pokusu o převaděčství osob, které se pokoušely dostat do Spojených států, a vyšetřování vedlo americké oddělení pro vyšetřování vnitřní bezpečnosti, řekl McManus.



Ministr vnitřní bezpečnosti Alejandro Mayorkas na Twitteru uvedl, že je "zdrcen tragickou ztrátou života" v San Antoniu.



Potvrdil také, že americká imigrační a celní správa (ICE) zahájila federální vyšetřování úmrtí za podpory místní policie a pohraničních sil.



Mexický generální konzulát v San Antoniu na Twitteru uvedl, že poskytne pomoc všem Mexičanům, kterých se incident týká.



Guvernér Greg Abbott na Twitteru uvedl, že lidé byli nalezeni v zadní části nákladního automobilu, a obvinil z úmrtí politické neshody v USA a způsob zabezpečení hranic.



Starosta San Antonia Ron Nirenberg uvedl, že 46 mrtvých mělo "rodiny, které se pravděpodobně snažily najít lepší život".



"Není to nic jiného než strašná lidská tragédie," řekl Nirenberg.



Město bylo dějištěm předchozích úmrtí migrantů. V roce 2017 zemřelo deset lidí poté, co zůstali uvězněni v kamionu, který byl zaparkován u Walmartu v San Antoniu. V roce 2003 bylo nalezeno jiných 19 mrtvých lidí kamionu jihovýchodně od San Antonia.



Velké nákladní vozy se staly oblíbenou metodou pašování na počátku 90. let 20. století v souvislosti s nárůstem kontroly dodržování amerických hranic v San Diegu a texaském El Pasu, které byly v té době nejrušnějšími koridory pro nelegální přechody.





Předtím lidé platili malé poplatky provozovatelům, kteří je převáželi přes převážně nestřeženou hranici. Když se po teroristických útocích v USA v roce 2001 přechod exponenciálně ztížil, byli lidé převáděni nebezpečnějším terénem a platili tisíce dolarů navíc.

Horko představuje vážné nebezpečí, protože teplota uvnitř vozidel může prudce stoupnout. Počasí v oblasti San Antonia bylo v pondělí převážně oblačné, ale teploty se blížily k 38 stupňům Celsia.







