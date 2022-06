Proč Boris Johnson možná brzy přijde o práci

30. 6. 2022

Na první pohled je Spojené království parlamentní demokracií, kde všeobecné volby rozhodují o tom, kdo se stane premiérem a sestaví vládu.

Taková je alespoň ústavní teorie.

Skutečná praxe britské ústavy je jiná. Jen málo premiérů získává i ztrácí moc ve všeobecných volbách a žádnému se to nepodařilo za posledních téměř 50 let, píše na webu Al Džazíry David Allen Green.

Ze všech věcí, které se mohou stát mezi parlamentními volbami a které mohou mít politické důsledky, jsou jednou z nejvýznamnějších doplňovací volby v jejich jednomandátovém volebním obvodu. Když poslanec odstoupí nebo zemře, je na následné volby v daném volebním obvodu kladen obrovský důraz.



Doplňovací volby samozřejmě nemusí nutně naznačovat, jak dopadnou příští parlamentní volby.



Doplňovací volby však mohou být ukazatelem toho, co se stane mezi všeobecnými volbami. Vzhledem k povaze britské ústavy a k tomu, jak musí premiéři v polovině volebního období nastoupit do funkce nebo ji opustit, to znamená, že doplňovací volby mohou být skutečně velmi důležité.



Minulý týden prohrála současná vládní strana Spojeného království dvoje doplňovací volby, a to na velmi rozdílných místech. Jedny prohrála s hlavní opoziční Labouristickou stranou, která toto křeslo znovu získala poté, co o něj v roce 2019 přišla. Tehdy konzervativci získali řadu takzvaných "červených zdí" - volební obvody, kde měla Labouristická strana historicky velkou podporu.



Další křeslo se nacházelo na venkovském jihozápadě Anglie a získali ho liberální demokraté, strana podporující mimo jiné ústavní reformu a užší vazby s Evropskou unií. Obrovská konzervativní většina se tak proměnila ve výraznou porážku. A nejednalo se o znovuzískání - toto křeslo bylo pro konzervativce bezpečné více než 100 let.



Vládní strana nemohla zažít dvě znepokojivější souběžné porážky. Nyní čelí politickým kleštím, neboť se zdá, že Labouristická strana a Liberální demokraté mohou v příštích parlamentních volbách společně zvrátit vládní většinu.



Jedním z významných rysů obou porážek bylo, že se jednalo o místa, která byla v referendu v roce 2016 pro brexit. To, že byly pro brexit, však vládní stranu před porážkou ostatních stran neochránilo. Vzhledem k tomu, že současný premiér byl považován za vítěze voleb, který také "zařídil brexit", výsledky zřejmě ukazují, že již nemá žádnou zvláštní přitažlivost.

